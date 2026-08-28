Mouliáa celebra su primera victoria sobre Errejón y avisa: "Aún está pendiente la causa por la denuncia de abuso sexual"

Elisa Mouliaá está recuperando la fe en la Justicia después de que el juez haya acordado este miércoles el sobreseimiento libre y archivo de la querella por calumnias que Íñigo Errejón presentó contra ella a finales de 2025, tras acusarle de haber "extorsionado" a dos testigos a través de varios mensajes en redes sociales.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a una resolución fechada este mismo miércoles en la que el magistrado concluye que las expresiones utilizadas por Mouliaá no constituían una imputación concreta de un delito, sino una "crítica amparada por la libertad de expresión".

En una entrevista concedida a este periódico el pasado mes de marzo Mouliaá hablaba de la Justicia en términos muy distintos. "La Fiscalía es el Gobierno", aseguró entonces.

Acusó al Ministerio Público de haberse vuelto "hipócrita" y afirmó que estaban intentando "callar y domesticar a las mujeres".

Cinco meses después, su discurso se ha matizado. "En marzo hablaba desde un momento de enorme dolor y de absoluta indefensión", explica ahora a este diario. La resolución, dice, le "devuelve algo de confianza en la Justicia" y le demuestra que "la verdad también puede ser escuchada".

Es el último capítulo de una compleja relación con los tribunales. Durante estos meses, Mouliaá ha cuestionado públicamente decisiones judiciales que consideraba "injustas" mientras reclamaba que se escuchara su versión de los hechos en la causa por la presunta agresión sexual que atribuye a Errejón.

Su propio recorrido procesal ha estado marcado, además, por varios desencuentros con la Justicia. Tras varias incomparecencias, el juzgado llegó a ordenar su detención a su regreso a España cuando la actriz se encontraba trabajando en Dubái y había solicitado declarar por videoconferencia.

La actriz Elisa Mouliaá en una imagen de archivo tras declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. EFE

Entonces calificó la decisión como propia de "China o Corea del Norte" y aseguró a este diario que se había enterado de la orden por los medios de comunicación. Defiende ahora que sus ausencias respondieron a una necesidad profesional y económica y asegura que el episodio terminó "resolviéndose".

La querella de Errejón, por su parte, queda archivada, pero la resolución no concluye que el exdiputado "extorsionara" a los testigos, como sostuvo Mouliaá, sino que determina que la actriz utilizó esa expresión en el marco de una crítica y no como una acusación penal concreta.

Ahora queda pendiente la causa por la que comenzó todo: la denuncia de Mouliaá contra Errejón por una presunta agresión sexual. Su recorrido judicial todavía no ha terminado y la decisión sobre la apertura de juicio oral está pendiente de la Audiencia Provincial.

PREGUNTA.- En marzo aseguraba que la Justicia estaba actuando contra usted. Ahora que una resolución judicial le da la razón, ¿cómo afronta esa contradicción?

RESPUESTA.- No lo vivo como una contradicción. En marzo hablaba desde un momento de enorme dolor y de absoluta indefensión.

Hoy hay una resolución judicial que reconoce que mis palabras estaban amparadas por mi libertad de expresión, y eso, por supuesto, me devuelve algo de confianza.

Después de todo lo que he vivido, no puedo recuperar la confianza de golpe, pero sí puedo decir que esta resolución me da esperanza.

Y, sobre todo, me demuestra que merece la pena seguir adelante y confiar en que, al final, la verdad y el contexto de las cosas también pueden ser escuchados.

P.- Después de meses sintiéndose cuestionada en los tribunales, ¿qué supone para usted que sea ahora Errejón quien vea archivada su querella y usted quien reciba el respaldo del juez?

R.- Pues ahora estoy bien, y sobre todo, tranquila. Después de estos meses tan duros, recibir esta noticia ha sido una alegría enorme y, sinceramente, un poco de luz después de un periodo que ha sido un auténtico calvario.

P.- ¿Qué cambia para usted a partir de ahora, con una primera batalla judicial ganada y la causa principal todavía pendiente?

R.- Siento que se cierra una etapa, aunque todavía queda pendiente la causa por la denuncia de abuso sexual y la decisión de la Audiencia Provincial. Por eso no puedo decir que todo haya terminado, pero esta resolución me permite respirar y recuperar un poco la tranquilidad.

Y, sobre todo, hoy tengo algo que durante los peores momentos necesitaba muchísimo: estoy rodeada de amor.

Tengo una pareja que me quiere, me cuida y me protege, y un círculo de amigos maravilloso que ha estado a mi lado de verdad. También tengo a mi hija y muchos proyectos que me ilusionan.

Después de todo lo vivido, quiero quedarme con eso. He descubierto una fuerza que no sabía que tenía y ahora quiero volver a disfrutar de mi vida. Siento que, por fin, me toca ser feliz.

P.- ¿Sigue pensando que Errejón actuó ilegalmente al hablar con los testigos o, después de todo lo ocurrido, matizaría aquella acusación?

R.- Vi la declaración de un testigo en la que reconocía que había estado hablando con Errejón y que incluso le había preguntado cuál era el plan.

Personalmente entendí que hablar con los testigos en esas circunstancias podía ser ilegal y, con esa información, llegué a pensar que podía haberse amañado todo.

Para mí, en aquel momento, era una conclusión bastante lógica teniendo en cuenta todo lo que estaba ocurriendo. Estaba reaccionando a una situación que me parecía muy extraña y que me generaba desconfianza.

https://x.com/ElisaMouliaa/status/1947013255542734908?s=20

P.- ¿Ha hablado con Errejón desde que se conoció la resolución?

R.- No he vuelto a tener contacto con esta persona ni lo quiero tener.

P.- La última vez que hablamos estaba en Dubái, con una orden de detención pendiente. Usted siempre sostuvo que no estaba intentando eludir al juzgado. ¿Consiguió acreditarlo ante el juez?

R.- Sí. Yo había acreditado en tiempo y forma tanto mi trabajo como la baja médica de los meses anteriores, que se produjo precisamente por la ansiedad que me estaba generando todo este procedimiento.

Pero cuando el juez denegó la posibilidad de hacer la comparecencia por videollamada, yo ya estaba en Dubái y me encontré ante una situación muy complicada.

No podía simplemente renunciar a esos ingresos. Tengo unos gastos fijos importantes de los que tengo que hacerme cargo y, además, mi trabajo es mi medio de vida.

Así que esos viajes y esos saltos no fueron por despreocupación ni por querer eludir nada, sino por una necesidad profesional y económica. Todo esto lo he ido acreditando y, afortunadamente, finalmente se resolvió.

P.- ¿Sigue pensando que Errejón está políticamente protegido?

R.- Tengo una visión muy crítica de todo lo que ocurrió después del 15M.

Siempre he tenido la sensación de que Errejón fue una figura impulsada desde dentro para desactivar o reconducir aquella fuerza de transformación que había surgido en la calle y convertirla en algo más manejable para el propio sistema.

P.- ¿Cree que la izquierda ha hecho autocrítica con el caso Errejón o simplemente ha intentado pasar página?

R.- Creo que nuestro sistema político lleva décadas reproduciendo una especie de feudalismo moderno: una élite que conserva enormes cuotas de poder mientras la sociedad se mantiene permanentemente enfrentada.

Y cuanto más se polariza a la gente, más fácil resulta gobernarla. Pan y circo, pero actualizado al siglo XXI.

P.- ¿Cree que esa forma de hacer política también explica que el caso Errejón haya terminado quedando en un segundo plano?

R.- A veces tengo la sensación de que el Imperio romano simplemente cambió de forma.

Mientras continúe la asfixia fiscal de las familias, se deterioren los servicios públicos y se privaticen recursos que deberían estar al servicio de todos, tendremos una sociedad cada vez más desigual y más desencantada.

Valle-Inclán ya retrató hace un siglo esa España deformada, esperpéntica, donde la realidad supera a la ficción.

Y quizá esa sea mi mayor preocupación: que de las crisis no siempre nacen sociedades mejores. A veces también nacen criaturas monstruosas.