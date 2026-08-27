Los ceutíes impiden el paso al convoy de Cruz Roja que reparte comida a los migrantes: "Si les alimentamos no se irán nunca"

Un centenar de ceutíes, concentrados en la playa Benítez a la hora en la que Cruz Roja suele hacer el reparto de comida a los migrantes que acampan en la aneja playa del Trampolín, ha cortado el paso al convoy de ayuda humanitaria compuesto por un camión de emergencias, cuatro ambulancias y dos furgones de escolta policial.

Los manifestantes se han sentado en medio de la carretera al grito de "la Cruz Roja es una mafia" para bloquear el acceso a los vehículos e impedir el reparto de comida y agua.

Tino Fariña, un empresario ceutí que ha participado en el bloqueo, explica: "Si les seguimos dando de comer no se irán nunca. Se tienen que ir, no cabemos, ya les hemos alimentado durante 27 días", asegura este exvotante socialista, según él mismo ha reconocido a este diario.

Manifestantes ceutíes bloquean el paso a un convoy de ayuda humanitaria.

"Nos negamos a ser una ciudad asilo y tenemos que poner todos los medios por drásticos que sean para que se vayan".

Después de haber impedido el paso del convoy por unos 20 minutos, los manifestantes se han levantado obedeciendo las indicaciones de la Policía. No obstante, los vehículos siguen en la carretera detenidos, ya que no tienen forma de llegar al punto de reparto de comida.

Su destino es un punto de reparto de migrantes al que no solo acuden quienes están en los asentamientos improvisados del Trampolín, sino también desde los cerros y distintos puntos de la ciudad para recoger su bolsa diaria de comida y agua.

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