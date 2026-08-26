Los padres del maquinista de Renfe asesinado por 'El Migalo': "Entrégate si tienes humanidad, ¿no te duele matar a un amigo?"

María Luisa sale de la cocina con los ojos hinchados de llorar de dolor, de rabia y de impotencia, por "el asesinato" de su hijo: Tomás David, un conocido maquinista de Renfe, disparado a bocajarro por su "amigo" Miguel Cortés del Cerro, alias 'El Migalo'.

La mujer se sienta junto a su esposo, Tomás, en el salón de su casa en la pedanía murciana de Javalí Nuevo, con una estantería presidida por un gran retrato de su difunto hijo, feliz y sonriente, luciendo la indumentaria tradicional de los Sanfermines.

"Esto es un dolor muy grande". "Le han robado la vida a un trozo de mi corazón. Eran amigos y se conocían. No hubo ningún motivo para matarlo", reflexiona María Luisa entre lágrimas.

De hecho, el matrimonio abre las puertas de su casa y concede una entrevista en exclusiva a EL ESPAÑOL por dos motivos. El primero es mandar un mensaje a 'El Migalo' para que se entregue a la Guardia Civil porque suma 5 días en busca y captura.

- María Luisa: No te puedo perdonar la maldad tan grande que has hecho robándole la vida a Tomás David. Por favor, entrégate y no hagas más daño, si te queda algo de humanidad y de dignidad como persona.

¿No te duele haber matado a un amigo tuyo? Te suplico que te entregues. Serías un demonio si no te duele el haber matado a un amigo tuyo.

Miguel Cortés del Cerro, alias ‘El Migalo’, está en busca y captura por la Guardia Civil. Cedida

El segundo mensaje lo lanza Tomás, el cabeza de familia: "Pido que se destinen todos los medios posibles para localizar a 'El Migalo' porque está huido desde el sábado y a saber por dónde está ya".

"Acabamos de enterrar a Tomás David y queremos que se detenga al autor de su asesinato, para que se haga Justicia, condenándolo a la mayor pena de cárcel posible".

La Guardia Civil ha emitido una "reclamación policial" para dar caza a Miguel Cortés del Cerro, alias ‘El Migalo’, (Alcantarilla, 1993), con treinta detenciones a sus espaldas, por "robos con violencia”, “tenencia de armas”, "robos con fuerza" o “violencia de género”.

La imagen del autor de la muerte de un tiro de Tomás David, junto a los datos del Porsche Cayenne con el que huyó de la escena del crimen, circulan también entre patrullas de la Policía Nacional y Policía Local con una advertencia: “En caso de ser visto, extremar las medidas de autoprotección”.

Tanto María Luisa como su marido, Tomás, conocen bien a 'El Migalo' porque le vieron crecer: "Iba con nuestro hijo al Colegio Río Segura de Javalí Nuevo. Sus padres vivían a unos metros de nosotros y Miguel ha estado de pequeño en nuestra casa, jugando con nuestro hijo, Tomás David". "Eran amigos".

La fachada del Colegio Río Segura de Javalí Nuevo al que acudieron Tomás David y 'El Migalo'. E. E.

El dolor es indescriptible para el matrimonio por perder un hijo de una forma tan cruel, a manos de alguien conocido y por una discusión banal que empezó supuestamente por una simple mancha con un cubata. "Todo fue por una gilipollez", sentencia Tomás mientras aprieta los puños.

El viernes 21 de agosto, a las siete de la tarde, su hijo, Tomás David, quedó con su primo de Librilla, Chema, y un amigo para salir por ese pueblo porque se celebraban las Fiestas de San Bartolomé Apóstol.

"Durante la noche se encontraron con 'El Migalo' y los invitó a bañarse en su piscina el sábado por la mañana". De forma que se desplazaron desde Librilla hasta Alhama de Murcia, para poner el colofón a las fiestas patronales, en una vivienda con parcela que podría haber okupado 'El Migalo' en el Paraje de Casas del Aljibe.

En aquella casa de campo, rodeada de un puñado de viviendas habitadas por guiris, se encontraban Tomás David, su primo, Chema, un amigo de este, y 'El Migalo', junto a otro amigo suyo. Allí se echaron unos cubatas y abrieron unos litros de cerveza.

- ¿Saben algo de lo ocurrido en aquella casa de campo?

- María Luisa y Tomás: Hemos hablado con nuestro sobrino Chema. Nos ha contado que estaban tomándose algo en el patio. Tomás David y 'El Migalo' estaban contando anécdotas de cuando eran pequeños.

El amigo de 'El Migalo' pasó por delante del amigo de Chema, le mojó la camisa con un cubata y se miraron mal. Todo empezó por eso. El amigo del Migalo le dio un puñetazo al amigo de Chema que dio contra la pared y se rajó la cabeza.

Entonces, se produjo una discusión por el mal rollo de mancharle y de mirarlo mal. 'El Migalo' cogió la escopeta y la cargó. Nuestro hijo intentó mediar en todo momento. Le preguntó a El Migalo: '¿Qué haces?'

Como la situación no se calmaba, nuestro hijo le dijo a su primo Chema y al amigo: ‘Vámonos’. Cuando iban a salir de la casa, 'El Migalo' encañonó a Tomás David y le pegó un tiro a quemarropa, a medio camino de la puerta de la calle. Lo mató cuando se marchaban todos de la casa.

- ¿Qué ocurrió con Chema y su amigo?

- Tuvieron que salir corriendo porque 'El Migalo' también quería cargárselos. Le disparó a nuestro sobrino, Chema. Al amigo de Chema le rajaron la cabeza y se tuvo que ir al Hospital Virgen de la Arrixaca.

La valla de la vivienda del Paraje de Casas del Aljibe donde se produjo el homicidio. Cedida

Desde el sábado, este matrimonio de churreros jubilados, de 61 años, no deja de recibir muestras de cariño de los 3.300 vecinos de Javalí Nuevo y de todos los amigos de su difunto hijo: Tomás David.

"Nuestro hijo era buena persona, buen compañero de trabajo en Renfe, buen amigo de sus amigos y buen hermano".

Prueba de ello es que este martes por la tarde, la parroquia de Javalí Nuevo estaba abarrotada de gente para dar su último adiós a Tomás David, con solo 35 años.

"Le habían ascendido"

"Tenía muchos sueños y muchos proyectos por delante. Tomás David había regresado de México en enero de este año y le habían ascendido en Renfe", lamenta el matrimonio. "Llevaba más de diez años en Renfe".

Este treintañero había destacado mucho por su profesionalidad desde que aprobó la oposición, a pesar de que la convocatoria le pilló cuando estaba sacándose un Grado Superior de Electricidad. "Empezó como maquinista de mercancías en Irún. Luego le trasladaron a Murcia con un Alvia, después el AVE a Madrid...".

Tal era su pericia que la empresa pública de transporte ferroviario lo seleccionó para formar durante dos años a profesionales de Renfe Proyectos Internacionales en México. En el país azteca instruyó a maquinistas del Tren Maya que conecta Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Tomás David, posando junto a un AVE que cubre la ruta Murcia-Madrid. Cedida

En su vuelta a Murcia, Tomás David regresó a casa de sus padres para volver a disfrutar de su Cofradía del Cristo de la Dulce Mirada, de la Peña Joseillos de las Fiestas de Javalí Nuevo, para reencontrarse con sus amigos y seguir haciendo carrera en Renfe.

"Le habían ascendido al área de pruebas para testar vías", recalcan sus padres. "Lo último que hizo fue estar en Santiago de Compostela probando el trazado del accidente de Angrois [donde murieron 80 personas el 24 de julio de 2013]".

Pero en el camino de Tomás David se cruzó un amigo de la infancia: Miguel Cortés del Cerro, alias ‘El Migalo’, y que a sus 33 años había hecho carrera como delincuente y maltratador de tres mujeres.

"Casa de los okupas"

De hecho, nadie en esta pedanía murciana entiende cómo estaba en libertad con una treintena de arrestos a sus espaldas. 'El Migalo' se había instalado en la denominada "casa de los okupas", como la llaman los vecinos del Paraje de Casas del Aljibe.

Así lo corrobora el alcalde pedáneo de Casas del Aljibe, Francisco Robles: "Por esa casa no paran de pasar okupas, tiene enganches ilegales a la luz y ha sido objeto de una redada por cultivar marihuana". "Los vecinos solían escuchar a 'El Migalo' pegar tiros en el patio, como haciendo prácticas, pero nadie le denunciaba por miedo".

El sábado 22 de agosto, a eso de las cuatro de la tarde, se volvieron a escuchar disparos, y no eran prácticas de tiro. 'El Migalo' le dio un plomazo en el pecho a Tomás David y trató de cazar sin éxito a su primo Chema.

María Luisa, con la voz quebrada por el dolor, afirma que su vida jamás volverá a ser la misma: "Me han arrancado el corazón y me han dejado sin sangre en las venas. Se me ha apagado la luz de mis ojos. Esto no tiene nombre: arrebatarle a un amigo la vida".

Esta madre tiene claro que la muerte de su hijo no fue un homicidio sino un asesinato: "'El Migalo' mató a conciencia a mi hijo Tomás David porque es un tirador experto". "Mi hijo cayó a plomo muerto". "Si hizo eso, poco amigo puede ser ya".