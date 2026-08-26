Ceuta redobla su protesta en la calle contra Sánchez: "Nosotros no le importamos, su prioridad es no molestar a Marruecos"

Por segundo día consecutivo, los ceutíes se echaron en tromba a la calle para pedir la expulsión de los migrantes, exigir la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma y mostrar su rechazo a la gestión de Pedro Sánchez sobre la crisis.

A la manifestación, que partió del Hospital Militar hacia la Plaza de los Reyes —sede de la Delegación del Gobierno—, se unieron miles de caballas indignados con la política de Sánchez desde que se produjera el salto masivo de migrantes el pasado 30 de julio.

Se trata de una marcha histórica en la ciudad autónoma de 84.000 habitantes. "Nunca he visto algo así", decía África Cortés, madre de dos hijos —uno de ellos militar— y que el martes ya salió a la calle a protestar.

Cientos de ceutíes protestan por la gestión del Gobierno de la crisis migratoria.

Para ceutíes como ella, no hay marcha atrás: la presión no se detendrá hasta que consigan que "todos los migrantes sean expulsados de Ceuta" y "vuelva la normalidad" a sus vidas, tras 27 días de excepcionalidad.

La marea humana llenó a última hora de la tarde la céntrica calle Camoens con banderas españolas y ceutíes, al tiempo que lanzaba insultos contra Sánchez y el ya clásico "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".

Posteriormente, tras detenerse durante cerca de una hora frente a la Delegación del Gobierno, los manifestantes se dirigieron al Parador Nacional en el que se aloja el ministro Ángel Víctor Torres, máximo responsable del Mando Único que entró en vigor el martes.

"No molestar a Marruecos"

La ola de indignación se desató el pasado martes con una marcha espontánea que recorrió el centro y las barriadas de Ceuta como rechazo al decreto del Mando Único, que pretendía hacerse con el control de los polideportivos y los antiguos cuarteles militares para realojar a los 10.000 migrantes que permanecen en la ciudad autónoma.

Un alto funcionario del Gobierno ceutí aseguró a este periódico, sobre Sánchez, que "nosotros no le importamos, su prioridad es no molestar a Marruecos", en referencia a la "pasividad" del Ejecutivo central y del presidente ante la crisis, que va camino de cumplir un mes sin una solución clara a la vista.

La gota que colmó el vaso fue, precisamente, la intención del Mando Único que preside Torres de usar para alojar a migrantes uno de los pocos equipamientos públicos que quedan a los ceutíes.

"¿Nos han quitado las playas, destrozado los colegios y ahora quieren darles los polideportivos? Ya está bien", protestaba Alfonso, otro de los manifestantes.

Respuesta del Mando Único

La presión ciudadana, a la que se unió el Gobierno autonómico que lidera Juan Jesús Vivas, logró que el Mando Único se echara atrás el mismo martes sobre el uso de estos equipamientos municipales.

Torres primero aseguró que se tomarían las medidas oportunas contando con el "consenso vecinal" y del Gobierno de la ciudad.

No obstante, en una comparecencia este miércoles, junto a la ministra de Inmigración, Elma Saiz, y el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez, Torres expresó de forma clara que no se haría uso de los polideportivos para migrantes y añadió que todos estos serían expulsados.

Manifestantes en la sede de la delegación del Gobierno en Ceuta este miércoles. Rafa Martí.

“Nosotros no queremos afectar a la convivencia ni a las normas ni al día a día de Ceuta, de sus ciudadanos”, dijo el ministro.

"Quedan personas que no han regresado. Tenemos que hacer que regresen, que sean devueltas. Pero eso, y lo sabe bien la ciudad de Ceuta, no puede hacerse si no se hace dentro de los márgenes de la ley", añadió.

Vuelta al cole

En la misma comparecencia intervino el secretario de Estado de Educación Eduardo de la Rosa, quien aseguró que la vuelta al colegio será el día 8 de septiembre y "va a ser completamente segura".

Las declaraciones se producen tras la desconfianza de los ceutíes de que las instalaciones de los colegios estén habilitadas: algunas fueron vandalizadas por migrantes que se instalaron en ellas nada más llegar a Ceuta.

Por otro lado, a muchos padres les preocupa que las calles y el transporte público sean seguros.

Porque, pese a que ha transcurrido casi un mes del salto masivo, la vida en Ceuta está lejos de volver a la normalidad: miles de jóvenes migrantes siguen merodeando por las barriadas o se concentran en asentamientos provisionales en lugares como la playa del Trampolín, así como en cerros y parques públicos.

Tras el descarte definitivo de los polideportivos, el Mando Único sopesa ahora alternativas de urgencia que pasan por habilitar infraestructuras militares o acondicionar recintos portuarios como logística de paso para gestionar las devoluciones anunciadas.

Sin embargo, el margen de maniobra es estrecho: mientras las comunidades autónomas que gobierna el PP ya han cerrado la puerta a un hipotético reparto peninsular exigiendo la expulsión directa a Marruecos, Rabat sigue sin ofrecer garantías firmes de que vaya a aceptar la devolución masiva de sus nacionales.