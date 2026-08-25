Miles de ceutíes cercan el hotel de Ángel Víctor Torres el primer día del Mando Único al grito de "Ceuta no es un CETI"

Los ceutíes han dicho basta. 26 días después de la invasión masiva de migrantes y en el primer día del Mando Único decretado por el Gobierno, unos 2.000 vecinos se han concentrado frente al cuartel Fiscer para mostrar su oposición al traslado de los migrantes que permanecen en la ciudad.

Lo que iba a ser una concentración espontánea para solidarizarse con los vecinos de este recinto militar -que debe albergar a nuevos migrantes- se ha convertido en una reacción que ha llevado a los manifestantes a tomar el centro de la ciudad y acorralar el hotel en el que el ministro Ángel Víctor Torres, máxima autoridad del Mando Único, comía con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez.

Los manifestantes han tratado de entrar en el alojamiento, aunque las autoridades han logrado impedírselo. De manera que han permanecido frente al edificio al grito de "Ceuta no es un CETI" e "invasores, expulsión".

El ministro había viajado este mismo martes al territorio para ponerse al frente del Mando Único. Como su responsable, tendrá las funciones de "coordinar los recursos movilizados", determinar las "prioridades" en su asignación, así como "garantizar la integración de las dimensiones humanitaria, asistencial, fronteriza, de seguridad, administrativa y de cooperación exterior", entre otras.

Torres también deberá encargarse de "coordinar los apoyos logísticos necesarios en centros o instalaciones situados en otros puntos del territorio nacional", de mantener informado al CSN y de solicitar, si fuera necesario, "apoyos internacionales".

Ante la presión y el acoso de los caballas, tanto él como el delegado habrían salido en un coche oficial por la puerta trasera.

Posteriormente, la movilización ha comenzado a recorrer las calles del centro de la ciudad, lo que ha generado escenas de tensión entre quienes protestaban y algunos grupos de jóvenes marroquíes que aún deambulan por Ceuta.

Algunos de estos migrantes han provocado a los manifestantes con risas, mientras los vecinos han respondido verbalmente descargando la rabia y frustración acumuladas a lo largo de estos 26 días sin una solución a la vista de esta crisis.

Esta marcha espontánea ha seguido avanzando en dirección a Loma Colmenar, el lugar en el que se había reubicado a la mayoría de los menas de la playa del trampolín para mostrar su rechazo a que sigan en territorio español.

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