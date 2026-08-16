León, el diputado ceutí del PSOE que carga contra Sánchez: "Mi hija no puede salir de casa, pero él está aconsejando libros"

El diputado ceutí Melchor León (PSOE) ha lanzado un comunicado en redes sociales exigiendo la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, al que acusa de "anteponer sus intereses personales y su carrera política al bienestar de la ciudad" mientras esta afronta, según sus palabras, "el peor momento de las últimas décadas".

En este texto, el también vicepresidente primero de la Asamblea de la ciudad critica también la gestión de esta crisis por parte del Gobierno central, a pesar de formar parte del mismo Partido Socialista: "No voy a permitir que el Gobierno nos siga mintiendo", ha apostillado. "Si por decir la verdad me abren expediente o me expulsan, me da igual. Lo que no puedo hacer es callarme mientras mi ciudad se cae a pedazos".

Este mensaje ha supuesto un torpedo en la línea de flotación para el relato que el Partido Socialista está tratando de instaurar. Y en este contexto, el parlamentario ceutí concede a EL ESPAÑOL una entrevista en la que reafirma sus palabras.

Melchor León en la Asamblea ceutí. Cedida

PREGUNTA.– Usted afirma, sin tapujos, que el Gobierno de España miente. ¿A qué se refiere?

RESPUESTA.– El primer punto en el que considero que mienten es cuando decían que Marruecos estaba colaborando desde el primer momento con la frontera española, cuando en realidad se vio completamente que las autoridades marroquíes en ningún momento estuvieron colaborando ni intentaron parar la invasión hacia nuestro territorio.

En segundo lugar, mienten con las cifras que han ofrecido. El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habló en un principio de la crisis de que quedaban 2.000 personas. Él mismo, 10 días después, dijo que quedan 5.000. Aun así, esos números están muy lejos de la realidad, puesto que aquí quedan en torno a 10.000 personas.

Y no lo digo yo, tampoco lo dice el Gobierno de la ciudad, ni los propios vecinos, sino las asociaciones que están dando de comer a esas personas. Por ejemplo, Cruz Roja está alimentando a casi 4.500 personas diariamente. Luna Blanca, en torno a 3.000 personas. Entre los menores que tenemos en la ciudad, los números oscilan de 9.000 a 11.000 personas aproximadamente. Por eso sigo insistiendo en que, para mí el Gobierno, está mintiendo con los datos.

P.– ¿Antes de publicar el comunicado solicitó formalmente al Gobierno o a la Delegación datos, informes o explicaciones?

R.– Se le han pedido explicaciones al Gobierno, no solo yo, sino desde la ciudad. En mi condición de diputado, también se le ha pedido al Gobierno central, incluso a la Delegación del Gobierno, desde el primer momento.

Los diputados nos pusimos a disposición del partido y de la ciudadanía para que se nos informara y, a su vez, para también poder nosotros informar. Después de 16 días no he tenido ninguna contestación ni del Gobierno central ni de la Delegación del Gobierno.

Respecto al papel que ha jugado el presidente del Gobierno durante esta crisis, León afirma que ha sentido una mezcla de "indignación y tristeza".

"Estamos viviendo la mayor crisis que hemos vivido en la historia de Ceuta, y creo que la mayor crisis desde que tenemos democracia en España. Que el propio presidente, aunque sea de mi partido, esté recomendando su Spotify o libros cuando los ceutíes no podemos ni salir a la calle, las personas mayores no pueden hacer vida normal y nuestros niños están encerrados en las casas...", lamenta.

"Ha habido más de 100 muertos en esta invasión, no hemos tenido fiestas patronales, las pérdidas en los comercios son millonarias. La Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios las cifraban la semana pasada en más de 28 millones de euros", recuerda el diputado. "Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Y para mí el principal culpable es el delegado del Gobierno, porque es el representante del Gobierno en Ceuta y debería dar la cara".

P.– En su comunicado, usted hablaba de que el delegado del Gobierno prioriza "antepone intereses personales y su carrera política". ¿En qué se basa?

R.– En que el delegado del Gobierno no está defendiendo a los ciudadanos. No lo digo solo yo, lo dicen los ceutíes que salieron a la calle a pedir su dimisión. Aquí en Ceuta aguantamos todo, es una ciudad acostumbrada a resistir, pero lo que no aguantamos es vivir sin saber qué va a pasar mañana.

Yo tengo una hija de ocho años y no sé qué contarle cada vez que me pregunta por qué no puede ir al parque. El delegado del Gobierno, en 16 días, aún no ha dado explicaciones más allá de remitirse a las cifras oficiales, que no son realistas.

P.– ¿Considera que el Ministerio del Interior ha infravalorado la gravedad de la crisis?

R.– Desde el Ministerio del Interior nos han engañado con cuatro cifras diferentes de entrada y salida, y también con cuatro cifras distintas de fallecidos en dos semanas. Voy a seguir exigiendo la verdad hasta que alguien ponga encima de la mesa una solución. No nos vale que vengan y digan que se van a ir todas las personas que entraron por la frontera del Tarajal; se tendrían que haber ido ya, vamos 16 días tarde.

No podemos permitir que en una ciudad de 80.000 personas haya 10.000 deambulando por la calle. Hemos pedido que se agilicen los plazos del asilo y que nos den fecha y certeza. Por mucho menos se ha llamado a consulta a otros embajadores, y aún estoy esperando que España llame a consulta a la embajadora de Marruecos después de que su ministro de Justicia dijera que Ceuta y Melilla son marroquíes. Ceuta, Melilla y Canarias son España desde siempre, y España tiene que ser contundente con Marruecos.

P.– ¿Considera a Marruecos responsable de esa entrada masiva de al menos 80.000 personas?

R.– No es que sea responsable, es que es el único responsable, aunque también nosotros tenemos una parte de culpa porque no podemos depender de que un tercer país defienda nuestras fronteras.

En ninguna ciudad del mundo se concentran 80.000 personas de esa forma sin que sea algo organizado. Puede ser que una parte de esta oleada de personas las haya organizado la mafia, como vendía Marruecos, no se lo discuto. Pero para que 80.000 personas crucen la frontera tiene que ser con la connivencia del Gobierno marroquí, sin ninguna duda.

P.– ¿Ha recibido algún tipo de advertencia o presión de algún órgano superior del partido tras publicar su comunicado?

R.– No he recibido ninguna comunicación por parte de nadie del partido. Pero aunque la tuviera, no me voy a desdecir de ninguna de mis palabras ni de mis afirmaciones. Siempre voy a decir la verdad de lo que pienso y de lo que piensan los ceutíes, que para eso son los que nos han votado.

Ni me han avisado desde el partido ni desde la Delegación del Gobierno, y si lo hacen no tengo ningún problema: si quieren abrirme expediente y expulsarme, asumiré las consecuencias, porque lo que me importa es Ceuta.

P.– Si la situación que usted denuncia se mantiene, ¿se plantea abandonar el PSOE, promover una alternativa interna o pedir un congreso extraordinario?

R.– Ahora mismo no es momento de mirar las siglas políticas, es momento de mirar en Ceuta. No me planteo nada de esto, quiero que se dé solución y tengamos un plan para saber cuándo vamos a volver a la normalidad.

Todo lo que sea clave política me da completamente igual; esto es algo humanitario, no político. Ceuta es un ejemplo de convivencia a nivel mundial y queremos recuperar nuestra normalidad.

P.– En este sentido, ¿cómo valora el papel que han jugado los partidos políticos locales, en su conjunto?

R.– Algunos se han desmarcado para sacar rédito político, como Vox, y es un fallo por su parte, porque aquí no se trata de sacar rédito de nada. Lo que hace falta es unidad de todas las formaciones y de toda la ciudadanía.

Ya habrá tiempo después de saber quién ha sido el culpable y quién no ha actuado a tiempo, pero ahora lo urgente es dar a la gente confianza para que recupere la normalidad poco a poco.