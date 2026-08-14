La policía Isa y su lucha contra la propaganda marroquí por una foto en la que salva a un mena: "Dicen que le maltraté"

El pasado 7 de agosto, el llamado Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) marroquí, un organismo estrechamente vinculado a la corona alauí, publicó un informe relacionado con los cruces masivos de la frontera del Tarajal. En el mismo, ponían el acento en supuestos "malos tratos y agresiones presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad españolas".

En concreto, señalaban "una serie de incidentes y prácticas que plantean serias preocupaciones en materia de respeto y protección de los derechos humanos", citando un supuesto testimonio "de una persona cuyo caso tuvo una amplia difusión en las redes sociales": "En las imágenes difundidas se observa a un miembro de las fuerzas de seguridad amenazando su integridad física".

El caso refiere a una imagen en la que aparecen, en realidad, dos policías nacionales. Según la propaganda marroquí, en esta foto se muestra a una agente, en el suelo, sosteniendo presuntamente a un menor. Junto a ella se puede ver al policía con el brazo extendido frente a otro joven

Jupol denunció el caso de Isa —nombre ficticio—, la agente protagonista de esta imagen que ha circulado tergiversadamente a través de WhatsApp, y ha expuesto su versión sobre los hechos: "Han querido dar a entender que yo estaba reduciendo al chico, que mi compañero estaba amenazando al otro menor..."