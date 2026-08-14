La policía Isa y su lucha contra la propaganda marroquí por una foto en la que salva a un mena: "Dicen que le maltraté"

El caso refiere a una imagen en la que aparecen, en realidad, dos policías nacionales. Según la propaganda marroquí, en esta foto se muestra a una agente, en el suelo, sosteniendo presuntamente a un menor. Junto a ella se puede ver al policía con el brazo extendido frente a otro joven
Jupol denunció el caso de Isa —nombre ficticio—, la agente protagonista de esta imagen que ha circulado tergiversadamente a través de WhatsApp, y ha expuesto su versión sobre los hechos: "Han querido dar a entender que yo estaba reduciendo al chico, que mi compañero estaba amenazando al otro menor..."
Desde el sindicato relatan a este diario que los hechos ocurrieron "el pasado lunes —día 3 de agosto— por la mañana, durante una avalancha que se produjo entre un enorme grupo de menas que acudieron a la Comisaría de Policía Nacional a pedir los papeles".
"En un momento dado, pudimos ver que, entre estos chicos, había uno tirado en el suelo, convulsionando. La avalancha le había aplastado. Parece ser que tenía problemas respiratorios. Estaba bastante mal, así que me dispuse a asistirle", exponen.
"Nos quedamos con él hasta que le estabilizamos. Él estaba con un amigo, pero ninguno de los dos sabía hablar bien español. Necesitábamos comunicarnos con él, de manera que mi compañero le pidió a este joven, con gestos, que buscase a alguien entre la multitud que hablara español para poder hacer de intérprete".
En ese momento, alguien tomó una fotografía, que es la que ha circulado en redes sociales, y que ha sido utilizada para difamar la acción de las fuerzas de seguridad españolas en su conjunto.
"La imagen ha circulado por redes sociales, incluso ha llegado hasta a mí. La están utilizando para difamarnos. Yo estaba salvando la vida a ese chico", recalcan.
Según este relato, el menor logró recuperarse y se marchó "dando las gracias en árabe".
Pero la historia no termina aquí. Este miércoles, cuando esta policía caminaba fuera de servicio por el centro de Ceuta, volvió a encontrarse con él.
El joven se acercó a saludarla de nuevo y darle las gracias por su servicio. En ese reencuentro, ambos se tomaron una fotografía para demostrar que el bulo que circula sobre los malos tratos generalizados entre las fuerzas de seguridad españolas a los menas no es cierto
Por eso los sindicatos de Policía Nacional no dudaron en salir en tromba ante el informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos.
Desde Jupol lo rechazan, de una forma tajante, lanzando un mensaje a los propios migrantes: "Que pregunten a sus ciudadanos qué policía prefieren, si la Policía Nacional y la Guardia Civil o la policía de Marruecos. Creo que la respuesta sería bastante clara".
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía exige "respeto y respaldo para los agentes que garantizaron la seguridad y el orden público durante aquellos acontecimientos".