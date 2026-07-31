El 'efecto llamada' a Ceuta se multiplica en TikTok: los vídeos explican cómo llegar a nado y qué puntos no están vigilados

La imagen que finaliza el trayecto entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta (España) suele ser similar para todos: besan la arena, contemplan su panorama y se dan cuenta de que llegaron a la meta.

Posteriormente se paran, se sacuden y avanzan. Lograron su cometido: dejar atrás su país para establecerse en uno nuevo. Actualmente, esa escena está siendo masificada por la entrada de miles de marroquíes en Ceuta.

Eso ha llevado a una crisis. Incluso Pedro Sánchez desplegó el Ejército en Ceuta y se cifra en al menos 20.000 los migrantes que han llegado desde Marruecos, lo que marca la peor crisis desde 2021.

Pero antes de ese final hay un primer salto al agua. En muchas ocasiones no empieza únicamente con el deseo de emigrar. A veces, este llega en un vídeo de TikTok e Instagram donde se muestra a un supuesto héroe y su hazaña.

Una de las cuentas que muestra este tipo de "consagraciones" se llama @haragaa_ceuta1.

Las cuentas desaparecen con frecuencia. Hay cientos que han sido borradas porque incitan a la emigración. Los creadores saben de ello. Por eso, cada cierto tiempo, abren una nueva cuenta.

De forma irónica, en su descripción, indica que "no incitan a la emigración". Pero basta con avanzar en sus publicaciones para darse cuenta de que allí, en ese muro, hay cientos de rostros colgados de quienes lo han logrado.

Los ven como héroes. Ellos documentan el proceso: lo que vivieron en Marruecos, las herramientas que tuvieron que conseguir, lo que aprendieron para lograrlo y cómo su vida, en España, da un vuelco de 180 grados.

Cada una de esas publicaciones, ya sea en TikTok o en Instagram, va acompañada del que suele ser el himno de los emigrantes.

"Dos mundos, España y Marruecos, cruzando el estrecho; banderas en el pecho. Soy hijo de las señoras que cogen peso a la espalda en Ceuta frontera; y también soy hijo de aquel que emigra encima de una patera", se escucha en la voz del rapero marroquí Khalid El Paisano.

Todo ello, claramente, tiene un destino: Ceuta. Para ello, el punto de partida es en Castillejos -ciudad frontera de Marruecos-, aunque va variando. Depende de si la marea está alta. También de si hay bruma. Y de si algún que otro aventurero, que conoce un poco del mar, considera que las condiciones no son las adecuadas.

La distancia parece corta: 10 kilómetros de distancia es lo que separa a Castillejos de Ceuta. Pero en ello influyen factores como el esfuerzo físico, las corrientes del agua, la marea y la experiencia que tenga el nadador.

Nado

En las inmediaciones de la playa en Castillejos suele haber vallas en el paseo marítimo para impedir las salidas. Sin embargo, eso no es ningún problema.

Buscan salir lo más cerca posible de la aduana marroquí y por eso, otra de las alternativas, suele ser la playa de Pedralima.

Habitualmente los emigrantes muestran este tipo de situaciones en sus redes sociales.

"No se recomienda viajar solo. Los grupos deben ser de, al menos, unas siete personas", dice una de las publicaciones en la red social.

También recomiendan lo mejor para cada uno de los casos. "Los que son expertos buscan trajes de neopreno, aletas y una careta para nadar ese tramo", reza en otro de los vídeos.

Y continúa: "A quienes no saben nadar, son menores de edad y buscan salir, les recomendamos hacerlo con flotadores".

Todo ello es seguido al pie de la letra. El proceso de estas personas, en redes sociales, se vuelve viral. Obtienen miles de visitas y comentarios desde que hacen su preparación hasta que lo logran.

No es una decisión en caliente, por lo general. Enfrentarse al mar y atravesarlo por 10 kilómetros no es una alternativa que se tome en una hora.

"Quienes van a emigrar así también deben saber que no hay que llevar mochila. Todo lo que eras lo dejas atrás", comenta uno de los que ya ha logrado la travesía en uno de los vídeos.

Nueva vida

Dejar todo atrás, para ellos, representa el inicio de una nueva vida. Se trata, de cierta forma, de despojarse de quienes eran.

Por lo general llegan con lo que tienen puesto: prendas mojadas y lo poco que alcanzaron a salvar en alguna mochila muy pequeña.

El móvil lo guardan en una funda con la cual graban su llegada y el esperado momento para ellos cuando son atendidos por la Cruz Roja.

Cuando logran esa "hazaña", las páginas que los publican suelen poner otro fragmento de Khalid El Paisano.

"Dos mundos; en uno nací yo y me enseñó lo que es sufrir; en el otro vivo y me acogió antes de morir; dos mundos llenos de dolor por inmigración; dos mundos y uno no siempre responde con compasión", dice la canción.

En el pasado, fuentes policiales le dijeron a EL ESPAÑOL que conocen de este tipo de cuentas en las redes sociales y que lo habitual es que, diariamente, un estimado de 20 personas crucen la frontera bajo esa modalidad.

En ese entonces, mencionaron que lo "normal" es que esto pase todos los veranos. Y que también hay un "efecto llamada" que se extiende a través de las redes sociales.

Una vez finalizan ese "hito", las páginas los suben como héroes o trofeos. Para ellos representa el camino de quienes sí pudieron lograrlo. "La juventud quiere entrar en Ceuta", dice una de las descripciones del vídeo.