Dos opositoras grabadas por el 'boli-espía' del docente Adrián en el baño de la sala de estudio: "Me siento violada"

El 'boli-espía' intervenido por la Policía Nacional junto a Adrián, detenido por grabar supuestamente a opositoras en el baño de la Sala de Estudio de Sangonera la Seca. CNP / E. E.

Durante un año se dejaron la piel por su sueño: lograr una plaza en la oposición de Primaria, para ejercer su vocación docente. Pero nueve días antes del examen se enteraron de que un compañero opositor las grababa -supuestamente- con un 'boli-espía', cuando iban al aseo de mujeres de la Sala de Estudio de Sangonera la Seca.

“Me sentí violada como mujer”, coinciden en subrayar dos de las presuntas víctimas de este escándalo destapado por la Policía Nacional y que han accedido a ser entrevistadas por EL ESPAÑOL de forma anónima porque sienten "vulnerada" su intimidad.

Aunque lo peor para ellas es que llegaron desestabilizadas a nivel emocional y psicológico para la oposición de educación, celebrada el 20 de junio en Murcia. "Mi rendimiento bajó", afirman ambas opositoras en entrevistas realizadas por separado.

En la diana policial está Adrián, de 26 años, profesor en el Colegio Fernando Garrido de Cartagena durante el pasado curso y uno de los aspirantes a la misma convocatoria. Este diario le ha localizado tras ser arrestado por la Brigada Judicial, pero aún no ha declarado en sede judicial y declina pronunciarse sobre el caso.

"Tengo que consultarlo con mi abogado", zanja Adrián. Esta investigación arranca el 11 de junio, cuando una opositora que se preparaba el temario en la Sala de Estudio de Sangonera la Seca, hace un receso y entra al baño de mujeres. Allí detecta un boli en una pared, apoyado de forma estratégica sobre un par de llaves de paso del agua.

Las imágenes del bolígrafo cámara con el que un profesor grabó a opositoras en el baño de una sala de estudio en Murcia.

Esta opositora coge el bolígrafo y se queda asombrada porque descubre que tiene una luz roja que parpadea, como una cámara que graba en modo record. Manipula el boli y confirma sus sospechas: tiene una tarjeta de memoria y un puerto USB.

De forma que se marcha a casa para comprobar el contenido de la tarjeta en su ordenador y se visiona a ella misma en ese aseopúblico, antes de quitarse la ropa interior para sentarse en el inodoro. La reacción de esta mujer es presentar una denuncia en la Comisaría y alertar de lo sucedido a otras opositoras.

Una de ellas es una de las entrevistadas por este diario y así recuerda cómo empezó su pesadilla: "La chica que descubrió el boli me dijo que debía contarme algo malo". "Me grabaron mis partes íntimas". "Me explicó que el boli tenía una cámara oculta que estaba en poder de la Policía y empecé a pensar cuántas víctimas podíamos ser".

No habla en vano porque en el comunicado difundido por la Policía Nacional se recalca que la investigación sigue abierta, por si hay nuevas víctimas, tras haber detectado la imagen de una mujer tomada en 2020: hace seis años. De momento, hay 4 denuncias.

"Esto me ha afectado mucho en la oposición". Esta joven no exagera en sus afirmaciones porque suspendió la convocatoria de Educación Primaria, tras invertir un año de su vida estudiando muchas horas al día. "La Policía Nacional nos recomendó seguir acudiendo a la Sala de Estudios de Sangonera la Seca".

La Brigada Judicial debía averiguar quién era el dueño del 'boli espía' del baño de mujeres y no quería levantar sospechas. Pero las opositoras sufrieron al regresar a la sala a diario. "Nos grabó bajándonos los pantalones". "¿Cómo iba a poder concentrarme sabiendo que imágenes mías podían estar circulando por internet?", se pregunta esta joven. "¿Cuántas veces me grabó?"

"Cuando estaba sentada con mi temario, me sentía incómoda porque no sabía si estaba compartiendo mesa con él". "Cada vez que salía de la sala de estudios, miraba por el retrovisor de mi coche por si alguien me seguía". Con esos miedos convivió esta opositora, desde el 12 de junio, ocho días antes de afrontar la parte teórica del examen.

La Sala Municipal de Estudio de Sangonera la Seca, este martes. Badía

El día clave, el 20 de junio, la cabeza de esta opositora no estaba en el temario de Educación Primaria. "Me acordé de él y empecé a preguntarme cómo le estaría saliendo el examen".

Lo cierto es que no le fue mal porque Adrián fue arrestado el 30 de junio por la Brigada Judicial, tras hacer la parte teórica de la oposición, y al quedar en libertad a la espera de ser citado por un juez, se presentó a la parte oral. De hecho, su nota media supera el 10.

"Cuando tú espías, sabes que lo estás haciendo mal". "Debe tener poco cargo de conciencia", reflexiona una supuesta víctima. "Cada vez que entro a un baño público lo registro para ver si hay una cámara escondida". "Estoy recibiendo atención psicológica".

El mismo camino valora tomar otra denunciante, a pesar de que sí aprobó la oposición de docente. "Está claro que mi rendimiento estuvo bajo mínimos", subraya esta joven. "Podría haber rendido mejor porque esto ocurrió días antes del examen". "No estaba estudiando porque tenía eso en la cabeza continuamente".

"Soporté una presión añadida porque tenía que ir a la sala sin saber quién era ese hombre y si lo tenía al lado". "Estaba pendiente de qué chicos iban al baño y si salían mucho". "Todos nos conocemos en la Sala de Estudio de Sangonera la Seca. Yo me quedé impactada cuando una compañera me contó lo de la cámara oculta en el baño", insiste esta titulada en Magisterio. "No me lo podía creer".

Pero se trata de imágenes explícitas porque la Policía Nacional informa de que arrestó a Adrián, docente el pasado curso en el Colegio Fernando Garrido de Cartagena y aspirante a la oposición de Primaria, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

"Tras analizar el contenido almacenado en el dispositivo, los investigadores comprobaron que la cámara había sido colocada enfocando directamente el urinario femenino donde quedaron registradas imágenes de varias mujeres en las que se apreciaban con nitidez sus zonas íntimas", tal y como expone un comunicado difundido por la Jefatura Superior de Policía.

La puerta abierta del aseo femenino de la Sala de Estudio de Sangonera la Seca. Badía

Cuando el veinteañero Adrián, Graduado de Educación Infantil, con un nivel C1 de Inglés, buen expediente académico y con experiencia como docente, acuda a declarar en sede judicial, un magistrado deberá aclarar si los hechos deben seguir investigándose como una revelación de secretos o como un ilícito de tipo sexual.

De momento, las afectadas creen en sus respectivas entrevistas que "esto tiene una connotación sexual porque has instalado una cámara apuntando a un urinario". "Me sentí violada en un baño público". "Es mi intimidad y es mi derecho preservarla".

Desde que las denunciantes fueron informadas de la detención del dueño del 'boli fisgón', no han parado de preguntarse por las veces que han sido grabadas, si esas imágenes han sido para disfrute personal del docente, para su divulgación, para mofarse de ellas con los amigos, para vendérselas a otras mentes depravadas...

Lo mismo se cuestiona la Policía Nacional en su comunicado: "La investigación continúa abierta con el objetivo de localizar posibles nuevas víctimas y determinar si las imágenes pudieron haber sido compartidas o difundidas a través de redes sociales o páginas de contenido pornográfico".

Estas maestras con vocación de formar a las futuras generaciones, impartiendo clases a niños de 6 a 12 años, tienen muchas preguntas, pocas respuestas y demasiada inquietud.

El bolígrafo que incluye una cámara oculta y que ha sido intervenido por la Brigada Judicial. CNP

Una de estas denunciantes también hace una reflexión lapidaria sobre lo sucedido. "Más allá de lo que ocurra con el proceso legal, lo que me preocupa es que este chico pueda seguir dando clase a niños".

"Espero que esto tenga consecuencias para él y se haga Justicia, para que una persona así no trabaje con niños. Una persona que tiene el valor de comprar un bolígrafo con una cámara oculta para ponerlo dentro de un baño público de mujeres, si piensa así y tiene el valor de hacer esas cosas, esa persona no puede trabajar en un colegio".

"¿Qué valores y qué respeto le puede inculcar a niños de 6 a 12 años?"