El incendio forestal de Ávila se pudo evitar: "Estaba prohibido y usaron maquinaria con cadenas para abrir un camino"

Un hombre observa uno de los pinares arrasados por el incendio de Burgohondo (Ávila) en el Parque Natural del Valle de Iruelas. EFE/ Raúl Sanchidrián

El mayor incendio forestal en la historia de España se podría haber evitado solo con seguir las recomendaciones ante el alto riesgo de fuego que había el miércoles 22 de julio en Castilla y León.

"Provocaron chispas empleando maquinaria con cadenas para hacer un trabajo que estaba prohibido por el riesgo de incendio", según subraya una fuente de la Guardia Civil, como principal hipótesis del origen del incendio que ha arrasado 50.000 hectáreas en Ávila y cuyo epicentro estaba en el término de Burgohondo.

En siete de cada diez incendios forestales está detrás la mano del hombre, según datos de la agencia EFE sobre los casos investigados entre 2024 y 2025 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). En el caso de Ávila ese hombre es 'El Perejil': un operario a los mandos de una máquina giratoria -equipada con un martillo hidráulico para picar roca-.

"El trabajo que estaban realizando estaba prohibido por el riesgo de incendio que había ese día", según insisten fuentes del Instituto Armado.

Aquel miércoles 22 de julio, la tarea en cuestión consistía en abrir un nuevo camino junto a la cresta de la sierra. "Estaban empleando maquinaria con cadenas, similar a un bulldozer, y en los terrenos donde estaban trabajando había piedras y provocaron chispas que saltaron a la vegetación".

El martillo hidráulico, conocido de manera coloquial como pica-pica, al contactar con superficie rocosa, desató chispas y se inició el fuego. "Varios vecinos de la zona vieron salir humo de un cerro y alertaron al 112". Una patrulla del Seprona que estaba en Casavieja, en la falda de la Sierra de Gredos, se desplazó de inmediato y cazó a los supuestos responsables del incendio forestal.

"Cuando la patrulla llegó al monte, detectó que había tres vehículos saliendo de la zona. Los agentes miraron con los prismáticos y vieron el rótulo que llevaba uno de los vehículos". La empresa en cuestión era Reforestaciones El Fresno.

El Seprona movilizó a otras patrullas para interceptar esos vehículos y se entrevistó con varios vecinos que les pusieron sobre la pista del origen del incendio convertido en catástrofe ambiental.

"Los vecinos sabían que estaban haciendo unos trabajos en la zona y les explicaron el camino por el que subían a hacer esos trabajos a diario. Una patrulla se encontró de frente a los sospechosos".

Uno de ellos era 'El Perejil': el operario que estaba a los mandos de la máquina giratoria, equipada con un martillo hidráulico para picar roca. "Se vino abajo y confesó espontáneamente. Parece ser que las chispas causadas por las cadenas de la maquinaria, provocaron un incendio que trataron de apagar con sus propios medios. Pero no pudieron, llamaron a su jefe para contárselo y huyeron de la zona".

De hecho, tras la detención de 'El Perejil' se informó al dueño de Reforestaciones El Fresno que quedaba "como investigado", dentro de las mismas diligencias que instruye la Guardia Civil. Todo apunta a que estaban abriendo un camino por la Sierra de Gredos, para unir Burgohondo con Navarrevisca, con el objetivo de que pudiera transitar ganado vacuno.

Llamada bajo sospecha

"Se investiga si una de las llamadas anónimas que se recibió para alertar del fuego la realizó alguno de los empleados de la propia empresa", tal y como precisan estas fuentes del Instituto Armado.

En ese momento, no se esperaban que el fuego que se inició en monte bajo llegaría a arrasar 50.000 hectáreas, cuya factura podría ascender a 500 millones de euros, si se hace una estimación consistente en multiplicar las hectáreas quemadas por el coste de extinción de cada una.

La Agencia Forestal de Navarra sostiene que el gasto medio en un incendio, cuando se movilizan medios aéreos, asciende a 10.000 euros por hectárea, pero la patronal de empresas forestales (Asemfo) eleva esa cifra a unos 19.000 euros.

Zona afectada por el incendio de Burgohondo en la localidad de El Tiemblo (Ávila). EFE/ Raúl Sanchidrián EFE / Raúl Sanchidrián

En cualquier caso, lo peor de esta tragedia ambiental es que la Junta de Castilla y León había decretado la prohibición de usar maquinaria en el monte cuyo funcionamiento pudiera provocar fuego. Sin embargo, todo apunta a que esta mercantil hizo caso omiso a las restricciones y realizó trabajos para abrir un camino.

La evolución del incendio forestal de Burgohondo (Ávila) fue terrorífica. El fuego se abrió paso por pinares del Parque Natural del Valle de Iruelas, sumó un perímetro de más de 160 kilómetros, abrasó casas, coches, obligó a cortar carreteras, desalojar pueblos y saltó a la comunidad de Castilla - La Mancha.

"Todos los empleados que estaban vinculados a esos trabajos están identificados", tal y como recalcan fuentes del Instituto Armado.

"Estaba prohibido y usaron maquinaria con cadenas para abrir un camino". "Es un milagro que no se hayan producido muertos en un incendio de estas dimensiones. De lo contrario, serían mayores las penas de cárcel a las que se podrán enfrentar los implicados".