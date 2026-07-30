Un agente en la playa del Tarajal: "Hay comercios que cierran por miedo a saqueos, necesitamos al Ejército"

Algunos inmigrantes llegan en patera y se tiran al mar para entrar a nado en Ceuta, amparados en la sentencia del Supremo. AUGC

Ceuta está reviviendo la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas accedieron de forma no autorizada desde su frontera con el litoral de Marruecos. "Necesitamos al Ejército: esto es una emergencia nacional", subraya un agente de las Fuerzas de Seguridad, operativo por la playa del Tarajal.

"Hay comercios que están cerrando por temor a sufrir un saqueo, sobre todo tiendas de ultramarinos. La decisión no la han tomado por una recomendación oficial sino porque temen que no haya agua y comida suficiente para tanta gente", según detalla este agente, "uno de los sesenta desplegados" por la zona entre Policía Nacional y Guardia Civil.

"Estamos tratando de llevarnos a todos los inmigrantes que llegan hasta las naves antiguas de comercio, en la frontera del Tarajal, pero huyen hacia el Barrio del Príncipe y el paseo marítimo de Ceuta porque se piensan que les queremos engañar: esas instalaciones están pegadas a la frontera con Marruecos y creen que les vamos a deportar en caliente".

Esa es la clave de esta historia, la sentencia del Tribunal Supremo solo permite que las devoluciones en caliente a migrantes en situación irregular se materialicen cuando superen una barrera física -como una valla-. De forma que todos se han lanzado al mar para llegar a Ceuta.

El espigón de la frontera del Tarajal se ha convertido en una puerta de acceso a España. "En las últimas cuatro noches, el flujo se ha incrementado de 100 a 200 y a más de 500 durante la noche del miércoles", según estima este agente. "Este jueves, desde las ocho de la mañana, el flujo ha sido continuo con casi un centenar de personas cada cinco minutos".

Este agente apoya sus palabras con imágenes tomadas entre las 10 y las 12 horas de este jueves, en la playa del Tarajal, con hileras de ciudadanos marroquíes y argelinos saliendo del agua, algunos a nado y otros aferrados a flotadores, para entrar caminando a España por el litoral de Ceuta.

Una hilera de inmigrantes, este jueves, caminando por Ceuta tras entrar nadando por la playa del Tarajal.

"Cruz Roja me ha confirmado que se han ahogado tres personas este jueves. Es muy peligroso, según la zona por la que intenten llegar nadando, pueden tardar de 15 minutos a 4 horas y hay corrientes. Ellos se tiran al agua por necesidad y no tienen ninguna sensación de peligro".

De hecho, este agente subraya que "siente impotencia" porque "estamos hablando de seres humanos" y está viendo imágenes duras: "Hay madres que se tiran al agua, con niños de 2 o 3 años, liados o amarrados en trapos".

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil está operando con tres embarcaciones en el mar, a pesar de que una de ellas tiene una vía de agua y los agentes corren riesgo. "Se están haciendo decenas de rescates".

En tierra firme, entre los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil la sensación que hay es compartida: "Esto se ha ido de las manos. Es un caos, es peligroso y es una situación de emergencia nacional". "La Policía de Marruecos no hace nada".

🚨 ÚLTIMA HORA | Más imágenes de la entrada masiva de nadadores en Ceuta.



📸 Imágenes y vídeos que reflejan la situación que se está viviendo en estos momentos.



Desde AUGC lo advertimos: la sentencia del Tribunal Supremo podía provocar un efecto llamada y agravar todavía más la… pic.twitter.com/noyintWJt6 — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) July 30, 2026

La picaresca es total porque las mafias también está aprovechando para hacer portes en patera, con inmigrantes en situación irregular, los cuales se lanzan al mar para cubrir el resto del trayecto a nado hasta algún punto de litoral ceutí.

El resultado de la pasividad de las autoridades marroquíes lo sufren los policías nacionales y guardias civiles que están desplegados en Ceuta. "Pasan corriendo delante tuya después de salir de la playa, riéndose, dándote las gracias, gritando: '¡Viva España!'..."

Por las calles hay cientos de personas vagando sin rumbo, algunas van empapadas, otras descalzas, incluso vomitando porque están exhaustas.

La felicidad de unos choca con la incertidumbre de adolescentes que están buscando a sus familiares o de niños asustados en una ciudad autónoma con 84.000 habitantes y que ha visto incrementada su población en 8.000 personas en un abrir y cerrar de ojos.

Críticas de las asociaciones

Las asociaciones profesionales consultadas por EL ESPAÑOL son un clamor.

Tanto AEGC como AUGC o JUCIL sostienen que "Ceuta ha recibido ya unas 8.000 personas" y exigen desde movilizar, "como mínimo", a 60 efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), incluso "llamar al Ejército".

Todo ello, para conducir a los inmigrantes hasta las antiguas naves de comercio de la frontera del Tarajal, para garantizarles una atención sanitaria digna, además de comida y agua, porque el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes está desbordado.

Esa medida ya se adoptó entre el 17 y el 19 de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas accedieron de forma no autorizada desde Marruecos, provocando la crisis fronteriza más grave que ha vivido la ciudad autónoma durante la democracia.

Un migrante tratando de llegar a la orilla de la playa del Tarajal en Ceuta. Europa Press

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha llegado a pedir que se instalen "balizas con red en el mar, para establecer una especie de frontera física que eluda las restricciones de la sentencia del Tribunal Supremo y se vuelvan a poder realizar las devoluciones en caliente".

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclama al Ministerio del Interior "efectivos, medios y una respuesta urgente". "Ya advertimos de que la sentencia del Tribunal Supremo podía provocar un efecto llamada y agravar todavía más la presión migratoria".

La Asociación de Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha calificado este episodio de "invasión orquestada" y critica "el abandono absoluto" y la "inacción" de los ministros del Interior y Defensa, Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles, respectivamente, frente "a la grave crisis de seguridad y humanitaria que se está viviendo en Ceuta".

Para las asociaciones profesionales lo que está ocurriendo ha destapado las vergüenzas de la ciudad autónoma: el mal estado de la flota de la Guardia Civil y el déficit de una plantilla compuesta por 550 agentes que está "desbordada". Ceuta es un polvorín migratorio como en el año 2021.