Casavieja, el pueblo de Ávila de 1.300 habitantes rodeado por el fuego: "Nos mantenemos con vida pero la hemos perdido"

El megaincendio de Ávila, que ha arrasado cerca de 50.000 hectáreas y se ha convertido en el más grave de la historia de España, deja en Casavieja, este 27 de julio, historias que parecerían distópicas si no fueran reales.

Esta localidad del Valle del Tiétar, de unos 1.300 habitantes, trata de sobrevivir a un incendio que ha dejado escenas de guerra y al pueblo sin luz ni agua.

Todo el término municipal ha quedado arrasado por las llamas, salvo el casco urbano, que ha logrado salvarse de un fuego que lo rodeó hasta convertirlo en una especie de 'isla', donde un grupo de vecinos resiste como 'náufragos' que han conseguido salir a 'flote' entre las llamas.

Aunque sus habitantes están acostumbrados a convivir con los incendios, nada se parece a lo que atraviesa ahora esta población de calles vacías, donde sólo rompen el silencio el ir y venir de bomberos y trabajadores forestales y el sonido de algún helicóptero o medio aéreo que sobrevuela un valle cubierto por un humo espeso.

El acceso al casco urbano de Casavieja ofrece las primeras pistas de lo que aparece después, con una imagen más propia de una guerra: más de media docena de coches carbonizados, junto a maquinaria de obra, reciben a quienes llegan a un pueblo habitualmente alegre y luminoso.

La vida y el ánimo de los pocos vecinos que todavía permanecen en el casco urbano son muy distintos a los habituales.

La pesadumbre, la desolación e incluso el enfado se reflejan entre quienes se reúnen en la 'Casa de la Madera', desde donde se desplazan allí donde se les necesita.

La carretera de acceso a Casavieja, convertida en la antesala de un paisaje arrasado por el fuego. Daniel Caballo/EFE

Entre ellos está la alcaldesa, Vanessa Muñoz, que acumula, como el resto, varios días de cansancio muy visible en el rostro después de jornadas "muy difíciles y complicadas", en las que el fuego cercó un casco urbano donde algunas construcciones no pudieron salvarse, y alguna vivienda también podría haberse visto afectada.

La regidora describe la situación que vivió su pueblo en los momentos más críticos, cuando las llamas llegaron hasta las puertas de las casas, que por fortuna se salvaron casi milagrosamente de un fuego descomunal al que no había manera de hacer frente.

El fuego ha dejado tras de sí un paisaje irreconocible en el entorno de Casavieja. Daniel Caballo/EFE

Aunque reconoce que lo fundamental era preservar la vida de los vecinos, la alcaldesa matiza, casi entre lágrimas: "Mantener las vidas no hace que no hayamos perdido la vida, porque hemos perdido el medio de vida que tenemos".

Mientras habla con EFE, Muñoz está rodeada por una treintena de vecinos que no paran de distribuir y recoger agua embotellada, ya que Casavieja no dispone de agua potable ni de suministro eléctrico, lo que dificulta no sólo la vida diaria, sino también el trabajo y la colaboración en las labores de extinción y ayuda en el municipio.

Vanessa Muñoz también asegura entender que, aunque no debían permanecer en un pueblo evacuado, es necesario empatizar con quienes se arriesgan a perder sus propiedades y su medio de vida: "No me iba a ir de mi pueblo y dejar a mis vecinos aquí".

Las llamas también golpearon las explotaciones ganaderas del entorno, donde el fuego dejó corrales y pastos cubiertos de ceniza. Raúl Sanchidrián/EFE

Sin agua potable ni luz, vecinos de otras localidades de la zona tratan de llegar hasta Casavieja para llevar agua embotellada a un municipio cuyos depósitos se han visto afectados por un incendio que deja estampas desoladoras a lo largo de la CL-501.

Para describir la situación vivida el sábado, Vanessa Muñoz asegura que aquel día "donde más seguro se estaba era en el centro" de una localidad rodeada por las llamas, ya que las vías de escape suponían un peligro para quienes intentaran utilizarlas para abandonar Casavieja.

En un ambiente casi irrespirable por la inmensa nube de humo y cenizas que cubre buena parte del sur de la provincia de Ávila, otros dos vecinos se han 'escapado' para intentar comprobar el estado de sus propiedades y sus animales, mientras recuerdan escenas dantescas que han convertido Casavieja en una 'isla' rodeada por el negro de un bosque arrasado.