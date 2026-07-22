La España ruin se ensaña con Ferran Torres: marca el gol del Mundial, le llaman 'especulador' y vandalizan su mural

El gol que dio a España el Mundial convirtió a Ferran Torres en héroe nacional, pero también reavivó ataques políticos, identitarios y personales contra el futbolista. E.E

La pintura blanca cubre casi por completo el rostro de Ferran Torres. Del jugador que besaba la Copa del Mundo sobre una pared de Barcelona apenas queda una silueta. Encima, alguien escribió dos palabras: "Puta Espanya".

El mural había durado poco más de un día. El artista urbano TvBoy lo había terminado apenas dos días después de la final. Cuando amaneció el miércoles, la obra ya estaba cubierta de pintura blanca.

Ferran aparecía vestido con la camiseta roja y sosteniendo el trofeo que acababa de conquistar. No fue necesario atacar directamente al jugador: bastó con taparle la cara y dejar claro que el problema era la bandera que llevaba sobre el pecho.

Tres días antes, España había contenido la respiración mientras la pelota entraba en la portería de Argentina. Ferran Torres había marcado el gol más importante de su carrera y el que entregaba a la selección su segundo Mundial.

Durante unos minutos fue el héroe de todos. El futbolista que había devuelto a un país entero la alegría de 2010. Pero la tregua duró menos que su mural.

El delantero de la Selección española Ferran Torres besando la Copa del Mundo el pasado domingo. EFE

Ferran nació y creció en Foios, un municipio valenciano de menos de 8.000 habitantes. Empezó jugando al fútbol en su colegio y entró en la cantera del Valencia CF con siete años, acompañado a los entrenamientos por su abuelo materno.

Pese a una carrera que después lo llevó al Manchester City y al Barcelona, ha mantenido el vínculo con su pueblo y con su familia. Durante la dana, incluso mientras estaba lesionado, cambió las botas de fútbol por las de agua y acudió como voluntario a l’Horta Sud para colaborar sobre el terreno.

Tras marcar el gol más importante de su vida, tampoco quiso apropiarse del triunfo. "El gol es de 47 millones de personas, no mío", afirmó.

Antes de que terminara la celebración, Ferran ya había dejado de ser solamente el autor del gol. Para unos pasó a representar una idea de España que rechazan. Para otros, al millonario que debía ser exhibido como responsable de la crisis de la vivienda.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el grupo parlamentario Sumar y una de sus voces en materia de vivienda, lo acusó de poseer 20 viviendas en Valencia a través de un supuesto "fondo buitre".

"Necesitamos medidas valientes para impedir que empresas y fondos buitres como Eleven Future Invest, empresa de Ferran Torres, que según Forbes acapara ya 20 viviendas en Valencia, puedan comprar casas para especular", sostuvo.

La acusación tenía todos los ingredientes necesarios para circular. Un futbolista millonario, una empresa inmobiliaria, decenas de propiedades y un país en el que miles de jóvenes no pueden acceder a una vivienda.

Sólo había un problema: los datos no eran ciertos.

Según ha podido contrastar este medio, Eleven Future Invest no posee 20 viviendas, sino cuatro residencias y un terreno sobre el que prevé construir.

Este diario también ha constatado que el principal activo inmobiliario de la sociedad es un edificio de uso terciario próximo a Mestalla, compuesto por 50 oficinas alquiladas a empresas.

No se trata, por tanto, de 50 viviendas retiradas del mercado residencial, sino de espacios destinados a actividad empresarial.

La acusación partió de una información de Forbes que hablaba de 20 "propiedades". Ibáñez las presentó como 20 "viviendas en Valencia".

Eleven Future Invest tampoco es, jurídicamente, un fondo de inversión. Según la documentación del Registro Mercantil consultada por EL ESPAÑOL, es una sociedad patrimonial dedicada a la actividad inmobiliaria.

Según el análisis de las cuentas realizado por este periódico, la evolución de la compañía responde a una estrategia de inversión a largo plazo.

Eso no impide examinar el patrimonio de un futbolista que ha invertido millones de euros en inmuebles. Marcar un gol en una final no concede inmunidad ni convierte cualquier negocio en una actividad ejemplar.

Pero investigar no consiste en transformar oficinas en viviendas, una sociedad patrimonial en un fondo buitre y una inversión inmobiliaria en una operación especulativa sin aportar pruebas.

Mientras Sumar lo convertía en el rostro de la crisis de la vivienda, el mural de Barcelona lo transformaba en otra cosa: una representación intolerable de España en el barrio de Gràcia.

TvBoy, cuyo nombre es Salvatore Benintende, había pintado anteriormente en esa misma pared a Leo Messi, Alexia Putellas e incluso a Messi y Cristiano Ronaldo besándose.

Esta vez, el artista recreó a Ferran con la camiseta de la selección española. La obra mostraba al delantero besando la Copa del Mundo, apenas unos días después de haber marcado el gol de la final.

El mural de Ferran Torres pintado en el barrio de Gràcia vandalizado. Cedida

El homenaje amaneció cubierto con pintura blanca. Sobre lo que antes era el rostro del futbolista, alguien escribió "Puta Espanya".

La hostilidad había comenzado antes. Tras publicar la obra, TvBoy recibió mensajes hostiles y amenazas en sus redes sociales. El artista aseguró que seguiría pintando y que no se dejaría intimidar.

Fue a través de otros usuarios como descubrió que el mural había sido destrozado. Vecinos de la plaza Joanic le enviaron mensajes y fotografías: uno le contó que había ido a retratar la obra y ya no quedaba nada; otro le advirtió de que la habían cubierto con pintura blanca y un tercero lamentó que alguien hubiese vandalizado el dibujo durante la noche.

No borraron a Ferran por ser jugador del Barcelona. Tampoco por su rendimiento deportivo. Borraron la camiseta que vestía y el trofeo que acababa de llevar hasta ella.

TVBoy publicó el mural de Ferran Torres antes de las pintadas. Instagram TVBoy

En menos de 72 horas, el hombre que había unido a millones de españoles se convirtió en una superficie sobre la que proyectar todas las divisiones del país.

Para Sumar fue el propietario rico al que utilizar para denunciar la especulación. Para los autores de la pintada, el representante de una nación a la que repudiar.

En ambos casos, su nombre importaba menos que el símbolo que permitía construir. Ferran dejó de ser futbolista para convertirse en argumento político.

España había encontrado un héroe el domingo. El martes, una de sus partes más ruines ya necesitaba derribarlo.

La cara del jugador quedó tapada bajo varias capas de pintura blanca, pero la escena no consiguió borrar lo sucedido unos días antes en Estados Unidos.

Debajo sigue estando el futbolista que besó la Copa del Mundo. Y también el gol que ninguno de quienes hoy lo atacan podrá borrar.