Juan del Val ante la final del Mundial: "Somos mejores que Argentina. Ojalá sea el día de Lamine Yamal y no el de Messi"

La Selección Española de fútbol tiene una cita con la historia. Los jugadores de Luis de la Fuente se enfrentan a la Argentina de Messi, Scaloni, Enzo Fernández o Julián Álvarez en busca de bordar su segunda estrella de Campeón del Mundo en la camiseta.

Uno de los millones de españoles que no se perderá el partido es Juan del Val. El escritor y colaborador de El Hormiguero y La Roca es un gran futbolero, madridista confeso, pero admirador absoluto del astro argentino, pese a que jugara en el F.C. Barcelona.

EL ESPAÑOL ha contactado con Del Val, que, desde su lugar de vacaciones junto a su familia, ha dado sus pronósticos para la final del Mundial de fútbol 2026.España, pase lo que pase, ya ha hecho historia al volver a la última ronda del torneo 16 años después del gol de Iniesta a Países Bajos.

Leo Messi, durante el Mundial 2026. Reuters REUTERS

“Antes de empezar el Mundial ya sabía que Argentina iba a llegar lejos. Es que una selección en la que Messi, aunque ya no esté para competir en una Champions, es candidata a todo. El argentino, en un torneo de cinco o seis partidos, demuestra su calidad de mejor futbolista de la historia. Para mí lo es. Aun así, confío mucho en España, la verdad”, reconoce el madrileño.

El escritor considera a España un equipo muy difícil de ganar, ya que, además de tener mucha posesión de balón, es muy difícil robárselo. “Aunque no tenemos a Messi o a Mbappé, tenemos a Lamine Yamal. Pese a que no está siendo su Mundial, espero que sea su día”, afirma.

“Es un jugador buenísimo, pero no está en el momento de forma óptimo, ni él, ni Nico Williams. Pero bueno, tenemos los goles de Mikel Oyarzabal, la seguridad de Merino... España tiene muchísimos argumentos para ser Campeón del Mundo. Confío en ellos”, admite.

"Una final dificilísima"

Del Val destaca de la selección de Luis de la Fuente que es “una generación de futbolistas ganadores, que esto es algo importante”, y recuerda que hace 20 o 30 años, España no pasaba de cuartos de final en los mundiales:

“Los más jóvenes no se acordarán, pero los que somos un poco ya más talluditos… sí. Estos sí que son ganadores, y eso es una mentalidad muy importante a la hora de poder ganar un Mundial”.

“Yo doy favorito a España, no solamente por deseo, sino porque realmente, a través del análisis, creo que somos mejores que Argentina”, asegura muy convencido el escritor y colaborador de televisión. “Pero bueno, como final, me parece interesante que son dos de los países que viven con más pasión el fútbol. Y eso, a mí, me parece muy bonito”, añade.

Lamine Yamal, tras el Francia - España. Reuters

El madrileño es consciente de que va a ser “una final dificilísima”, que ve “que vaya a ser de muchos goles”, aunque luego siempre las cosas pueden sorprender a los espectadores. Aun así, “creo que va a ser una final muy equilibrada”.

Respecto a los jugadores, Del Val se moja y destaca la gran labor que ha realizado Rodri a lo largo del campeonato y desea “que siga estando tan magnífico como todo el Mundial. Me parece que ha sido el mejor futbolista de la Selección. Ojalá la defensa, los dos centrales y los laterales, sigan estando tan brillantes como han estado. Por último, ojalá sea el día de Lamine Yamal y que no sea el de Messi”.

Sus recuerdos de los mundiales

Juan del Val sitúa su primer recuerdo mundialista en 1978, frente a una pequeña televisión en color, una Telefunken naranja en la que su padre seguía la final entre Argentina y Holanda. Tenía siete años.

“Recuerdo el gol de Kempes y ese momento con mi padre en nuestra primera tele en color”, afirma. A partir de entonces, asegura, conserva memoria de todos los Mundiales. El de 1982, celebrado en España, lo vivió como un acontecimiento extraordinario. Tenía 11 años y llegó a pensar que la selección podía aspirar a ganarlo, pero el empate inicial contra Honduras marcó el tono de un torneo que terminó siendo “un fracaso complicado”.

No coleccionaba cromos de los Mundiales, pero sí de la Liga, rememorando las visitas al Rastro con su padre para completar álbumes, un hábito que muchos aficionados compartieron durante décadas. El Mundial de México 86 ocupa un lugar destacado en su biografía futbolística porque “admiraba a Butragueño. El partido contra Dinamarca, sus cuatro goles… Fue un éxtasis. En Cibeles se gritaba: “Oa, oa, oa, Butragueño a la Moncloa”, resume.

Emilio Butragueño, en el Mundial de México, en 1986. Agencias

También recuerda el impacto que tuvo Maradona aquel año. El célebre gol de la mano de Dios a Inglaterra lo vio en una discoteca de Orense, con 15 años y una pantalla improvisada por el desfase horario. “También recuerdo la eliminación de España contra Bélgica en los penaltis: Zubizarreta no paró ninguno”, comenta.

Entre los Mundiales que él vivió con mayor intensidad fue Alemania 2006, que le produjo una gran frustración porque España contaba ya con una base de jugadores que después formarían la generación campeona, pero que no pasaron de octavos de final.

Si se trata de rabia, señala Corea del Sur y Japón 2002 como un punto crítico: “Lo del árbitro Al Ghandour, el fuera de banda… terrible”. Sudáfrica 2010 lo siguió con la pasión generalizada que acompañó al equipo. Para él, el momento decisivo fue el penalti detenido por Casillas ante Paraguay: “Si no pasa eso, no seguimos”, sostiene. Y el Mundial de 2014 lo resume como “un desastre”.

El fútbol en familia

En su casa, los partidos de España se ven en familia y cuando la selección avanza rondas, se reúnen con su padre y su hermano para seguir los encuentros. Tiene tres hijos: el mayor no muestra interés por el fútbol, mientras que otro es muy aficionado. Son madridistas y reconoce que “nos fastidia un poco que no haya jugadores del Real Madrid en la selección, hasta el fichaje de Cucurella…”.

“No tenía ninguna camiseta de España, pero al pasar de cuartos me compré la blanca. Me la he puesto, pero seguiré criticando a la gente que se la pone”, comenta con ironía. Considera que la selección debe vestir de rojo, con pantalón azul y medias negras, sin variaciones experimentales, pese a que este año se ha inclinado por la segunda equipación, que, por primera vez, ha superado en ventas a la primera.

Kylian Mbappé, en el partido de cuartos de final ante Marruecos. REUTERS

Su ídolo de infancia, insiste, fue Butragueño, aunque admite que no es el mejor jugador que ha visto. La Quinta del Buitre marcó su educación futbolística. Más adelante admiró a Raúl “por sus valores”. En la edad adulta, afirma que ya no se tienen ídolos, sino jugadores favoritos: Maradona, Zidane, Ronaldo Nazario, Ronaldinho. Para él, el mejor de todos “es Messi”. En la actualidad siente predilección por Mbappé, a quien considera el futbolista que más le recuerda a Ronaldo Nazario.

Repaso de temporada

En el ámbito profesional, Del Val destaca la consolidación del programa de su mujer, Nuria Roca, en La Sexta, La Roca, que ha alcanzado cinco temporadas y este año ha emitido tanto sábado como domingo. Sobre El Hormiguero, subraya la continuidad del formato, que suma veinte temporadas.

“Es un milagro que un programa de televisión aguante 20 años”, afirma. Cree que, cuando el programa concluya, será un motivo de orgullo haber formado parte de él. Lo define como “el mejor programa de la historia de la televisión en España”.

Además, está su faceta de exitoso escritor. Ganar el Premio Planeta no ha modificado su vida, según asegura. “En nada”, afirma. Le ha proporcionado una gran felicidad, especialmente por quienes se alegraron por él, pero también por quienes se molestaron: “Eso me pone muy cachondo”.

Considera que ha salido beneficiado por ambos lados. Insiste en que los aspectos que cambian la vida son otros: los hijos, la salud... “Yo seguiré escribiendo igual”.

Juan del Val, tras ganar el Premio Planeta 2025. Gtres

No siente vértigo ante la siguiente novela. Se toma la escritura con seriedad y procura que cada obra sea la mejor posible. Ha publicado siete y trabaja en la octava, que en este momento considera la más lograda.

“No escribo para vender más o menos. Escribo lo que siento. El Planeta no se puede superar porque no se puede ganar dos veces. Ya está. Seguiré escribiendo novelas que le gusten a la gente, que es lo más importante”, concluye antes de seguir disfrutando de sus vacaciones y, ojalá, del segundo Mundial de España.