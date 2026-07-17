La moda de estudiar una FP tras la PAU: el 39 % de los alumnos que cursan educación superior ya no van a la universidad

En la mayoría de comunidades autónomas esta semana se acaba el plazo para que los estudiantes que aprobaron la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) elijan su carrera. Las últimas en cerrar el proceso de primera matriculación serán Navarra y Asturias, que lo prolongarán hasta los días 20 y 21 de julio, respectivamente.

Los estudiantes que realizaron y superaron la Selectividad, por tanto, están en el tiempo de descuento para escoger grado universitario y universidad de destino –en el caso de las públicas–.

Sin embargo, se ha roto el casi monopolio en la educación superior que han tenido las facultades en España durante décadas. Ahora, y desde hace algunos años, los ciclos de Formación Profesional (FP) de Grado Superior han crecido tanto que los alumnos de primer ingreso ya suponen casi el 40 % de los estudiantes que se forman en educación superior en España.

Así lo recogen los datos del informe Panorama de la Educación 2025, elaborado y publicado por la OCDE. El estudio sostiene que del total de personas que acceden por primera vez a la educación superior, el 61 % lo hace a través de estudios universitarios y el 39 % mediante ciclos de FP de grado superior.

Imagen de un aula en un centro de Formación Profesional. EFE

Es decir, cuatro de cada diez alumnos decide no ir a la facultad tras realizar la PAU, sino que elige el camino de la FP. Esto tiene que ver con el cambio en la mentalidad acerca de la FP, que ya se percibe “como una vía especializada y conectada con el empleo”, explican fuentes especializadas en formación profesional bajo el amparo de Sanitas.

“Después de la PAU, los jóvenes han de entender que existen varias formas de llegar a una profesión. La universidad sigue siendo una vía fundamental para determinados perfiles y ámbitos de conocimiento, mientras que la FP permite desarrollar competencias técnicas desde una etapa temprana y acercarse al trabajo asistencial con una preparación muy orientada a la práctica. Lo importante es que la elección responda al proyecto personal y profesional de cada alumno”, explica a EL ESPAÑOL Marisa Bermejo, directora de Sanitas Campus FP Madrid.

El motor del crecimiento

La formación profesional de grado superior, de esta manera, se ha vuelto el gran motor del crecimiento de la educación superior en España en los últimos cinco años.

Por ello, los alumnos de FP de grado superior sumaron más de 619.000 en el curso 2023-2024 –último curso con datos consolidados– y las matrículas en este nivel educativo han aumentado el 44 % desde 2018.

Además, la tasa de graduación en esta formación ha tenido un fuerte aumento al pasar de un 25 % en el curso 2018-2019 al 32 % en la actualidad, de acuerdo con la última estadística internacional del sistema educativo español que publicó el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes hace un mes.

Esta señala que el acceso a los ciclos de grado superior creció 5,6 puntos en este quinquenio, por encima del crecimiento de los estudios de grado o máster.

Un profesor de universidad junto a sus alumnos. EFE

Según esta radiografía, casi nueve de cada 10 estudiantes tienen acceso a la educación superior, 11,3 puntos más que en 2018. Un crecimiento impulsado principalmente por la mayor entrada a la FP de grado superior que ha crecido 5,6 puntos, como se ha apuntado.

La proporción de población que logra obtener una primera titulación de educación superior ha pasado del 63 % al 72 % en un lustro: el 81,5 % de las mujeres consigue titularse frente al 63 % de los hombres. Y, por supuesto, la FP ha desempeñado un papel fundamental en este incremento.

Para dar respuesta a este aumento de alumnado, el cuerpo docente también ha crecido y las distintas administraciones están reforzando la apuesta por fortalecer la FP.

Sin ir más lejos, este martes el Consejo de Ministros aprobó el reparto territorial de 31,3 millones de euros para el impulso y la calidad de la Formación Profesional (FP) y la creación de dos nuevos cursos de especialización.

De ellos, 13,43 millones se destinarán a proyectos de Formación Profesional para innovación, digitalización aplicada, proyectos colaborativos que fomenten la cultura de la FP en la empresa y promuevan modelos de excelencia o que impulsen el apoyo a pymes y micropymes.

Otros 9,57 millones se reservarán para formaciones y estancias formativas de profesorado, formadores, asesores, evaluadores, orientadores, tutores y prospectores de empresas; 7,24 millones para la organización y celebración de los Campeonatos Skills de habilidades de Formación Profesional; y un millón estará dirigido a la movilidad del alumnado y de las personas en formación para estancias dentro y fuera de España.

De hecho, el periodo de ejecución de estos fondos comprende del 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027, por tanto, se puede apreciar la apuesta por el mundo de la FP.

Crecimiento por familias

Pese a todo cabe destacar que la FP de grado superior no crece de manera uniforme ni homogénea, sino que hay un crecimiento por familias profesionales bastante diferenciado, según los últimos datos del Informe Infoempleo-Adecco y el Observatorio de la FP de CaixaBank Dualiza.

Así, Administración y Gestión sigue liderando el ranking de empleabilidad y alumnado, acaparando el mayor porcentaje de ofertas. Le siguen muy de cerca Sanidad, con una demanda constante en laboratorios y áreas clínicas, y Comercio y Marketing, fuertemente revitalizada por la explosión del e-commerce y el marketing digital.

A nivel sanitario, el sector farmacéutico empieza a destacar. “Muchos jóvenes interesados en salud creen que sus opciones se reducen al ámbito asistencial o a la investigación tradicional. Sin embargo, la industria farma ofrece un abanico muy amplio de salidas profesionales donde pueden combinar ciencia, innovación, negocio y propósito. El reto está en ayudarles a conocer esas oportunidades y prepararles para acceder a ellas”, señala Inés Martínez, cofundadora de Farma Leaders Talento.

Sin embargo, el crecimiento más vertiginoso lo protagoniza Informática y Comunicaciones. Titulaciones de Grado Superior como Desarrollo de Aplicaciones o Sistemas en Red rozan el pleno empleo con tasas de inserción que superan el 90 %. La digitalización transversal ha convertido a estos técnicos en los perfiles más buscados, estables y codiciados del actual panorama tecnológico.