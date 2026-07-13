El vídeo de la persecución policial de un narco en bañador por una azotea en Lorca con 200 dosis de droga

El sospechoso tratando de huir del piso de Lorca donde vendía estupefacientes, a través de la azotea. CNP

El narco era de poca monta, pero tenía motivos para correr. El piso donde se dedicaba a vender drogas en Lorca se había llenado de policías nacionales y el sospechoso trató de darles esquinazo por los tejados. Craso error. Ningún agente tiró la toalla hasta darle caza.

La persecución fue grabada por un dron de la Policía Nacional y pone de manifiesto el riesgo que asumieron los agentes, para perseguir a este narcotraficante que llevaba por la calle de la amargura a los vecinos de un bloque de pisos del Barrio de San Diego en Lorca.

El sospechoso, nada más escuchar el estruendo de un ariete golpeando la puerta de su narcopiso, salió corriendo por la terraza y se subió a la azotea para intentar huir por los tejados, luciendo una especie de bañador y a pecho descubierto.

En la vivienda había más de seis agentes de Policía Nacional y no dudaron en asumir el riesgo de trepar hasta la azotea, para interceptar la huida de este hombre, dedicado a la venta de cocaína y heroína.

Un traficante de drogas perseguido por la Policía Nacional por Lorca.

La Jefatura Superior de Policía de Murcia ha emitido un comunicado donde confirma que durante el registro del inmueble -por parte de Guías Caninos- se intervinieron un total de 200 dosis individuales, dispuestas para su venta en el mercado negro.

En concreto, 9,15 gramos de base de cocaína en roca, equivalentes a unas 90 dosis, y 11,50 gramos de heroína (110 dosis).

En el piso también localizaron una balanza de precisión y otros útiles para preparar la droga, así como 11.000 euros en metálico. El dinero estaba oculto en diferentes zona de la vivienda y el sospechoso tenía un machete, una navaja y un puño americano para protegerse de posibles vuelcos.

La investigación se inició en el mes de abril y la Policía Nacional pudo "acreditar" que el sospechoso "había establecido en su domicilio un activo punto de venta de sustancias estupefacientes de base de cocaína y heroína, al que acudían consumidores de manera continuada las 24 horas del día".

Este panorama generaba molestias y preocupación entre los vecinos. "Como resultado de la investigación, se llevó a cabo el registro domiciliario donde participaron distintas unidades", según subraya el comunicado de la Jefatura Superior de Policía.

El dinero intervenido por la Policía Nacional durante el registro al narcopiso en Lorca. CNP

Este pequeño narcotraficante trató de huir a través del tejado del bloque, hacia otros edificios colindantes, pero le estaba grabando un dron de la Unidad de Medios Aéreos y agentes de la Brigada de Policía Judicial abortaron su huida.

Todo ello, después de que los efectivos de Seguridad Ciudadana echaran abajo la puerta del narcopiso con un ariete -previa autorización judicial-.

El detenido fue puesto a disposición judicial por un delito contra la salud pública y le constan antecedentes policiales por tráfico de drogas y otros hechos delictivos.

De forma que en la Comisaría de Lorca esperan que la autoridad judicial decrete su ingreso en prisión.