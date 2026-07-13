La defensa de Jonathan Andic recurre el fichaje de la 'élite' de los Mossos: "Quieren que la Policía construya el relato"

El abogado de Jonathan Andic, Cristóbal Martell (c), a su llegada al Juzgado Nº4 Martorell, a 30 de junio de 2026. David Zorrakino / Europa Press.

La defensa de Jonathan Andic ha recurrido la decisión de incorporar a la Unidad Central de Personas Desaparecidas de los Mossos d'Esquadra a la investigación por la muerte de Isak Andic. El abogado CristóbalMartell presentó el pasado 18 de junio un recurso de reforma ante la jueza de Martorell en el que cuestiona que ese grupo policial pueda elaborar el "análisis técnico-operativo" de los indicios solicitado por la Fiscalía.

Fuentes de la defensa han confirmado a EL ESPAÑOL la presentación del escrito y han detallado los argumentos con los que pretenden que la magistrada Raquel Nieto revoque su decisión. La entrada de esta unidad especializada había sido solicitada el 25 de mayo por la fiscal especial del tribunal del jurado, Teresa Yoldi, como publicó este periódico.

Su objetivo es que investigadores experimentados en desapariciones de naturaleza criminal, escenarios complejos y procedimientos construidos a partir de pruebas indiciarias revisen el material acumulado desde la muerte del fundador de Mango.

Jonathan Andic, hijo del fundador del grupo de moda Mango, Isak Andic, llega escoltado por la policía al juzgado número 5 de Martorell. Reuters.

La jueza aceptó la petición y acordó requerir la intervención de la Unidad Central de Personas Desaparecidas como "unidad policial especializada y habitual en el tratamiento de investigaciones sustentadas en prueba indiciaria desde una perspectiva técnico-operativa".

Ese mandato es precisamente el que ahora discute la defensa. Martell sostiene que la resolución judicial no define con precisión cuál debe ser la tarea de los nuevos investigadores, qué elementos concretos deben analizar ni hasta dónde puede llegar su intervención.

La Fiscalía había pedido que la unidad aportara un "análisis técnico-operativo de los elementos indiciarios ya concurrentes" y que ayudara a "contextualizar" los indicios obtenidos hasta la fecha. Para la defensa, esos términos permiten que los agentes entren en un terreno que corresponde exclusivamente a los jueces: la valoración conjunta de las pruebas y la extracción de conclusiones sobre su significado.

"Dicho objeto es totalmente ajeno a las funciones de la Policía Judicial, por pertenecer al ámbito valorativo propio, exclusivo y excluyente de la autoridad judicial", sostiene el equipo de Martell.

"Storyteller de confianza"

Los abogados de Jonathan Andic no rechazan que los jueces recurran a unidades policiales con conocimientos técnicos específicos. En su escrito ponen como ejemplo los análisis de balística, dactiloscopia o grafología, disciplinas en las que los investigadores pueden aportar conocimientos científicos o especializados que no forman parte de la preparación ordinaria de un magistrado.

Consideran, sin embargo, que la valoración de una prueba indiciaria pertenece a una categoría distinta. Su interpretación exige relacionar hechos acreditados, descartar hipótesis alternativas y construir un razonamiento lógico que permita alcanzar una conclusión. Una tarea que, según la defensa, corresponde al instructor durante la investigación y al tribunal en un eventual juicio.