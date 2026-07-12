Un poste podrido que daba luz a un restaurante cerrado en 2009 fue el origen exacto del incendio de Almería: ¿Por qué no se cortó la corriente?

El incendio más trágico en la historia de Andalucía pudo iniciarse porque "se vino abajo" un poste podrido de madera que sujetaba un tendido eléctrico que debía estar sin corriente desde 2009.

Todo ello, debido a que abastecía a un restaurante cerrado desde hace diecisiete años, ubicado en un cortijo que ahora está en ruinas, a la vera de la Carretera de Los Castaños (N-340A).

Esta es la hipótesis "más viable" en la investigación que desarrollan a destajo el Seprona de la Guardia Civil y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de los Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para esclarecer las causas de un incendio forestal que se ha cobrado la vida de 12 personas inocentes.

Las pesquisas desarrolladas desde el viernes iban encaminadas a resolver una pregunta clave: ¿El cableado eléctrico se desprendió y arrastró consigo al poste de madera o el poste de madera se partió porque estaba podrido y arrastró consigo al cableado?

"Lo estamos analizando, pero es más viable la segunda opción", tal y como avanzan fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL.

Tal afirmación se produce tras encontrar una prueba relevante fruto del minucioso análisis del poste de madera: "En el fragmento que se cayó, aún permanecían los anclajes del cableado eléctrico".

La torre metálica desde la que desciende la línea de baja tensión, por encima de la Carretera de Los Castaños, hasta el poste de madera podrido del restaurante en ruinas. Google Maps

El tramo del tendido eléctrico que está bajo sospecha abarca "200 metros" y pasa por encima de la Carretera de Los Castaños.

En concreto, va desde un poste metálico que abastece a un cortijo habitado, situado a un lado de carretera, y el tendido continúa por encima de la N-340A hasta un poste de madera que abastece a un restaurante que está cerrado.

Así lo revela el análisis de las imágenes áreas de Google Maps que ha realizado este diario y las fotos de la zona cero de esta catástrofe forestal que se extendió el jueves desde Los Gallardos hasta Bédar.

El cableado eléctrico pasando por encima de la Carretera de Los Castaños hasta el restaurante del cortijo en ruinas donde se aprecia el poste de madera podrido, cerca del quitamiedos sobre el que se desprendió. Google Maps

Esta línea de baja tensión que se investiga acaba justo en el restaurante en ruinas y está formada por cableado doble de aluminio, trenzado con alma de acero, y sin revestimiento plástico.

En cada poste hay anclajes de hierro que sujetan el cableado de aluminio y pueden ir revestidos de vidrio o plástico. Tal medida de seguridad pretende evitar que haga contacto el cable que conduce la electricidad con el anclaje metálico para que no salten chispas.

La primera hipótesis valoraba una caída del cableado arrastrando al poste de madera. Bien a causa de la tensión de la red y de las fuertes rachas de viento que soplaron este jueves, o bien por el desprendimiento de los propios anclajes o la pérdida de su revestimiento debido a la falta de mantenimiento del poste de madera en los últimos años.

El análisis milimétrico del poste apunta a que se partió porque la madera estaba putrefacta: "En el fragmento del poste que cayó en medio de la Carretera de Los Castaños estaban los anclajes de los cables". Tal vestigio lleva a los investigadores a "reafirmar esta causa" como supuesto desencadenante del incendio forestal.

Los investigadores sospechan que la dinámica que siguió este mortífero incendio pudo ser la siguiente: primero cayó el poste de madera, arrastró consigo el cableado eléctrico de aluminio y "contactó con la bionda" de la Carretera de Los Castaños (N-340A).

De forma que la corriente de baja tensión del cableado, provocó chispas al tocar el quitamiedos metálico, y estas chispas saltaron al combustible vegetal que hay pegado a un margen de la carretera.

Así lo corroboran las imágenes de Google Maps y de la investigación analizadas por este diario. A partir de ahí, el viento propagó las llamas porque este jueves se cumplió la temida regla meteorológica del 30/30/30 que acentúa los incendios -según la AEMET-.

Temperaturas por encima de los 30 grados centígrados, viento soplando por encima de los 30 kilómetros por hora y la humedad del ambiente por debajo del 30%.

El lugar donde se levante el poste metálico que comparte tramo de cableado eléctrico con el restaurante del cortijo en ruinas. Cedida

Los investigadores ya han localizado al dueño del cortijo donde se ubica el poste metálico y que comparte el vano -el tramo de cableado eléctrico- que llega hasta el restaurante del cortijo en ruinas. Allí se levanta el poste de madera de la tragedia.

Ese poste podrido medía unos cinco metros y solo se salvaron de las llamas "unos 70 centímetros". Otro dato que refuerza la teoría de que este apoyo se vino abajo. El otro asunto a esclarecer en la investigación es el motivo por el que la corriente eléctrica seguía llegando hasta este poste que suministraba luz a un restaurante cerrado hace casi dos décadas.

Este viernes, Endesa emitió un comunicado para desmarcarse de cualquier responsabilidad y fuentes de la investigación confirman que esa nota de prensa "ha sido incorporada" al informe que elabora el Seprona de la Guardia Civil y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de los Agentes de Medio Ambiente.

"La compañía de electricidad Endesa, principal suministradora de electricidad en la zona, asegura que el tendido señalado como origen del fuego no pertenece a su red y es un tendido que no tenía tensión y estaba abandonado desde hacía años".

"Tampoco se registraba tensión eléctrica en el cableado, por lo que no se encontraba en uso. Se trata de un cable perteneciente a una instalación privada abandonada y que no tenía tensión", tal y como recalca el comunicado de la compañía eléctrica.

"El cable formaba parte de un tendido privado para un restaurante, que estaría abandonado desde hace décadas, y que recibía la electricidad desde un pequeño núcleo de viviendas diseminadas cercano hasta que en 2009 se dio de baja el suministro".

Un trozo del poste de madera podrido que están analizando los investigadores como causante del incendio de Los Gallardos. Cedida

Los investigadores discrepan con Endesa y recalcan que "hay evidencias claras de que la línea tenía corriente". De hecho, en las pesquisas realizadas sobre el terreno de la zona cero del incendio se han detectado "restos de partículas incandescentes".

Tales partículas se generaron supuestamente por el contacto del cableado eléctrico con el quitamiedos de la Carretera de Los Castaños. Ahí arrancó este jueves el segundo incendio más letal en la historia de España, solo superado por el ocurrido en La Gomera en 1984 cuando murieron veinte personas.

Los investigadores analizan el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) que establece las condiciones técnicas y garantías de seguridad, así como las labores de mantenimiento que deben tener los conocidos como postes o apoyos que sujetan el cableado de la red eléctrica. El objetivo de estas pesquisas es aclarar qué medidas de mantenimiento, incluso de sustitución, se deberían haber adoptado con el poste de madera para evitar que terminara podrido.

La otra pregunta crucial a la que ahora busca respuesta el Seprona y la BIIF es el motivo por el que -presuntamente- seguía llegando corriente eléctrica al poste de la luz de un restaurante que bajó la persiana allá por 2009.

"Se está investigando si es un fallo de la compañía porque no dio de baja ese poste de la luz o si es el propietario de restaurante el que debió de darlo de baja. El negocio tiene un cartel, pero eso está que se cae abajo. Y la línea eléctrica terminaba ahí".