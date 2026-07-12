El homicidio de Rentería que ha acabado con la vida de 'Cody': "Se han oído gritos, ha sacado una navaja y ha caído al suelo"

Eran las nueve de la mañana y 'Cody' -un hombre de 33 años de Rentería- estaba tomando café en el bar de su barrio, en el bar Sorgintxulo. Todavía era temprano y en el bar "no había mucha gente, apenas unas 10 personas", cuentan testigos a EL ESPAÑOL.

Después de hablar con alguno de los vecinos que, como él, se encontraba en este bar del barrio de los Capuchinos, se ha levantado y cuando se disponía a girar la esquina "han empezado a escucharse gritos", relatan.

Ninguno de los presentes podría haber imaginado lo que estaban a punto de presenciar. Los clientes del Sorgintxulo han empezado a escuchar "gritos, una discusión" a lo lejos que, poco a poco, "ha comenzado a oírse más fuerte los gritos", y suponen que "algo le ha debido de decir a D. que le ha sentado mal, así que ha sacado una navaja y se la ha clavado".

Los hechos se han producido en las inmediaciones del bar, en mitad de la calle, en un pasadizo en el que se encuentra el establecimiento.

El joven de 23 años que ha empuñado el arma "ha reconocido los hechos en todo momento", cuentan a EL ESPAÑOL y tras "dejar el arma que había usado encima de la mesa", aseguran que ha empezado a decir: "Que me detengan, que me detengan, le he pinchado, le he pinchado...".

En mitad de la angustia y de la agonía propia de un momento así, los vecinos enseguida han acudido "a socorrer a Cody, pero ha caído en el momento y al caer ya no estaba bien", explican.

Pronto han llegado las ambulancias y la Ertzaintza aunque no han podido hacer nada por su vida y este hombre de 33 años ha perdido la vida.

Al tiempo que llegaban los efectivos para atender a Cody, también iban saliendo "vecinos del portal que hay al lado" y enseguida "el bar se ha llenado de gente".

La conmoción era enorme entre los vecinos que han presenciado tal suceso porque "nadie esperaba que llevase una navaja tan grande encima y que pasase "algo así", de hecho desconocen qué puede haber desencadenado este apuñalamiento.

Dos jóvenes del barrio

Lo que los vecinos no pueden explicarse es "cómo han podido llegar a cometer algo así", porque tras escuchar los gritos podían esperarse "una pelea o algo del estilo, pero no que lo matase", lamentan a EL ESPAÑOL.

El joven de 23 años que ha apuñalado a Cody, era un joven del barrio de nacionalidad española y de etnia gitana, según cuentan los propios vecinos. Aunque, lo que no tienen claro es si continuaba viviendo en el barrio o ya no residía en esta zona de Rentería.

Aunque aseguran que conocía a la gente, porque había vivido en él y "solía venir a tomar pinchos, café y estar con la gente".

Sin embargo, en este trágico suceso 'Cody', un hombre de 33 años de origen rumano que vivía en los Capuchinos junto con su madre, ha perdido la vida. Este joven era uno más de este municipio, donde llevaba viviendo desde hacía 15 años en el número 7 de la calle Sorgintxulo.

Precisamente ha sido la madre la que ha acudido abatida -nada más tener conocimiento del trágico suceso- al pasadizo en el que yacía el cuerpo de su hijo en la parte trasera de esa calle que conecta con el parque José Manuel Zamarreño.

Investigación en curso

El autor de este homicidio no ha puesto resistencia en ningún momento y los agentes de la Ertzaintza han detenido a este joven de 23 años que no ha intentado huir.

Mientras tanto, la calle ha permanecido acordonada a lo largo de toda la mañana de este domingo y las primeras horas de la tarde. Y, es que, al lugar de los hechos se han desplazado la policía científica y los forenses del Instituto Vasco de Medicina Legal que han estado trabajando hasta que se ha producido el levantamiento del cadáver.

Ahora la Ertzaintza investiga cuáles son las causas que han podido provocar este homicidio. Aunque de momento la investigación permanece abierta, los vecinos del barrio de los Capuchinos no salen de su asombro y consternación por la muerte de Cody que conmociona a todos los vecinos que le conocían.