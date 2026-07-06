Sanidad cierra la clínica de Marbella del médico de la 'lipo' mortal a Sara: ofertaba servicios de cirujano plástico

La publicidad que ha motivado el expediente sancionador de la Junta de Andalucía. Consejería de Sanidad

El expediente de la Junta de Andalucía se inició por un correo anónimo que alertaba de que el doctor Javier está procesado por homicidio imprudente, por una lipoescultura a Sara Gómez en Cartagena. Más información: La juez procesa al cirujano y al anestesista de la 'lipo' mortal de Sara que debió ser evacuada a una UCI "tres horas antes"

Parece que no ha aprendido la lección el cirujano cardiovascular que será juzgado por la 'lipo' mortal a Sara Gómez. Es lo que se desprende tras ser cazado por la inspección y verse obligado a cerrar una clínica en Marbella, por publicitarse como cirujano plástico, pese a carecer de la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.

EL ESPAÑOL ha accedido al expediente sancionador que la Delegación Territorial de Salud de Málaga le ha notificado al doctor Javier A. M.: el cirujano cardiovascular que será juzgado por un homicidio por imprudencia a Sara Gómez, a la que sometió a una lipoescultura el 2 de diciembre de 2021.

El documento de la Junta de Andalucía incluye una comunicación del citado facultativo donde confirma a la inspección de los servicios sanitarios que ha cerrado su clínica de Marbella y también ha dejado de publicitar sus servicios.

“Buenas tardes, en relación a su notificación, se comunica que el centro sanitario Eclat Aesthetic Club ha cesado de forma definitiva toda actividad asistencial, no realizándose actualmente atención a pacientes”, tal y como recalca el propio doctor Javier M. S.

“Asimismo, se ha iniciado la retirada y desactivación de los perfiles y contenidos informativos asociados al centro en plataformas digitales. Dado que los perfiles se han gestionado por terceros, proveedores tecnológicos, se ha solicitado su eliminación, encontrándose en trámite técnico".

"Se solicita un plazo razonable para completar dicha desactivación, tras los cual, no existirá publicidad sanitaria activa vinculada al centro”.

Rubén, hermano de la difunta Sara Gómez y portavoz de la familia, ha confirmado que "se ha aportado el expediente sancionador" de la Junta de Andalucía al Juzgado de Instrucción 3 de Cartagena, "para que lo incorpore" a la causa judicial que instruye la muerte de esta agente inmobiliaria y madre de dos hijos, el 1 de enero de 2022, a causa de las secuelas que le causó la lipoescultura.

También ha avanzado que denunciarán al facultativo ante la Fiscalía “por publicitarse como cirujano plástico, así como por realizar y publicitar tratamientos de cirugía estética sin licencia, induciendo en ello al engaño y poniendo vidas en peligro".

El cirujano cardiovascular Javier A. M., durante una intervención, junto a una imagen de la difunta Sara Gómez. Cedidas

El asunto no es menor porque este médico está procesado por un homicidio por imprudencia, junto a José G. V., el anestesista que le asistió en la lipoescultura a Sara Gómez. Todavía no hay fecha para la vista oral porque la familia de la difunta presentó un recurso para que el doctor Javier también sea juzgado por falsedad y estafa.

En la práctica, los familiares de Sara también quieren acusarle de haber promocionado sus servicios sin tener la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Precisamente, lo que parece haber ocurrido en su clínica de Marbella y que le ha valido la apertura de un expediente sancionador de la Junta de Andalucía.

La respuesta del médico a la Delegación Territorial de Salud de Málaga se produjo después de recibir un requerimiento de la inspección donde le daban 10 días de plazo, para informar si su clínica en Marbella seguía operativa, antes de “tramitar la correspondiente autorización de cierre del centro”.

La Consejería de Sanidad de Andalucía tomó esa decisión “tras la constatación en la publicidad difundida en la cuenta oficial de Facebook del centro Eclat Aesthetic Club, en el que don Javier A. M. se identifica como “cirujano plástico”, sin ostentar el título oficial de especialista en cirugía plástica, estética y reparadora”.

La decisión de Sanidad se produjo a raíz de un informe emitido por la inspección, “por apreciarse indicios de uso indebido de la denominación de especialista, posible ejercicio profesional fuera del ámbito competencial de la especialidad oficialmente reconocida y eventual vulneración de la normativa colegial y del código de deontología médica”.

La inspección se activó por un correo electrónico anónimo, “con la comunicación de los presuntos antecedentes delictivos del facultativo médico, titular del centro”. Primero, el inspector comprobó que no está inhabilitado para el ejercicio profesional, y luego, analizó el contenido de la publicidad que el doctor Javier movía en las redes sociales para captar clientes en su clínica de la calle Lagasca en San Pedro de Alcántara.

“Tras el análisis de la publicidad ofertada en Facebook, se constata la mención del profesional sanitario como cirujano plástico sin contar con la autorización de la unidad asistencial de cirugía plástica y reparadora”, tal y como expone el expediente.

“Igualmente, el centro no cuenta con la autorización de la unidad asistencial de cirugía estética. Así como que publicita en Facebook, el lipodefine, técnica de lipoláser no autorizada. En Instagram, se constata publicidad relativa a bótox y terapia intravenosa de vitaminas”.

Damián y Felisa, los padres de Sara, con camisetas de apoyo a su hija. Al lado, los hermanos de Sara sujetándole la mano en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Jorge Barreno

El inspector contactó con la asesora responsable de los trámites de las unidades asistenciales que este cirujano cardiovascular tenía autorizadas y le confirmó que habían bajado la persiana dejando deudas por el camino.

“Me ha informado de que el centro no desarrolla actualmente actividad asistencial y que tanto el titular como el facultativo médico estético han cesado su vinculación con el centro. Igualmente, se me ha indicado la existencia de deudas pendientes, correspondientes al alquiler del local”.

El expediente también recoge la decisión de la Junta de Andalucía de dar “traslado” de este informe al Colegio de Médicos de Málaga y de la Región de Murcia.

“Tras constatar en la publicidad difundida en la cuenta oficial de Facebook del centro que don Javier A.M. se identifica como cirujano plástico, sin ostentar el título oficial de especialista de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, se aprecian indicios de:".

“Uso indebido de la denominación de especialista, posible ejercicio profesional fuera del ámbito competencial de la especialidad oficialmente reconocida y eventual vulneración de la normativa colegial y del código de deontología médica”.