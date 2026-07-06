'Juan', el pandillero y terror de propietarios que okupaba casas por 1.000 €: "Pagué por todos mis delitos menos por ese"

'Juan' —nombre ficticio— tenía 14 años la primera vez que apuñaló a alguien. Había llegado a Madrid, procedente de Caracas, unos meses antes.

Era una madrugada de otoño, pero el invierno ya estaba casi presente. Se drogaba por diversión y casi por necesidad.

"Integraba la banda de los Forty Two (42). Y para poder ser parte de ellos, me dieron un pañuelo blanco que debía devolver manchado de sangre ", asegura 'Juan'.

Entonces, salió con un grupo de la banda que debía supervisar lo que iba a hacer. Caminaban por una de las calles del barrio madrileño de Aluche, a las afueras de un bar.

Vio a un grupo de amigos en una de las terrazas. Reían. Lo único que buscaba Juan era un motivo para apuñalarlos.

Cuando se acercó, los miró de mala manera y les dijo:

"¿Qué pasa?", preguntó 'Juan'.

'Juan', en ese entonces, era un niño. Se le notaba a simple vista: estatura pequeña, piel tersa, voz juvenil y, sobre todo, su incapacidad de medir los riesgos de sus acciones.

Uno del grupo lo miró y le respondió:

"Pírate, niño. No son horas de estar en la calle", le recriminó uno de ellos.

Cuando escuchó eso, 'Juan' sacó la navaja que le entregaron y pinchó a uno de ellos en el estómago. En su otra mano llevaba empuñado el pañuelo blanco.

El resto de los amigos de la víctima se percató inmediatamente de la situación y uno de ellos le dio un puñetazo en el rostro para intentar alejarlo. La respuesta fue la misma: Juan también le apuñaló.

Nunca supo de ellos. Ni si sobrevivieron o qué secuelas tuvieron. Pero él ya había conseguido lo que necesitaba: teñir el pañuelo para integrar un grupo al que consideraba una familia.

'Juan' ahora tiene 24 años y 22 procesos penales, de los cuales le quedan cinco abiertos. Además de apuñalar y vender drogas, uno de sus "negocios" recaía en la okupación de pisos, que después entregaba a otras personas en búsqueda de alquiler.

Okupación

Él vivía solo con su madre. Ella, como cualquier migrante, debía trabajar hasta 12 horas al día para intentar que su hijo tuviese un techo y comida.

Al no estar presente en la vida de 'Juan', poco se enteraba de sus andanzas: desconocía que consumía droga, que vendía cocaína y marihuana, que apuñalaba por encargo y que integraba una banda latina.

A 'Juan', por su parte, le dolía que su madre no estuviera a su lado. Se cuestionaba por qué no la veía con frecuencia. Le dolía que su padre ya no hiciera parte de su presente.

En la escuela, por haber llegado recientemente a España, le hacían 'bullying'. Y, como escape, creyó que haciendo daño a otros se volvería superior a lo que lo lastimaba y lo atormentaba.

"Mi madre tardó varios años en enterarse de lo que yo hacía. Cuando se dio cuenta, lo único que me quedó por hacer fue irme de donde vivíamos", asegura.

Estuvo un tiempo en la calle. Las noches que podía las pasaba con compañeros de la banda o con algún amor clandestino.

Hasta que uno de los líderes de la banda de los 42 le dio una idea: okupar pisos, vivir en ellos unas semanas y, posteriormente, entregarlos al mejor postor.

La idea a Juan le pareció brillante. Desde ese momento empezó a vigilar en diversos barrios de Madrid y su periferia. Pasaba algunos días observando qué pisos estaban vacíos y la forma más oportuna de poder entrar.

El primero que okupó fue en Carabanchel, otro popular barrio del sur de Madrid. Tardó unos pocos días en encontrarlo.

"Entré en un horario muerto, después de que la gente salió a trabajar. Rompí una ventana y ya había okupado el piso", asegura.

Residió allí durante algunas semanas y la banda, que no era la primera vez que hacía esto, le entregó una nueva responsabilidad: mover la droga en los pisos que okupaba.

En esos puntos no podía estar durante más de un mes para evitar que hubiera una redada, le incautaran la droga y lo encarcelaran.

"Vendía y distribuía mucha droga. Al día podía facturar unos 700 euros, que después me los gastaba en fiestas. Así son los narcopisos. Se okupan para una banda y después se venden", asegura Juan.

Precio

A los miembros de la banda poco les interesan las consecuencias que conlleva para un propietario la okupación de un piso. Les da igual que ellos estén pagando las facturas, que deban una hipoteca o el aprieto económico y legal en el que se ven.

Saben que, lamentablemente, es una batalla perdida ante las pocas garantías legales con las que cuentan. Por ello, las bandas se aprovechan de todo lo que puede tardar un proceso para que desalojen un piso.

"El primer piso que vendí fue a una migrante de El Salvador a la que nadie le alquilaba. Yo le dije que si me pagaba 700 euros, le entregaba la vivienda y ella podía residir ahí sin pagar nada, además de contar con los suministros", asegura.

La mujer que estaba interesada en el piso le preguntó sobre la legalidad de ese trato. Ante la situación, Juan respondió:

"Hay cosas que se sobreentienden. Obviamente es un piso okupado", contestó.

A ella poco le importó eso. Sabía que se tendría que atener a las consecuencias que eso conllevaba, pero también conocía que ese resultado podría tardar en llegar.

Al ver que le salió bien su primer negocio y que, además, estaba ganando más dinero porque también era el responsable de los narcopisos, decidió hacer de ello su principal fuente de ingreso.

En un año okupó cerca de 15 viviendas en diversos sitios de Madrid: Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Móstoles, Fuenlabrada y Getafe.

Las viviendas más propensas a este tipo de okupaciones son las plantas bajas o las que no estén en un piso muy elevado, debido a que muchas veces entran por las ventanas.

Justamente en ese detalle hacen hincapié: cuando una vivienda está vacía y tiene las persianas arriba se convierte en un objetivo fácil de okupación.

"Sé que hice mucho daño y en ese momento no lo vi. Me creía intocable por tener mucho dinero. Había pisos que por ser espaciosos los vendía, incluso, en 2.000 euros. Había otros que se vendían en 1.000 euros", agrega.

Golpiza

En el último piso que okupó, cerca de Atocha, residía con dos compañeros de su banda. Llevaban viviendo allí casi dos semanas y realizaron una fiesta durante dos días.

Cuando se acabaron las drogas y tampoco disponían de dinero, decidieron salir a robar por la noche. El objetivo eran los móviles.

Tuvieron tiempo de hacerse con tres teléfonos, por los que obtuvieron casi 800 euros un día después. Realizaron la división entre ellos y volvieron al piso.

Uno de los compañeros de 'Juan' llevaba más de 12 horas sin poder drogarse. Empezó a ponerse paranoico.

Le pidió a Juan que le diera algo de droga porque sabía que él tenía.

Entonces, para evitar justamente un conflicto, 'Juan' entró a ducharse. A las afueras del baño se escuchaba mucho ruido, como si alguien estuviera destrozando la vivienda.

Se arregló rápidamente y salió. Al entrar a la sala de estar, su compañero le recriminaba no entregarle más droga y le amenazó con pegarle.

'Juan' enloqueció y buscó un bate en su habitación. Cuando salió, le pegó en cuatro ocasiones hasta dejarlo en el suelo. Parecía inconsciente y el otro integrante de la banda que estaba tuvo que separarle.

Le dijo que se fuera y él accedió. Cuando estaba saliendo por la puerta, su compañero agarró el bate y le pegó a 'Juan' en una pierna hasta dejarle inmóvil.

Posteriormente se le lanzó encima y le golpeó en repetidas ocasiones en el rostro. 'Juan' pensó que iba a morir.

A duras penas consiguió apartarlo y la otra persona lo retuvo. De allí salió como pudo del piso.

Tuvo la fortuna de que quedaba relativamente cerca de donde residía su madre. Caminó unos 15 minutos y, cuando llegó, se desplomó en el portal, justo cuando ella estaba saliendo.

Lo llevaron al hospital y al día siguiente ya estaba afuera. Su madre, entonces, le rogó que no se volviera a ir y que entrara en rehabilitación.

"Llevo varios meses limpio. Creo en Dios. En los procesos legales que he cerrado, he pagado las multas para no tener que ir a la cárcel. Acudo cada semana al juzgado para que ellos constaten que estoy trabajando honradamente", asegura con una sonrisa tímida.

Una parte de él se perdonó por los hechos. Pero el pasado es imposible de borrar.

"Creo que Dios me dio una segunda oportunidad para vivir e intentar hacer las cosas bien. Pagué por los hechos de sangre y drogas, pero por la okupación nunca lo hice", finaliza.