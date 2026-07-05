Scott, el concejal británico del PP nacido en Málaga al que le niegan la nacionalidad: "Les molestará que me haga español"

Scott Marshall nació hace 51 años en Málaga, de hecho, su acento le delata nada más descolgar el teléfono y bromear con un: "¿Me entiendes al hablar?". Esa gracia típica de Andalucía la lleva en sus venas.

Su padre llegó al sur de España en 1968 y desde entonces han vivido aquí. En esta tierra Marshall ha hecho su vida junto a su familia y amigos. De hecho, su arraigo es tal que está al frente de una empresa, pero también es concejal del Partido Popular en su municipio, en Benahavís.

Marshall tiene dos hijos que son españoles, también lo es su padre, quien le decía desde hace años que se sacase la nacionalidad: "Mi padre cuando era pequeño me sacó el pasaporte británico, pero con el Brexit quería tener también el pasaporte español", relata a EL ESPAÑOL.

Aunque es cierto que a efectos prácticos esta salida de la Unión Europea no supone nada y podría continuar en España sin ningún tipo de repercusión al poseer la tarjeta de residencia. Sin embargo, quiere obtener la nacionalidad porque, quitando la burocracia, es español.

Su sorpresa ha sido que después de dos años de trámites con la administración y con sus abogados para obtener la nacionalidad española, se la han denegado.

"He mostrado todo: mi vida laboral, que he nacido aquí, el certificado de delitos penales de Inglaterra", enumera este concejal mientras asegura que "tener un expediente más completo es difícil".

Aunque su padre es escocés y su madre norteamericana, Marshall no puede salir de su incredulidad al ver que se le ha denegado obtener la nacionalidad: "Yo soy de aquí, me siento español porque he vivido toda mi vida en España", afirma.

Recurso al Ministerio

Scott Marshall no dudó ni un segundo en iniciar trámites y presentar un recurso de reposición contra la resolución de negación de la nacionalidad por residencia, notificada el 28 de octubre de 2025, aunque le da "pena" tener que llegar a "este punto para conseguir la nacionalidad".

De hecho ahí muestra cómo no tiene antecedentes penales, sus estudios en España con el certificado cursado hasta COU, su partida de nacimiento en Málaga, su matrimonio con una española y sus dos hijos españoles y su empadronamiento en Benahavís donde ha residido durante toda su vida.

"La única vez que he estado fuera de España fue un año que me fui a trabajar a Escocia, por eso resulta incomprensible que se me niegue ser español", lamenta este concejal del PP.

Y, es que, después de presentar toda esta documentación asegura que "no tiene sentido" que se alegue "una falta de arraigo" para no otorgar la nacionalidad.

"Si no tengo arraigo yo no sé quién lo tiene", bromea con EL ESPAÑOL porque tal y como asegura, lo único que le queda es tomarse "todo esto de broma" porque remarca que "no tiene ningún tipo de sentido" que suceda algo así.

"Choca con la regularización"

De hecho, este concejal del Partido Popular quiere dejar muy claro que no es una cuestión de racismo, pero le parece algo "incomprensible" que no le den la nacionalidad a él que realmente ha vivido toda su vida aquí y su único vínculo con Gran Bretaña son sus lazos familiares y sus orígenes por su padre.

Pero lo que más le sorprende es que justo ahora se le niegue la nacionalidad "en un momento en el que se van a regularizar a millones de inmigrantes" y, todavía menos, que se le otorgue a personas que "apenas chapurrean español" en algunos casos.

"Les molestará que me haga español, digo yo", comenta en tono jocoso: "No tiene sentido que se regularice a tantas personas y que yo que llevo viviendo toda mi vida entera aquí, nada".

Eso sí, asegura que no pueden achacar que se le haya denegado la nacionalidad a "un fallo administrativo" porque tienen "las contestaciones".

Sin embargo, todo esto no deja de sorprender también a su círculo más cercano. Marshall relata cómo casi todos sus amigos y la gente que le conoce, "no se lo creen". Por eso, empiezan a aparecer las bromas porque todos aseguran "que soy muy español".

"Hay que tomárselo con humor, pero todo esto es injusto y es un proceso muy largo", lamenta.

Por eso, expresa a EL ESPAÑOL que le gustaría ver "cuántos certificados penales y cuánta documentación están presentando los que vienen de otras nacionalidades para que les regularicen".

Aunque no quiere meterse demasiado en cuestiones ideológicas para esta negativa de la nacionalidad, sí que esboza que quizá todo esto es "por ideología -imagina- porque hay ciertos votos que les vienen bien y otros que no", sentencia este concejal.

Ahora solo queda esperar después de haber presentado en noviembre el recurso contra esta denegación de la nacionalidad española. Un proceso que se está demorando demasiado en el tiempo, y para el que todavía no ve la luz al final del túnel.

Una incongruencia si se tiene en cuenta "todos los procesos que se están tramitando ahora mismo y la rapidez con la que se está gestionando en esos casos". Así que ahora a Marshall solo le queda esperar la respuesta por parte del Ministerio de Presidencia y mantener la esperanza de que terminen aceptando la solicitud y se le conceda la nacionalidad española: "Me siento español y quiero tenerla".