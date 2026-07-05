Candela Peña: "Amo a David Broncano, pero me pilla mayor, y no me caso con Marc Giró porque no soy marica"

Candela Peña (Gavá, Barcelona, 1973) mide poco más de metro y medio pero arrasa con todo lo que está a su paso. Su ingenio y locuacidad siempre disparan dando comienzo a una suerte de revolución.

Recibe a EL ESPAÑOL en el hall de un hotel céntrico de Madrid. Es la mejor anfitriona. Saluda y levanta carcajadas con solo un gesto, sin esfuerzo. Es la dueña de la escena. Tiene tres Premios Goya.

Candela está feliz. Está en el lugar en el que quiere estar. Haciendo promoción de una película después de seis años sin trabajar en cine. Por eso, habla con fervor de Anna Ripoll, su personaje en 'La desconocida' (recién estrenada en Netflix), una agente de policía devastada por el suicidio de su hermano que se refugia en el trabajo para sobrevivir.

Un personaje que le ha servido para romper con ciertos roles de género aún presentes. "El cine siempre ha reflejado a las mujeres policías muy guapas, con un vaquero, con una camisita…Y yo quería hacer a una policía que no tuviera ni capacidad de vestirse, casi ni de ducharse", cuenta durante la entrevista con este periódico.

Y es que, la que fuera protagonista de 'Princesas' (un crudo retrato de la prostitución), reconoce que a las actrices les cuesta mostrarse en las películas "sin adornos innecesarios".

"A partir de los 45 años no ves a muchas protagonistas en el cine. Y si te lo dan, tienes que estar agradecida y encima ponerte mona… Y no debería ser así", denuncia.

Sus más de 30 años de carrera —desde que debutó en 'Días contados' de la mano de Imanol Uribe—, le han hecho entender que el éxito de su oficio no depende de demostrar.

"Por mis inseguridades, he querido demostrar y demostrarme. Pero ahora estoy más en paz. Esto no va de hacerlo bien solamente, no sabemos de qué va, si va de caerle en gracia a alguien…", ironiza.

Durante el camino, ha tenido que aceptar proyectos por la necesidad de trabajar, como su colaboración con el programa La Revuelta, donde ya es un rostro habitual.

"No soy una persona que trabaje con continuidad. Me tengo que reinventar un poco y, sobre todo, lo hago porque hay gente que depende de mí y de mi trabajo, como es mi hijo".

La actriz Candela Peña posando para EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

Sin embargo, su gran pasión siempre será el cine. La actriz pasó su infancia y juventud en el Bar Frankfurt que regentaban sus padres, el cual estaba pared con pared con el Cine Maragall de Gavà, el único cine del pueblo en aquella época. Esa pantalla fue su primera escuela.

Aquella niña, por entonces Pilar —Candela se lo puso tras un ensayo de La casa de Bernarda Alba—, soñaba con verse algún día proyectada en aquella pantalla.

Soñaba con ser un tipo de actriz que, según revelará durante esta entrevista, no ha conseguido ser. "No he llegado a ser esa actriz con la que soñaba y creo que tampoco llegaré a ser nunca", expresa.

Lo dice sin derrotismo. Al contrario, desde el afán de seguir buscando proyectos cada vez mejores. "No me achantaría tener delante a Meryl Streep en un rodaje. Yo la miraría y sé que de ahí saldría algo… Me da más miedo la vida. Ahí soy muy insegura. Como el ejercer de madre, que una siempre tiene muchas dudas", comenta.

Pregunta.- En 'La desconocida' interpretas a Anna Ripoll, una mujer atravesada por el dolor. ¿Qué encontraste de ti en este personaje?

Respuesta.- Buf, pues no sabría qué decirte. Es una mujer a la que el trabajo la salva, o ella tiene el deseo de que la salve de ciertas partes de su vida a nivel emocional. Eso sí que creo que podría tenerlo yo: el poner mucha voluntad en el trabajo.

Hay gente que separa la vida y el trabajo, pero yo creo que va todo empastado. Yo hago una película, y esa película también es parte de mi vida.

P.- La película aborda las secuelas que deja un suicidio. ¿Qué hay de los que se quedan cuando un familiar decide quitarse la vida?

R.- Ese tipo de personas se llaman supervivientes. Su dolor es equiparable al de los supervivientes de una guerra. Imagina el grado de devastación… El que se suicida deja entre seis y ocho personas devastadas por las consecuencias de ese acto.

Anna, mi personaje, asume ella sola esas consecuencias, así que todo el dolor de esas ocho personas recae sobre ella. Y los demás personajes también son víctimas colaterales de ese dolor. Todos somos víctimas de los otros.

P.- Y, debido a ese dolor, tu personaje presenta un aspecto físico desaliñado… apareces despeinada, sin maquillaje, lejos de cualquier idealización. ¿Era importante para ti ganar esa batalla contra "el estar perfecta siempre"?

R.- Yo creo que esto es una forma de cómo se coloca una frente al mundo. Las mujeres hablamos mucho del físico y le damos importancia, y a las actrices nos cuesta mostrarnos en las películas como tenemos que estar. Sin adornos innecesarios. Y yo creo que este personaje demandaba eso.

Y si tienes 50 años y has vivido el suicidio de un hermano, como el caso de mi personaje, debes construir a una mujer devastada, y eso se refleja también en lo físico. Te salen canas, no te cuidas tanto el pelo, no vistes bien...

La actriz Candela Peña posando para EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

P.- Es una forma de romper también con los roles de género.

R.- A mí los personajes masculinos me han dado mucha marcha, sobre todo en el cine policíaco de los años 70… El cine siempre ha reflejado a las mujeres policías muy guapas, con un vaquero, con una camisita…

Y yo quería hacer a una policía que no tuviera ni capacidad de vestirse, casi ni de ducharse. Quería que el espectador viera, también porque estaba en el guion, que esa mujer estaba devastada, retroalimentándose en su propio dolor.

P.- ¿Crees que aún sigue existiendo una resistencia en la industria a mostrar a las mujeres como realmente son?

R.- Bueno, a partir de los 45 años no ves a muchas mujeres protagonistas en el cine. Entonces, si te dan a una protagonista, tienes que estar agradecida y encima ponerte mona… Y no debería ser así, deberían contar con nosotras independientemente de la edad que tengamos o cómo estemos físicamente.

Y luego, también, si tú tienes sentado aquí a Antonio de la Torre no le preguntas jamás qué devastado estás en la película, y a mí no paran de preguntármelo. Y eso ya es colocarse en una posición machirula. Nadie le ha preguntado a Sergi López si estaba gordo en Sirat.

Y la realidad es que nunca cogerían a una madre en Sirat con las hechuras de Sergi, y lo digo con todo el amor a Sergi, pero tú me entiendes. Aparte de que una madre tampoco dejaría nunca a ese hijo ahí abajo, para el que haya visto la película…

P.- Pero está bien denunciar eso.

R.- Sí, pero también lo dices y luego eres la pesada que siempre habla de esto.

P.- Has dicho, en alguna ocasión, que las actrices con opiniones no siempre gustan…

R.- Ni actrices, ni productoras, ni cajeras de supermercado. Dar la opinión parece ser que molesta, que no cae bien.

P.- ¿Crees que dar tu opinión ha tenido consecuencias en tu carrera?

R.- ¿Qué te digo? Yo no quiero echarle la culpa a nadie sobre mi vida. Yo hace seis años que no estrenaba una película, y no quiero pensar que no hago cine porque digo lo que pienso. Entiendo que no es así. Y si es así, es mucho peor para el que no me quiera contratar. Creo que todos estamos en una rueda muy hipócrita y rarunesca de la vida.

Yo pensaba que si trabajabas bien, eso se traducía en que te iban a llamar mucho como actriz. Y la realidad es que ya puedes recibir premios en Cannes, o ir a los Oscar, que no tienen por qué llamarte. Esto no va de hacerlo bien solamente, no sabemos de qué va, si va de caerle en gracia a alguien…

No triunfa todo lo talentoso. Hay millones de películas extraordinarias que están en cajones, y hay otras que revientan las taquillas y son tremendos truños, para mí.

La actriz Candela Peña posando para EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

P.- También me da la sensación de que, a pesar de la polarización, o precisamente por ella, cada vez nos da más miedo opinar o significarnos.

R.- Pues también os tengo que decir que la prensa tenéis algo de responsabilidad en esto, porque también nos metéis en bretes que no vienen a cuento.

Te voy a poner un ejemplo: Un periodista llega a un photocall y, de verdad, ¿tiene que preguntarle a todo el mundo lo que piensa sobre los influencers? Y aparte, ¿por qué tengo que tener opinión de todo?

Y también me parecen unos hipócritas los periodistas porque vosotros sabéis perfectamente que unos premios, como los Premios Feroz, por ejemplo, casi no se pueden celebrar porque no había patrocinadores.

Y si una marca, que patrocina el evento, invita a Pepita, que es influencer, cómo le vas a preguntar a una actriz que por qué vienen tantas influencers. Si eso lo ha pagado una marca y la marca invita a quien quiera.

P.- Totalmente. Aunque yo creo que esa crítica iba más en la línea de que hay ciertas personalidades que no pegaban mucho en una gala de cine.

R.- Claro, pero eso depende del ser humano que tú seas. Si vas a una gala de cine, pues chica, intenta enterarte y por lo menos mira alguna película. Pero como si te invitan al desfile de Chanel, pues si te preguntan qué es un escote barco, intenta saberlo ya que te has tomado la molestia de ir… En fin, que estamos como muy a la caza, y no tenemos por qué opinar de todo.

P.- Cambiemos de tema, ¿con qué soñaba aquella Pili que pasaba horas en el cine de Gavà?

R.- Soñaba con ser un tipo de actriz que todavía no soy. No he llegado a ser esa actriz y creo que tampoco llegaré a ser nunca

La actriz Candela Peña posando para EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

P.- ¿Por qué?

R.- Yo quiero avanzar. ¿Sabes estas bolas del desierto que se van haciendo cada vez más gordas? Pues yo, con todas las películas y trabajos que hago, lo que busco es que la bola se vaya haciendo cada vez más grande. Y esa bola nunca tendrá fin, porque siempre seguirá ese desierto inmenso…

P.- Entonces, ¿nunca nada llega a ser suficiente?

R.- No es que no sea suficiente, es que tampoco quiero llegar a ningún sitio. Siempre pienso que habrá un personaje en el que yo pueda aportar. Yo soy creativa y artística, y creo en el poder de la creación como una cosa sanadora. Yo quiero estar ahí siempre.

P.- ¿Es verdad eso de que eres tu peor enemiga?

R.- Como actriz, no. Al contrario. En un set de rodaje, actuando, no me achantaría tener delante a Meryl Streep. Yo la miraría y sé que de ahí saldría algo, aunque yo no hable. Pero sí que me da más miedo la vida. Ahí soy más insegura, y me gustaría tener la seguridad que tengo como actriz en mi vida personal.

P.- ¿Y dónde nace esa inseguridad que luego suples como actriz?

R.- Pues quizá tiene que ver con aquello que decía Juliette Binoche de tener la sensación de que un set de rodaje es el único lugar del mundo en el que no molesto. En el resto del mundo estoy como… no sé muy bien…

P.- ¿Pero a qué aspectos de la vida te refieres?

P.- Pues al ejercer de madre, que una siempre tiene muchas dudas, o siendo madre cuando te juntas en el colegio con otras madres, por ejemplo. Pero no por nada en particular, sino porque siempre me siento como rarunesca en todos los sitios.

Pero en un set… he nacido para estar ahí. Aunque suene vanidoso, perdón, pero lo siento así. Y en un set de cine. Aunque yo haga series, teatro… yo soy actriz de cine. He visto mucho cine, y es lo que siempre he querido ser.

P.- ¿Has tenido que aceptar muchos proyectos por la necesidad de trabajar? La Revuelta, por ejemplo.

R.- Es una necesidad, pero lo hago por placer. Yo solo lo hago con "la David" (refiriéndose a David Broncano, presentador de La Revuelta) porque lo amo profundamente y me casaría con él, lo que pasa que es que me pilla mayor (bromea).

La actriz Candela Peña posando para EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

Y también soy colaboradora de Marc Giró (presentador del programa Late Xou), al cual también amo y no me caso con él porque no soy marica (risas). Y estas dos cosas las hago porque no soy una persona que trabaje con continuidad.

De una peli a otra han pasado seis años. En esos seis años me tengo que reinventar un poco y, sobre todo, lo hago porque hay gente que depende de mí y de mi trabajo, como es mi hijo.

P.- ¿Tiene Candela Peña todavía que seguir demostrando que merece estar aquí?

R.- Creo que, a nivel psicológico, por mis inseguridades, he querido demostrar y demostrarme. Pero ahora estoy más en paz, estoy más en el ir creciendo, como te he dicho.

Antes quería demostrar para ver si me salía más trabajo, pero ya he visto que esto no funciona así... Estoy aquí, para quien le guste… La gente piensa que soy más dura, más rígida… y en absoluto, a veces soy como plastilina. Todavía no me conocen (sonríe).