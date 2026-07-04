Jonathan Andic se atrinchera en sus hermanas frente al relato de la viuda, la 'coach' y el psiquiatra: "La disputa con Isak sí existió"

La causa por la muerte de Isak Andic se mueve ya entre quienes rodearon sus últimos meses. En la ilustración, su hijo Jonathan, investigado por homicidio; Estefanía Knuth, su pareja; y Julia Lüderwaldt, la terapeuta que intervino en el conflicto familiar. Arte E. E.

Jonathan Andic no está solo. Pero cada vez parece más acompañado por menos gente. Tras una semana de declaraciones clave en el juzgado de Martorell, el hijo del fundador de Mango, investigado por el presunto homicidio de su padre, ha quedado arropado por sus hermanas, Sarah y Judith, frente a un relato externo que ha colocado la herencia, el testamento y la disputa familiar en el centro del caso.

Las dos hijas de Isak Andic comparecieron este viernes ante la jueza como testigos y negaron que existiera un cisma familiar por el reparto del patrimonio de su padre. Llegaron juntas a primera hora de la mañana, acompañadas por su abogada, María Saló, del bufete de Cristóbal Martell, y evitaron hacer declaraciones ante los medios.

Su mensaje ante la instructora fue claro: no había una guerra entre hermanos. Según explican a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de la declaración, Sarah y Judith sostuvieron que Isak Andic consensuaba anualmente el contenido de su testamento con sus tres hijos —Sarah, Judith y Jonathan— y que las cuestiones sucesorias formaban parte de una dinámica familiar conocida, hablada y asumida.

Sarah (d) y Judith (i) Andic, las dos hijas del fundador de Mango Isak Andic, salen del juzgado de Martorell este viernes tras prestar declaración ante la jueza que investiga a su hermano Jonathan Andic por el presunto homicidio de su padre. EFE/ Quique Garcia.

La imagen era poderosa. Las dos hermanas entrando juntas en los juzgados de Martorell para cerrar filas con Jonathan después de varios días en los que la investigación había empezado a dibujar un escenario mucho más áspero alrededor de la última etapa de vida del fundador de Mango.

El obús de Knuth

Si Estefanía Knuth, la pareja de Isak durante sus últimos seis años, había abierto la semana con una declaración que cayó como un obús, Sarah y Judith trataron este viernes de levantar un muro de contención familiar. La cuestión es que, entre una declaración y otra, el caso ya había cambiado de temperatura.