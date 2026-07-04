Jonathan Andic se atrinchera en sus hermanas frente al relato de la viuda, la 'coach' y el psiquiatra: "La disputa con Isak sí existió"
Sarah y Judith Andic niegan ante la jueza un cisma familiar por la herencia, pero la pareja del fundador de Mango y los profesionales que trataron a padre e hijo han puesto el testamento en el centro de la investigación
Más información: Las hijas de Isak Andic cierran filas alrededor de su hermano Jonathan y aseguran que "no existía un cisma familiar"
Jonathan Andic no está solo. Pero cada vez parece más acompañado por menos gente. Tras una semana de declaraciones clave en el juzgado de Martorell, el hijo del fundador de Mango, investigado por el presunto homicidio de su padre, ha quedado arropado por sus hermanas, Sarah y Judith, frente a un relato externo que ha colocado la herencia, el testamento y la disputa familiar en el centro del caso.
Las dos hijas de Isak Andic comparecieron este viernes ante la jueza como testigos y negaron que existiera un cisma familiar por el reparto del patrimonio de su padre. Llegaron juntas a primera hora de la mañana, acompañadas por su abogada, María Saló, del bufete de Cristóbal Martell, y evitaron hacer declaraciones ante los medios.
Su mensaje ante la instructora fue claro: no había una guerra entre hermanos. Según explican a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de la declaración, Sarah y Judith sostuvieron que Isak Andic consensuaba anualmente el contenido de su testamento con sus tres hijos —Sarah, Judith y Jonathan— y que las cuestiones sucesorias formaban parte de una dinámica familiar conocida, hablada y asumida.
La imagen era poderosa. Las dos hermanas entrando juntas en los juzgados de Martorell para cerrar filas con Jonathan después de varios días en los que la investigación había empezado a dibujar un escenario mucho más áspero alrededor de la última etapa de vida del fundador de Mango.
El obús de Knuth
Si Estefanía Knuth, la pareja de Isak durante sus últimos seis años, había abierto la semana con una declaración que cayó como un obús, Sarah y Judith trataron este viernes de levantar un muro de contención familiar. La cuestión es que, entre una declaración y otra, el caso ya había cambiado de temperatura.
Knuth aseguró ante la jueza que Isak Andic preparaba un nuevo testamento que podía alterar de forma sustancial el reparto de su fortuna. Según su versión, ese cambio incorporaba la creación de una fundación benéfica destinada a ayudar a personas necesitadas y podía reducir la parte que recibirían sus tres hijos. La frase que trasladó al juzgado fue rotunda: aquel nuevo testamento "lo cambiaba todo".
A partir de ahí, la muerte de Isak Andic dejó de mirarse sólo desde la montaña. Ya no se trataba únicamente de reconstruir qué ocurrió el 14 de diciembre de 2024 en una ruta de Collbató, cuando el fundador de Mango se precipitó por un barranco en las Cuevas del Salnitre mientras caminaba a solas con Jonathan. La investigación empezó a internarse también en un terreno más delicado: la relación entre padre e hijo.
Ahí es donde el testimonio de las hermanas adquiere valor. Sarah y Judith no acudieron al juzgado sólo para hablar de su padre. Acudieron, en la práctica, para negar la grieta. Para decir que "no existía" un enfrentamiento sucesorio. Para sostener que el reparto de la herencia no había abierto una guerra en la familia. Para colocar a Jonathan dentro del núcleo familiar y no fuera de él.
Cierre de filas
Fuentes próximas a la investigación resumen su posición con una expresión sencilla: "Cerrar filas". Esa ha sido, según esas fuentes, la actitud de las hijas de Isak respecto a su hermano desde el inicio de la causa. "Pero la disputa con Isak existió y ha quedado expuesta no sólo documentalmente sino también en las declaraciones", hilan las mismas fuentes.
Una de esas declaraciones fue la terapeuta familiar —definida por fuentes del caso como una coach— que intervino en los conflictos entre padre e hijo. Según fuentes judiciales, su terapia giraba alrededor de la posibilidad de que Isak Andic dejara parte de laherenciaenvidaa Jonathan. Esa propuesta, que habría buscado rebajar la tensión entre ambos, terminó convertida en una de las claves de la investigación.
La propia terapeuta fue quien derivó a Isak y Jonathan a un psiquiatra para que ambos recibieran una segunda opinión. Ese médico declaró también este viernes ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell. Lo hizo durante aproximadamente una hora y no se acogió al secreto profesional porque fue eximido de esa obligación.
El psiquiatra explicó que sólo vio a Isak y Jonathan en una ocasión. En aquella sesión habló con ambos juntos y también por separado. Su intervención fue puntual, pero su declaración introdujo un elemento relevante: él no compartía la propuesta de la terapeuta familiar de que el padre dejase la herencia en vida al hijo, lo que le llevó a no continuar atendiendo a padre e hijo.
Y, según fuentes del caso, situó precisamente esa "herencia en vida" como una "cuestión crucial" en los roces personales entre ambos.
La fractura
Ahora la causa entra en una fase menos visible pero igualmente decisiva. La magistrada deberá ordenar el material que han dejado las últimas declaraciones y decidir qué nuevas diligencias resultan necesarias para comprobar hasta qué punto ese relato sobre la herencia, el testamento y los roces entre padre e hijo tiene soporte objetivo.
Entre las opciones sobre la mesa está solicitar nuevas ampliaciones a los Mossos d'Esquadra, reclamar documentación vinculada al patrimonio de Isak Andic o al proyecto de fundación benéfica y escuchar a otros testigos del entorno familiar y empresarial del fundador de Mango.
También, queda pendiente un nuevo informe del suceso en la montaña, en manos de la Unidad Central de Personas Desaparecidas, considerados la élite para este tipo de investigaciones y convocados por solicitud de la fiscal, Teresa Yoldi. Mientras, esta semana de declaraciones en Martorell cierra como una fotografía partida.
De un lado, Sarah y Judith Andic cerrando filas con Jonathan y negando una guerra familiar. Del otro, Estefanía Knuth, la coach y el psiquiatra señalando que la herencia no era un asunto secundario, sino una de las piezas que explicaban la tensión entre Isak y su hijo.
La magistrada Raquel Nieto avanzará sobre esa fractura. En la montaña murió Isak Andic. En el juzgado, ahora, se reconstruye todo lo que pasó antes.