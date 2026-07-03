Las hijas de Isak Andic cierran filas alrededor de su hermano Jonathan y aseguran que "no existía un cisma familiar"
Sarah y Judith Andic declaran como testigos ante la jueza de Martorell y niegan que hubiera una guerra por la herencia del fundador de Mango tras la declaración de Estefanía Knuth, que situó el testamento en el centro de la causa
Más información: Knuth, la 'viuda' de Isak Andic, declaró que el fallecido iba a hacer un nuevo testamento que "lo cambiaba todo"
Las dos hijas de Isak Andic, Sarah y Judith, aparecieron esta mañana en el juzgado de Martorell con paso firme y la mirada hacia el suelo. Llegaron juntas, a primera hora, acompañadas por su abogada, María Saló, del bufete de Cristóbal Martell, y evitaron hacer declaraciones ante los medios.
Su presencia tenía un peso evidente en la causa que investiga la muerte del fundador de Mango, fallecido el 14 de diciembre de 2024 tras precipitarse por un barranco durante una excursión por la montaña de Montserrat junto a su hijo Jonathan, hoy investigado por un presunto delito de homicidio.
Después del obús que significó la declaración del pasado martes de Estefanía Knuth, pareja de Isak Andic durante los últimos años de su vida, que aseguró ante la jueza que el empresario quería cambiar el testamento y que ese cambio "lo cambiaba todo", las respuestas de las dos hijas del magnate textil adquirían una importancia todavía mayor.
Si había una grieta familiar, si existía una batalla soterrada por el reparto de la fortuna o si Jonathan Andic había quedado aislado frente a sus hermanas, este viernes era uno de los días llamados a despejarlo. Nada nuevo, sin embargo. Fuentes próximas a la investigación explican a EL ESPAÑOL que la posición de ambas siempre ha sido la misma respecto a su hermano: "Cerrar filas".
El testamento
Sarah y Judith Andic han negado ante la jueza que existieran conflictos familiares por el reparto de la herencia de su padre. Según fuentes conocedoras de la declaración, las dos han sostenido que Isak Andic consensuaba anualmente el contenido de su testamento con sus tres hijos —Sarah, Judith y Jonathan— y que no había una guerra interna por el destino de su patrimonio.
La declaración de las hermanas de Jonathan Andic era una de las más esperadas dentro de la instrucción que dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell. Ambas comparecieron en calidad de testigos en una causa que, desde hace meses, trata de reconstruir no sólo los últimos minutos de vida del fundador de Mango en una ruta de montaña de Collbató, sino también el clima familiar, empresarial y patrimonial que rodeaba al empresario antes de su muerte.
El testimonio de Sarah y Judith contrasta con el relato ofrecido días antes por Estefanía Knuth. La pareja de Isak Andic explicó que el empresario preparaba un nuevo testamento que podía alterar de forma sustancial el reparto de su fortuna y reducir la herencia de sus tres hijos mediante la creación de una fundación benéfica.
Las hijas del fundador de Mango, sin embargo, han defendido este viernes una versión opuesta: que la herencia no era una bomba familiar, sino un asunto conocido y hablado de forma periódica entre el padre y sus hijos. En su declaración, según las mismas fuentes, han negado que el reparto del patrimonio generara un conflicto entre Jonathan y el resto de la familia.
El psiquiatra
El psiquiatra que atendió en una ocasión a Isak Andic, y a su hijo Jonathan, ha declarado que no compartía la propuesta de la terapeuta familiar de que el empresario dejara en vida parte de su herencia a su hijo. Según su declaración en sede judicial, la terapia familiar giraba en torno a esa posibilidad: que Isak Andic anticipara la herencia a Jonathan.
Fue la propia terapeuta quien derivó a padre e hijo a la consulta del psiquiatra para obtener una segunda opinión. Sin embargo, el facultativo discrepó de esa solución. El psiquiatra, que ha declarado durante aproximadamente una hora ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, no se ha acogido al secreto profesional al haber sido previamente eximido de esa obligación.
La jornada judicial deja, por tanto, dos imágenes distintas de una misma familia. Por un lado, la de Sarah y Judith entrando juntas en Martorell y cerrando filas con su hermano investigado. Por otro, la de los profesionales que trataron la relación entre padre e hijo y que describen una tensión íntima, patrimonial y familiar alrededor de una cuestión especialmente delicada qué debía ocurrir con la fortuna de Isak Andic antes y después de su muerte.
Jonathan Andic continúa investigado por un presunto delito de homicidio. La causa trata de determinar si la caída de su padre en las Cuevas del Salnitre, en Collbató, fue un accidente de montaña o si hubo intervención de una tercera persona. Aquella mañana, padre e hijo caminaban solos.