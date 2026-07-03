Las hijas de Isak Andic cierran filas alrededor de su hermano Jonathan y aseguran que "no existía un cisma familiar"

Sarah y Judith Andic, a su llegada a los juzgados de Martorell para declarar ante la jueza. Europa Press.

Las dos hijas de Isak Andic, Sarah y Judith, aparecieron esta mañana en el juzgado de Martorell con paso firme y la mirada hacia el suelo. Llegaron juntas, a primera hora, acompañadas por su abogada, María Saló, del bufete de Cristóbal Martell, y evitaron hacer declaraciones ante los medios.

Su presencia tenía un peso evidente en la causa que investiga la muerte del fundador de Mango, fallecido el 14 de diciembre de 2024 tras precipitarse por un barranco durante una excursión por la montaña de Montserrat junto a su hijo Jonathan, hoy investigado por un presunto delito de homicidio.

Después del obús que significó la declaración del pasado martes de Estefanía Knuth, pareja de Isak Andic durante los últimos años de su vida, que aseguró ante la jueza que el empresario quería cambiar el testamento y que ese cambio "lo cambiaba todo", las respuestas de las dos hijas del magnate textil adquirían una importancia todavía mayor.

Las hermanas de Jonathan Andic, Judith y Sarah Andic, a su salida del Juzgado Nº5 Martorell..jpg David Zorrakino / EP.

Si había una grieta familiar, si existía una batalla soterrada por el reparto de la fortuna o si Jonathan Andic había quedado aislado frente a sus hermanas, este viernes era uno de los días llamados a despejarlo. Nada nuevo, sin embargo. Fuentes próximas a la investigación explican a EL ESPAÑOL que la posición de ambas siempre ha sido la misma respecto a su hermano: "Cerrar filas".

El testamento

Sarah y Judith Andic han negado ante la jueza que existieran conflictos familiares por el reparto de la herencia de su padre. Según fuentes conocedoras de la declaración, las dos han sostenido que Isak Andic consensuaba anualmente el contenido de su testamento con sus tres hijos —Sarah, Judith y Jonathan— y que no había una guerra interna por el destino de su patrimonio.