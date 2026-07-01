Knuth, la 'viuda' de Isak Andic, declaró que el fallecido iba a hacer un nuevo testamento que "lo cambiaba todo"
Sostuvo ante la jueza que el fundador de Mango quería crear una fundación benéfica que reduciría la herencia de sus tres hijos y explicó que ella animó a padre e hijo a acudir a terapia
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Isak Andic preparaba un nuevo testamento que podía alterar de forma sustancial el reparto de su fortuna y reducir la herencia de sus tres hijos mediante la creación de una fundación benéfica. Esa es la versión que Estefanía Knuth, pareja del fundador de Mango durante los últimos seis años de su vida, trasladó este martes a la jueza de Martorell que investiga la muerte del empresario en la montaña de Montserrat.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes policiales, Knuth declaró que ese nuevo testamento "lo cambiaba todo" porque incorporaba una fundación destinada a ayudar a personas necesitadas y que, siempre de acuerdo con su relato, habría supuesto una merma notable para Jonathan, Judith y Sarah Andic.
Su testimonio vuelve a situar en el centro de la causa el posible móvil económico que la magistrada ya apuntó cuando ordenó el ingreso en prisión bajo fianza de Jonathan Andic por homicidio. La declaración de Knuth era una de las más relevantes de esta nueva ronda de testificales.
Aunque no presenció la caída mortal del fundador de Mango, ha sido una de las personas que más ha contribuido a introducir en la causa el relato de una relación deteriorada entre padre e hijo. Ya lo hizo en sus declaraciones ante los Mossos d'Esquadra y volvió a hacerlo ahora ante la jueza, donde describió una relación marcada por altibajos, crisis y episodios de tensión.
La caída
La gran incógnita de la instrucción sigue siendo la misma: si Isak Andic cayó de forma accidental o si fue empujado. No hay testigos directos ni una prueba concluyente de lo sucedido en el sendero, sino una acumulación de indicios que la jueza trata de ordenar y que, si el caso llega a juicio, deberán ser examinados por un jurado popular.
Knuth situó uno de los grandes puntos de fricción entre padre e hijo en el conflicto sucesorio dentro de Mango. Isak Andic dejó en 2014 a Jonathan al frente de la multinacional de la moda para marcharse a dar la vuelta al mundo en su embarcación, el Nirvana, pero regresó apenas un año después al comprobar que la compañía atravesaba una etapa difícil y que sus beneficios caían. Según la versión de Knuth, aquel episodio dejó herido al primogénito.
La pareja del fundador de Mango declaró también, según avanzó El País, que Isak quería ver a su hijo fuera de la compañía a partir del 1 de enero de 2025, apenas dos semanas después de la muerte en Montserrat. Un extremo que no había sido público hasta ahora.
En el auto en el que ordenó el ingreso en prisión de Jonathan Andic bajo fianza de un millón de euros, la magistrada aludía a la mala relación entre padre e hijo y a la posibilidad de que el investigado conociera la intención de su padre de modificar su última voluntad y crear una fundación benéfica.