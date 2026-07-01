Knuth, la 'viuda' de Isak Andic, declaró que el fallecido iba a hacer un nuevo testamento que "lo cambiaba todo"

La viuda de Isak Andic, Estefanía Knuth Marten, a su llegada al Juzgado Nº4 Martorell, a 30 de junio de 2026, en Martorell. David Zorrakino / EP.

Isak Andic preparaba un nuevo testamento que podía alterar de forma sustancial el reparto de su fortuna y reducir la herencia de sus tres hijos mediante la creación de una fundación benéfica. Esa es la versión que Estefanía Knuth, pareja del fundador de Mango durante los últimos seis años de su vida, trasladó este martes a la jueza de Martorell que investiga la muerte del empresario en la montaña de Montserrat.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes policiales, Knuth declaró que ese nuevo testamento "lo cambiaba todo" porque incorporaba una fundación destinada a ayudar a personas necesitadas y que, siempre de acuerdo con su relato, habría supuesto una merma notable para Jonathan, Judith y Sarah Andic.

Su testimonio vuelve a situar en el centro de la causa el posible móvil económico que la magistrada ya apuntó cuando ordenó el ingreso en prisión bajo fianza de Jonathan Andic por homicidio. La declaración de Knuth era una de las más relevantes de esta nueva ronda de testificales.

Estefanía Knuth Marten (d), viuda del fundador de Mango Isak Andic, fue la tercera testigo en comparecer este martes por la mañana en el juzgado de Martorell. EFE/ Quique Garcia.

Aunque no presenció la caída mortal del fundador de Mango, ha sido una de las personas que más ha contribuido a introducir en la causa el relato de una relación deteriorada entre padre e hijo. Ya lo hizo en sus declaraciones ante los Mossos d'Esquadra y volvió a hacerlo ahora ante la jueza, donde describió una relación marcada por altibajos, crisis y episodios de tensión.