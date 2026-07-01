"Hacemos cuevas para un perro y un soldado": las técnicas de la UME en Venezuela para rescates desesperados después de 6 días

La Unidad Militar de Emergencias (UME) sigue trabajando en la zona cero de los terremotos de Venezuela seis días después del desastre. Y lo hacen sin fecha de regreso: "Estaremos aquí mientras nuestra presencia sea necesaria".

Casi una semana en la que los 59 soldados —acompañados por dos ingenieros del Ejército de Tierra y nueve unidades caninas— no pierden la esperanza: "Todavía hay posibilidades de encontrar a gente con vida. Cada vez menos, pero mientras quede esperanza seguiremos trabajando".

Y desde que llegaron a La Guaira al lugar el pasado viernes han logrado rescatar a dos personas, según confirman fuentes de la unidad a EL ESPAÑOL al cierre de esta edición.

Varias intervenciones de la UME en Venezuela.

"Estamos trabajando en aquellos sitios donde podemos tener gente atrapada aún bajo los escombros. Cuando alguien se nos acerca con una información que consideramos veraz nos acercamos al lugar e iniciamos los reconocimientos para ver si hay indicios de vida", exponen desde la UME.

"Tenemos máquina pesada, la hemos utilizado en algunos lugares para levantar losas que estaban aplastadas y extraer a la gente que pudiera estar atrapada debajo. El Ejército de Venezuela trabaja con nosotros y nos apoya en transporte, logística...", amplían.

Sin embargo, limitan el uso de estos aparatos por la delicadeza que requieren algunos trabajos. Muchas de las cavidades que se han formado entre los restos de los derrumbes resisten con un equilibrio frágil que cualquier perturbación puede contribuir a que cedan completamente, acabando con la vida de los posibles supervivientes que se encuentren en su interior.

Por eso los soldados españoles escudriñan las ruinas como halcones buscando lugares en los que pudieran haber formado estas 'cuevas'.

Los vídeos que envía la propia unidad son el mejor testimonio de la dificultad de este trabajo. Cuando detectan estas cavidades, si no encuentran la forma de acceder por ningún orificio, perforan cuidadosamente agujeros con un martillo demoledor en aquellos lugares donde saben que estos no harán colapsar aún más las ruinas.

Estos butrones permiten acceder apenas a una persona al mismo tiempo. El soldado accede pertrechado con linterna en la frente, casco para evitar sufrir daños en el cráneo y perros que facilitan la labor de identificación de cuerpos o supervivientes.

Los vecinos reclaman auxilio

En las calles, la gente se acerca a los miembros de la UME. Son personas que llevan buscando desesperadamente a amigos y familiares durante casi una semana. Y por eso, ruegan a los militares que les ayuden a encontrarlos.

Soldados de la UME rescata a un hombre entre las ruinas. Ministerio de Defensa

Es la parte invisible del trabajo: después de respirar el polvo y luchar contra la oscuridad de las ruinas y la amenaza de nuevos derrumbes, al aire libre les espera el peso de la responsabilidad.

Una carga que crece a medida que pasan las horas y se reducen las posibilidades de encontrar a más supervivientes.

Sobre todo teniendo en cuenta la especial incidencia del seísmo en La Guaira. Periodistas que cubrieron las primeras horas posteriores a los terremotos facilitaron a este diario un listado elaborado por ellos mismos con los edificios más dañados de la zona.

Edificios desplomados en La Guaira Residencias Mariola y Maribel Residencias Gran Terraza Residencias Breogan Residencias Caribe Residencias La Trinidad Edificio Dist. Rosanday Edificio Costa Brava Residencia Llona Miramar Rocapark Residencias La Mar Suites Edificio Oasis Beach Edificio Parque Caraballeda Residencias Coral Beach Edificio Albatros Hotel Eduard's Residencia Los Corales Rita Sol Palace Edificio Punta Brisas Residencias Ritasol Palace Edificio La Gabarra Pez Vela Residencias Vistamar Mariana grande Mariana mar SUMA Misión vivienda los cocos Mariola (Macuto) Bloque 3 de La Páez Caribe (Los Cocos) Tahiti (Caraballeda) Hotel Eduard's Los delfines Bello Horizonte (Playa Grande) La llovizna (Playa Grande) Costa brava UrbHugo Chávez Coral Bella Res Club de playa (Macuto) Las Palmas Costa Brava Bucanero La estrella Albatroz Canes (Catia La Mar)

La información oficial disponible al cierre de este reportaje habla de 1.943 muertos, 10.571 heridos—según Reuters— y en torno a 50.000 desaparecidos —estima la ONU— como consecuencia de los seísmos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dedicado este martes unas palabras de elogio hacia la unidad: "Son ustedes unos profesionales excepcionales. Y a esa profesionalidad se suma, además, empatía, alma y corazón en todo lo que hacen. Es tranquilizador saber que están ahí, siempre".

Un soldado de la UME se asoma a una 'cueva' formada por los restos del terremoto. Ministerio de Defensa

"Hay una carga emocional en todo lo que hacen y demuestran una fortaleza que nos hace sentir tremendamente orgullosos, en situaciones como este terremoto o cualquier otra, lo que les convierte en referente internacional, como queda demostrado una vez más en esta nueva operación".