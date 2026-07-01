"Hacemos cuevas para un perro y un soldado": las técnicas de la UME en Venezuela para rescates desesperados después de 6 días
Fuentes de la unidad confirman a EL ESPAÑOL que han logrado rescatar a dos personas vivas entre las ruinas de La Guaira, la zona cero del terremoto.
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La Unidad Militar de Emergencias (UME) sigue trabajando en la zona cero de los terremotos de Venezuela seis días después del desastre. Y lo hacen sin fecha de regreso: "Estaremos aquí mientras nuestra presencia sea necesaria".
Casi una semana en la que los 59 soldados —acompañados por dos ingenieros del Ejército de Tierra y nueve unidades caninas— no pierden la esperanza: "Todavía hay posibilidades de encontrar a gente con vida. Cada vez menos, pero mientras quede esperanza seguiremos trabajando".
Y desde que llegaron a La Guaira al lugar el pasado viernes han logrado rescatar a dos personas, según confirman fuentes de la unidad a EL ESPAÑOL al cierre de esta edición.
"Estamos trabajando en aquellos sitios donde podemos tener gente atrapada aún bajo los escombros. Cuando alguien se nos acerca con una información que consideramos veraz nos acercamos al lugar e iniciamos los reconocimientos para ver si hay indicios de vida", exponen desde la UME.
"Tenemos máquina pesada, la hemos utilizado en algunos lugares para levantar losas que estaban aplastadas y extraer a la gente que pudiera estar atrapada debajo. El Ejército de Venezuela trabaja con nosotros y nos apoya en transporte, logística...", amplían.
Sin embargo, limitan el uso de estos aparatos por la delicadeza que requieren algunos trabajos. Muchas de las cavidades que se han formado entre los restos de los derrumbes resisten con un equilibrio frágil que cualquier perturbación puede contribuir a que cedan completamente, acabando con la vida de los posibles supervivientes que se encuentren en su interior.
Por eso los soldados españoles escudriñan las ruinas como halcones buscando lugares en los que pudieran haber formado estas 'cuevas'.
Los vídeos que envía la propia unidad son el mejor testimonio de la dificultad de este trabajo. Cuando detectan estas cavidades, si no encuentran la forma de acceder por ningún orificio, perforan cuidadosamente agujeros con un martillo demoledor en aquellos lugares donde saben que estos no harán colapsar aún más las ruinas.
Estos butrones permiten acceder apenas a una persona al mismo tiempo. El soldado accede pertrechado con linterna en la frente, casco para evitar sufrir daños en el cráneo y perros que facilitan la labor de identificación de cuerpos o supervivientes.
Los vecinos reclaman auxilio
En las calles, la gente se acerca a los miembros de la UME. Son personas que llevan buscando desesperadamente a amigos y familiares durante casi una semana. Y por eso, ruegan a los militares que les ayuden a encontrarlos.
Es la parte invisible del trabajo: después de respirar el polvo y luchar contra la oscuridad de las ruinas y la amenaza de nuevos derrumbes, al aire libre les espera el peso de la responsabilidad.
Una carga que crece a medida que pasan las horas y se reducen las posibilidades de encontrar a más supervivientes.
Sobre todo teniendo en cuenta la especial incidencia del seísmo en La Guaira. Periodistas que cubrieron las primeras horas posteriores a los terremotos facilitaron a este diario un listado elaborado por ellos mismos con los edificios más dañados de la zona.
Edificios desplomados en La Guaira
Residencias Mariola y Maribel
Residencias Gran Terraza
Residencias Breogan
Residencias Caribe
Residencias La Trinidad
Edificio Dist. Rosanday
Edificio Costa Brava
Residencia Llona
Miramar
Rocapark
Residencias La Mar Suites
Edificio Oasis Beach
Edificio Parque Caraballeda
Residencias Coral Beach
Edificio Albatros
Hotel Eduard's
Residencia Los Corales
Rita Sol Palace
Edificio Punta Brisas
Residencias Ritasol Palace
Edificio La Gabarra
Pez Vela
Residencias Vistamar
Mariana grande
Mariana mar
SUMA
Misión vivienda los cocos
Mariola (Macuto)
Bloque 3 de La Páez
Caribe (Los Cocos)
Tahiti (Caraballeda)
Hotel Eduard's
Los delfines
Bello Horizonte (Playa Grande)
La llovizna (Playa Grande)
Costa brava
UrbHugo Chávez
Coral Bella
Res Club de playa (Macuto)
Las Palmas
Costa Brava
Bucanero
La estrella
Albatroz
Canes (Catia La Mar)
La información oficial disponible al cierre de este reportaje habla de 1.943 muertos, 10.571 heridos—según Reuters— y en torno a 50.000 desaparecidos —estima la ONU— como consecuencia de los seísmos.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dedicado este martes unas palabras de elogio hacia la unidad: "Son ustedes unos profesionales excepcionales. Y a esa profesionalidad se suma, además, empatía, alma y corazón en todo lo que hacen. Es tranquilizador saber que están ahí, siempre".
"Hay una carga emocional en todo lo que hacen y demuestran una fortaleza que nos hace sentir tremendamente orgullosos, en situaciones como este terremoto o cualquier otra, lo que les convierte en referente internacional, como queda demostrado una vez más en esta nueva operación".