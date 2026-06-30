Belén Gualda, la otra protegida de María Jesús Montero: tras los pasos de Vicente Fernández con 258.785€ de sueldo

Belén Gualda (Granada,1974) estaba leyendo, hace un año, múltiples titulares que la señalaban como la funcionaria mejor pagada de España, con un sueldo de 258.785 euros como presidenta de la Sepi. Sin embargo, ahora los titulares son radicalmente distintos.

No en vano, este lunes el juez Pedraz la ha imputado como investigada en el caso que envuelve la trama de corrupción más compleja destapada en la órbita del PSOE en los últimos años: el denominado caso Leire, que toma el nombre de Leire Díez, la misma mujer a la que varios miembros del partido presuntamente intentaron colocar como jefa de Gabinete de la institución que ella preside.

La providencia del magistrado fue el resultado de la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que la señala junto a otras 24 personas por su presunta participación en el rescate concedido por la Sepi a la empresa siderúrgica Tubos Reunidos y a determinadas gestiones posteriores, ahora bajo sospecha, que beneficiaron a esta compañía.

María Belén Gualda, presidenta de la SEPI. Eduardo Parra / Europa Parra.

Esta decisión judicial añade nuevas derivadas al caso. Justo cuando Gualda fue nombrada presidenta de esta sociedad en marzo de 2021, Santos Cerdán —identificado por el juez Pedraz como jefe jerárquico de la organización criminal— y Leire Díez intentaron colocar a esta última, la llamada 'fontanera', como jefa de Gabinete de la nueva presidenta.

Todo ello con el objetivo de "recuperar el control de la Sepi". Sin embargo, ese nombramiento nunca llegó a producirse, y Díez acabó recalando en Correos.

Trama de corrupción

A esta trama se añade la información publicada en exclusiva por EL ESPAÑOL en diciembre de 2025, que reveló cómo el Gobierno tapó la trama de corrupción en la Sepi purgando a altos cargos que favorecían a clientes de Vicente Fernández, expresidente de esta empresa pública e investigado por la Audiencia Nacional.

En la primavera de 2024, la actual presidenta de la Sepi, a las órdenes directas de la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, prescindió de al menos cinco directivos vinculados a Vicente Fernández.

Fuentes conocedoras de esta operación gubernamental revelan a EL ESPAÑOL que esta purga en la Sepi se realizó tras estallar el caso Koldo el 21 de febrero de 2024.

Las mismas fuentes insisten en que tras el escándalo se instaló una 'caza de brujas' en la sociedad estatal, y se desconfiaba de todo aquello que pudiera oler a Vicente Fernández.

La exministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), junto a la presidenta de la Sepi, Belén Gualda (d), en un a foto de archivo. Fernando Alvarado EFE

Gualda prescindió de altos cargos de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) como José Ángel Partearroyo, director corporativo, o Santiago Novoa, director de Financiación e Inversión Empresarial.

Ascenso en la Administración

Pero antes de ser un elemento en mitad de estas investigaciones judiciales, Belén Gualda desempeñó su carrera en múltiples instituciones.

Según su currículum, esta ingeniera de Caminos, Canales y Puertos desempeñó múltiples puestos en la Administración pública: fue directora general de Infraestructuras y Explotación del Agua de la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía (2011-2015), secretaria general de Medio Ambiente del mismo departamento (2015-2017)...

Hasta que acabó recalando en la presidencia de Navantia durante seis meses, entre octubre de 2020 y marzo de 2021.

Ese mismo mes fue nombrada presidenta de la Sepi. Cuando Transparencia publicó las nóminas de 2022, su salario de 237.986 euros anuales eclipsó al del propio presidente del Gobierno, que ese mismo año cobró 87.814 euros.

Aunque su retribución fue escalando año a año: 245.125 euros en 2023 , 251.242 en 2024 y 258.785€ en 2025.

La presidenta de la sociedad cobra más que cualquier ministro, más que cualquier secretario de Estado y más que el titular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, según los registros del Portal de Transparencia. Es la funcionaria con la mayor retribución del país para un cargo público.

Mujer de confianza de Montero

Su nombramiento como 'número 1' de esta entidad fue obra directa de la que hoy es vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

El vínculo entre ambas mujeres es mucho más que una coincidencia geográfica —las dos son andaluzas— o departamental, aunque la Sepi dependa orgánicamente de Hacienda "a través de la ministra", según reza el propio currículum oficial de Gualda publicado por la SEPI.

Es también una relación de origen: toda la carrera estatal de Gualda la construyó Montero, que la llevó de Andalucía a Madrid en dos tiempos, primero a Navantia y después al holding público.

La propia ministra, al anunciar el nombramiento en 2021, destacó que Gualda tenía "una larga trayectoria en el sector público empresarial, gran parte de la misma vinculada a la Junta de Andalucía"; el mismo entorno en el que Montero había desarrollado su propia carrera política como consejera de Hacienda.

Vicente Fernández y Bartolomé Lora

Antes que Gualda, Montero había colocado al frente de la Sepi en 2018 a Vicente Fernández Guerrero, su interventor general en Sevilla.

Pero un año más tarde, dimitió por su imputación en el llamado caso Aznalcóllar. Fue detenido en diciembre de 2025 junto a Leire Díez Castro y Joseba Antxon Alonso, y está investigado por presuntas irregularidades en contratos de empresas dependientes de la Sepi, con comisiones por valor de 750.614 euros repartidos entre los distintos investigados.

Entre la dimisión de Fernández y el nombramiento de Gualda pasaron 600 días en los que el entonces vicepresidente de la sociedad, Bartolomé Lora, actuó de facto como líder de la institución sin ostentar el puesto de presidente.

El objetivo real de esa espera, según reveló EL ESPAÑOL, no era buscar al candidato adecuado: era esperar a que Fernández fuera desimputado para devolverle el puesto. Leire Díez, la fontanera de Cerdán, maniobró activamente para conseguirlo.

No obstante, el titular de la Sepi 'en funciones' durante esos casi dos años tampoco está exento de controversias.

El pasado 8 de junio el Juzgado de Instrucción nº 49 de Madrid le citó como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa. No en vano, él era el máximo responsable de la sociedad cuando ésta avaló el rescate de 475 millones de euros a Air Europa en noviembre de 2020.

Por esta razón, deberá declarar el 3 de julio. Sin embargo, pese a que está imputado, el ministro de Hacienda, Arcadi España, no lo ha destituido.

Hoy, la Sepi acumula un historial judicial sin precedentes: su expresidente está detenido, su vicepresidente ha sido citado como investigado por presunta prevaricación en el rescate de Air Europa, y su presidenta en activo afronta una imputación formal. El Gobierno no solo no ha pedido la dimisión de Gualda, sino que la ha respaldado.

Ella, por su parte, compareció ante la comisión del Congreso apenas tres semanas antes de ser imputada para defender que la SEPI estaba "hipercontrolada" y que en ninguno de sus expedientes se había detectado "ninguna irregularidad". La Justicia, sin embargo, ha decidido investigarla.