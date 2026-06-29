El caso Andic acelera en una semana clave: la terapeuta, la pareja de Isak y sus dos hijas van a declarar ante la jueza

El caso Andic entra en una semana decisiva. La jueza de Martorell que investiga la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha citado a declarar como testigos a personas que considera clave.

A la terapeuta de la familia, a la hermana de esta, a la pareja del empresario en el momento de su fallecimiento, a sus dos hijas y a uno de los excursionistas que se cruzó con Jonathan Andic después de la caída mortal en un sendero de Collbató.

Las declaraciones han quedado señaladas en dos jornadas. Según confirman fuentes jurídicas, el martes 30 de junio están previstas cuatro testificales a partir de las 9.30 horas. El viernes 3 de julio, otras tres declaraciones, también desde las 9.30 horas, ante el juzgado de instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Martorell.

Jonathan Andic es escoltado por agentes de los Mossos d'Esquadra a los juzgados de Martorell, en Barcelona, tras ser detenido por el presunto homicidio de su padre, Isak Andic. Reuters

La primera jornada tendrá como principal foco a Julia Lüderwaldt, la terapeuta que durante años intervino en la intimidad familiar de los Andic y cuyo papel se ha convertido en una de las piezas más sensibles de la investigación.

También está citada su hermana, que habría participado en algunas sesiones terapéuticas con el empresario y sus hijos. La jueza quiere aclarar qué conocían, qué escucharon y qué papel desempeñaron en el deterioro de la relación entre Isak Andic y su primogénito, Jonathan, investigado por la muerte de su padre.

La declaración de Lüderwaldt se considera especialmente relevante porque los Mossos d'Esquadra recuperaron del teléfono móvil de Isak Andic conversaciones mantenidas con ella en 2024.

En esos mensajes aparece una referencia al llamado "ejercicio del padre muerto", una expresión que la defensa de Jonathan Andic enmarca en una dinámica terapéutica vinculada a la idea freudiana de "matar al padre", pero que los investigadores han incorporado al relato indiciario de la causa.

La cuestión del secreto profesional puede convertirse en uno de los puntos de fricción de la comparecencia. Lüderwaldt no está, como ya avanzó EL ESPAÑOL, colegiada ni en el Colegio Oficial de Psicología de Catalunya ni en el Colegio de Médicos de Catalunya, lo que dificultaría que pudiera acogerse a esa prerrogativa para evitar responder ante la jueza, la fiscal y las defensas.

En cualquier caso, la instructora pretende interrogarla sobre las sesiones familiares, los conflictos económicos y personales entre padre e hijo y el alcance de sus conversaciones con el fundador de Mango antes de la caída.

Entorno familiar

La resolución judicial también incluye la citación de Estefanía Knuth, pareja de Isak Andic en el momento de su muerte. Su declaración puede ayudar a reconstruir el estado anímico del empresario, su relación con Jonathan y el contexto familiar en los meses previos al 14 de diciembre de 2024, cuando Andic murió tras precipitarse por una zona de montaña en Montserrat mientras caminaba con su hijo.

La jueza también ha llamado como testigo a uno de los dos excursionistas que encontraron a Jonathan Andic después de la caída. Su testimonio puede ser relevante para fijar los minutos posteriores al suceso.

Según fuentes policiales, podría aportar información sobre cómo estaba el primogénito, qué explicó en ese primer momento y qué margen temporal existió entre la caída del empresario y la llegada de terceros al camino.

El viernes 3 de julio será el turno de Judith y Sarah Andic Raig, las dos hijas del fundador de Mango y hermanas de Jonathan. La instructora quiere escuchar su versión sobre el clima familiar, las desavenencias patrimoniales y la evolución de la relación entre su padre y su hermano.

Para esa misma jornada también está citado un psiquiatra que colaboraba con las terapeutas.

Una caída

La nueva ronda de testificales llega después de que la jueza aceptara nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía y ordenara profundizar en varias líneas de investigación. Entre ellas figuran la reproducción de lo ocurrido en el sendero de Collbató, la revisión de movimientos bancarios y telefónicos de Jonathan Andic y la declaración de otros testigos vinculados al entorno familiar y empresarial del fundador de Mango.

La Fiscalía sostiene que la muerte de Isak Andic pudo responder a una acción "activa y premeditada" de su hijo. En su tesis, el móvil tendría un componente económico y estaría ligado a las tensiones familiares y patrimoniales acumuladas durante los meses anteriores.

La defensa de Jonathan Andic, ejercida por Cristóbal Martell y Sebastián de Juan, rechaza esa interpretación y defiende que la caída fue accidental. Entre los indicios incorporados al procedimiento figura una conversación de julio de 2024 en la que Jonathan Andic aludía a que su padre hubiera podido temer que lo matara.

Isak, según los mensajes recuperados, le respondió que empezaba a estar más tranquilo y que ya no pensaba eso. Para los investigadores, esa conversación tiene valor incriminatorio dentro del conjunto de indicios.

Para la defensa, en cambio, forma parte de un proceso terapéutico complejo, lleno de metáforas y expresiones emocionales que no pueden leerse como una amenaza real.

A la izquierda, Isak Andic, el fundador de Mango; a la derecha, su hijo Jonathan. E. E.

La jueza también ha puesto el foco en el contenido económico de algunas conversaciones. Siempre según la investigación, la terapeuta habría intervenido en cuestiones relacionadas con la herencia y la transmisión patrimonial en vida, un extremo que la instructora y la Fiscalía consideran necesario aclarar.

La defensa sostiene que esas referencias deben contextualizarse dentro de la terapia familiar y no como parte de una planificación criminal.

Con las declaraciones de la próxima semana, el caso Andic abandona la fase más documental y entra en una etapa de contrastes personales. La jueza escuchará ahora a quienes estuvieron más cerca de la familia, del empresario y de las sesiones en las que se abordaron los conflictos internos.

De lo que digan la terapeuta, su hermana, la pareja de Isak Andic, sus hijas y el excursionista dependerá buena parte del siguiente impulso de una investigación que ya no se limita a reconstruir una caída en la montaña, sino a determinar si detrás de ella hubo un accidente o un homicidio.