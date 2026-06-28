Xavier Vendrell, el ex de Terra Lliure y "revolucionario" que se llevó 500 M con Petro y se ha hundido con él en Colombia

El exdiputado y consejero de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Xavier Vendrell, se convirtió en una de las piezas clave para la izquierda colombiana. Estuvo desde su auge, en 2011, cuando conoció a Gustavo Petro en una comida mientras este era alcalde electo (no posesionado).

Se convirtieron en amigos desde ese entonces. Así lo han declarado ambos en varias ocasiones. "El día en el que lo conocí fui a su casa a tomar un café y se volvió una tertulia de tres horas, en la que nos terminamos conociendo y donde valoramos las condiciones humanas e ideológicas. Con el tiempo puedo afirmar que lo siento como un amigo", aseguró Vendrell en una entrevista para la revista Semana.

La izquierda los unió. Ambos comparten un pasado en armas. Petro, por su parte, militó en el M-19, una guerrilla colombiana, y Vendrell fue integrante del grupo terrorista Terra Lliure.

Al catalán lo han investigado en diversas ocasiones por las causas de Tsunami Democràtic y la trama rusa. En Colombia ha hecho múltiples negocios, al punto que lo conocen como el 'Millonario revolucionario'.

Ese paralelismo es complicado. Del otro lado, Petro ha sido salpicado por varios escándalos de corrupción durante su Gobierno, que terminará el próximo 7 de agosto cuando se posesione Abelardo de la Espriella, el ultraderechista que prometió "acabar" con el comunismo.

Y en ello, ambos se mezclan. No es solo una historia aislada, que ambos refutan. Son investigaciones que no arrojan respuestas concretas.

Una de ellas es un informe de la Guardia Civil de 2022, según el cual en el ordenador de Vendrell se encontraron los presupuestos de la empresa Themac y los importes vinculados a la gestión de residuos de 12 ciudades.

El importe total del proyecto era de 516 millones de dólares. En su momento, el catalán expresó que era "difícil de desmentir. Me encantaría que alguien me trajese una cuenta donde yo tuviese cientos de millones de dólares. Soy un trabajador que vive de un sueldo. Mi esposa y yo llevamos 34 años trabajando y lo único que tenemos es una casa".

La empresa Themac se encarga de vender contenedores de basura. Y eso levantó una sospecha entre las autoridades sobre la legalidad de sus operaciones. Por ello lo frenaron. Y dos años después (en 2024), exigieron un pago de 6.822.525 euros como indemnización.

Según Vendrell, él no está vinculado a esa empresa desde hace siete años. La Guardia Civil siguió investigando y encontró en su disco duro, bajo el nombre de Barcelona Export Group, un contrato con Mediapro por servicios que ascendían a 550.000 euros.

Empresa matriz

Dentro de ese ordenador de Vendrell, encontraron que antes de viajar a Colombia se unió a otros siete socios "con larga tradición profesional en cargos públicos que deciden poner en común sus conocimientos y sus redes profesionales y de negocios para impulsar la proyección exterior de aquellas empresas dispuestas a internacionalizarse".

La empresa matriz de Barcelona Export Group tenía sucursales en Bogotá y Medellín. Y es de allí de donde nace Themac Colombia SAS, la encargada de gestionar los residuos en las ciudades ya mencionadas y que, además, le otorgó a Vendrell importantes ingresos.

En medio de ello, Vendrell también buscaba convertirse en un "gran inversor" inmobiliario en Colombia, según el informe de la Guardia Civil. Allí se detalla cómo iban a financiar con 30 millones de euros la Torre Barcelona y su comisión sería de 1,1 millones de euros.

Unos años después, Vendrell se convirtió en asesor político de Petro. En 2018 llevó a cabo su campaña electoral, pese a que perdió frente a Iván Duque. Pero ambos lograron una base de votantes histórica.

Sin embargo, la polémica no cesó. Meses después de perder esas elecciones, se filtró un audio en el que Vendrell se refirió al presidente colombiano como "un guerrillero socialdemócrata, pero a partir del tercer whisky es un anarquista. Es un desastre organizativamente".

No salió a desmentirlo. Vendrell lo asumió y confesó que esa conversación fue en la intimidad, con alguien con el que estaba hablando de forma "coloquial".

Ya para la campaña presidencial de 2022, Vendrell continuó con su cargo de asesor de Petro y, finalmente, se consolidó algo histórico: la izquierda por fin vencía en Colombia tras más de 200 años de democracia.

Uno de los primeros actos de Petro fue otorgarle a Vendrell la nacionalidad vía exprés, algo que no sentó bien en diversos sectores. En ese entonces, el mandatario colombiano mencionó que era por razones de conveniencia para Colombia.

'Papá Pitufo'

La relación entre Petro y Vendrell ha estado enmarcada en numerosas polémicas que no han podido ser resueltas.

Otra de ellas tiene que ver con el contrabandista Diego Marín, conocido como 'Papá Pitufo', que, según el director de la Unidad Nacional de Protección de Colombia, Augusto Rodríguez, entregó 500 millones de pesos (más de 120.000 euros) a la campaña de Petro.

La reunión fue grabada. Petro habría pedido devolver el dinero. Pero el encargado de recibir la maleta que lo portaba fue Vendrell.

Unos días después, el abogado de Marín confesó que "esa plata se la robaron" y que intentaron que Vendrell la devolviera, pero que, posiblemente, no la entregó completa.

"Cuando Vendrell se me presentó a informarme que ya había hecho la devolución de la plata, le exigí el video, pero me dijo que no lo tenía, puesto que Devesa se había quedado con la filmación. Busqué a Ramón Devesa para pedirle la grabación, pero me dijo que si yo tenía la cifra de dinero que valía esa evidencia. Así que renuncié a esta exigencia", confesó Rodríguez.

Según el catalán, lo que ha cobrado durante este tiempo por cada una de las campañas ha sido de más de 20.000 euros.

Y no se ha quedado quieto. Su último trabajo fue con Roy Barreras, otro candidato de la izquierda que naufragó en las elecciones.

Las polémicas en Colombia, el dinero que no ha podido justificar y un discurso de persecución por parte de los medios son lo que ha rodeado a Vendrell en sus 15 años en el país latinoamericano.

"Petro sabe que soy una persona absolutamente leal y dispuesta a apoyarle siempre que lo necesite", finalizó Vendrell en la entrevista para Semana.