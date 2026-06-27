Los 59 militares de la UME en La Guaira, zona cero del seísmo en Venezuela: perros y drones para hallar a víctimas con vida

Un total de 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas han aterrizado en Valencia (Venezuela) para prestar apoyo en los trabajos de búsqueda y rescate tras los dos terremotos que han asolado el país, según informa el Ministerio de Defensa.

El Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) está formado por especialistas en búsqueda, rescate, logística, sanidad, mando y coordinación, y su capacidad está basada en la combinación del empleo de perros especialmente adiestrados, así como de dispositivos electrónicos específicos, tales como cámaras de rescate, geófonos, sensores UWB y drones.

Una de sus cualidades es la capacidad de desplegar en cualquier lugar del mundo en cuestión de horas y, una vez sobre el terreno, puede realizar operaciones de búsqueda y rescate las 24 horas durante siete días.

El momento de la llegada del equipo de rescate del Ministerio de Defensa a Venezuela. UME

La Unidad Canina va a ser un elemento clave en el despliegue ya que estos binomios de guía y perros están altamente especializados en la búsqueda, localización y rescate de personas, actuando en catástrofes naturales, derrumbes, inundaciones y grandes áreas.

Los efectivos, que han volado en un avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio desde la Base Aérea de Torrejón, tienen ya experiencia por haber estado en escenarios similares.

Desde que se creó la UME en 2005, su equipo USAR ha sido desplegado fuera de nuestras fronteras para ayudar en los terremotos de Haití (2010), Nepal (2015), Ecuador (2016), México (2017) y Turquía (2023).

Zona cero

Este diario ha intentado ponerse en contacto con fuentes de la UME que están integradas en el despliegue, pero dada la escasa cobertura no ha sido posible establecer contactos.

No se enfrentan a una tarea fácil. Fuentes sobre el terreno informan a EL ESPAÑOL de que "entre 15 y 20 edificios han colapsado completamente" en esta zona.

De hecho, los periodistas que se desplazaron primero al lugar este jueves elaboraron un extenso listado de las infraestructuras que han sufrido daños considerables.

Edificios desplomados en La Guaira Residencias Mariola y Maribel Residencias Gran Terraza Residencias Breogan Residencias Caribe Residencias La Trinidad Edificio Dist. Rosanday Edificio Costa Brava Residencia Llona Miramar Rocapark Residencias La Mar Suites Edificio Oasis Beach Edificio Parque Caraballeda Residencias Coral Beach Edificio Albatros Hotel Eduard's Residencia Los Corales Rita Sol Palace Edificio Punta Brisas Residencias Ritasol Palace Edificio La Gabarra Pez Vela Residencias Vistamar Mariana grande Mariana mar SUMA Misión vivienda los cocos Mariola (Macuto) Bloque 3 de La Páez Caribe (Los Cocos) Tahiti (Caraballeda) Hotel Eduard's Los delfines Bello Horizonte (Playa Grande) La llovizna (Playa Grande) Costa brava UrbHugo Chávez Coral Bella Res Club de playa (Macuto) Las Palmas Costa Brava Bucanero La estrella Albatroz Canes (Catia La Mar)

En esta zona, de hecho, se sigue buscando a un ciudadano español desaparecido tras colapsar completamente el piso en el que residía.

Se trata de Jon Sustacha, de 69 años, nacido en Bilbao. La última vez que este diario ha contactado con sus familias este viernes, seguían sin tener noticias de él: "En su edificio se oyen voces de mujeres entre los escombros, pero nada más".

Es uno más de los 119 ciudadanos españoles desaparecidos confirmados al cierre de este reportaje.

Sin atender a nacionalidades, la ONU estima que hay más de 50.000 de las que no hay rastro.