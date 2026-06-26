La "ostentosa" vida de Mayka, la sindicalista y 'Paris Hilton de Getafe' que estafó 4,5 M a UGT: "Se llevaba a 20 amigos de viaje"

Una pequeña goma de borrar tinta ha sido, según la investigación, el instrumento con el que Mayka Tomás López, administrativa de UGT Madrid, habría sostenido uno de los mayores desfalcos conocidos en la historia reciente del sindicato entre 2019 y 2021.

El caso ha vuelto a situarse en el foco después de que, el pasado mes de mayo, la Fiscalía solicitara para ella ocho años de prisión por un presunto delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil.

El Ministerio Público sostiene que Mayka desvió 4,5 millones de euros de las cuentas del sindicato manipulando cheques de indemnizaciones: tras obtener la firma de los responsables de UGT, borraba el nombre del beneficiario y lo sustituía por el de su marido o el de alguna de sus colaboradoras, que eran quienes cobraban el dinero.

El caso estalló en 2022 y pronto dejó de ser únicamente una investigación por corrupción económica para convertirse también en un terremoto político. Mayka Tomás López es hija de Carmen López, exdirigente de UGT y exdiputada del PSOE en la Asamblea de Madrid.

Apenas unas semanas antes de que estallara el escándalo, la parlamentaria había protagonizado uno de los episodios más tensos de la legislatura al acusar desde la tribuna al hermano de Isabel Díaz Ayuso de intervenir en adjudicaciones sanitarias.

Poco después, la investigación sobre su hija terminó eclipsando su carrera política viéndose forzada a la dimisión.

Según sostiene la Fiscalía, los millones presuntamente desviados de las cuentas de UGT no acabaron escondidos en sociedades pantalla ni en cuentas en el extranjero, sino que se transformaron en vehículos de lujo, en viajes a las Maldivas, Dubái, Miami, Tanzania, las Seychelles o Disneyland París, en operaciones de cirugía estética y en un modo de vida que contrastaba —y del que presumía— con el sueldo de una administrativa.

La Fiscalía sostiene que, solo en abril de 2020, la acusada viajó a Gran Canaria "junto a su pareja y 20 amigos" con billetes pagados con fondos del sindicato.

Ese nivel de vida acabó convirtiéndola en un personaje conocido en Getafe. Entre vecinos y personas de su entorno comenzó a circular un apodo que terminaría acompañándola también cuando el caso saltó a la opinión pública: la 'Paris Hilton de Getafe', un sobrenombre que alude a la imagen de lujo, ostentación y continuos viajes que exhibía y presumía.

En conversación con EL ESPAÑOL, responsables de UGT insisten en que la principal perjudicada por la presunta estafa fue la propia organización y, con ella, sus afiliados.

Este diario también ha ofrecido a Mayka Tomás López la posibilidad de dar su versión de los hechos. Sin embargo, la principal acusada ha declinado hacer declaraciones y, posteriormente, bloqueó el contacto mantenido a través de sus redes sociales.

Vida de lujo

Hasta que su nombre apareció en el escrito de acusación de la Fiscalía, María del Carmen —Mayka— Tomás López era una trabajadora anónima del departamento de Administración de UGT Madrid.

Su labor consistía, principalmente, en tramitar pagos relacionados con indemnizaciones laborales, una posición teóricamente discreta que, según la investigación, le permitió aprovechar una vulnerabilidad en los controles internos del sindicato para desviar presuntamente millones de euros entre 2019 y 2021.

La investigación sitúa el origen del fraude en los fondos que el sindicato destinaba a esos pagos. En las primeras diligencias también se analizó si en la cuenta desde la que se emitían los cheques se gestionaban cantidades vinculadas al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), aunque UGT sostiene que los principales perjudicados fueron el propio sindicato y sus afiliados.

Su llegada al sindicato estuvo ligada a su madre, Carmen López, histórica dirigente sindical y posteriormente diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid.

La diputada socialista Carmen López. EUROPA PRESS

Su vida resulta, cuanto menos, llamativa. Mayka vive en una vivienda de protección oficial (VPO) en Getafe y quienes la conocen comenzaron pronto a fijarse en un nivel de vida difícil de asociar con su sueldo de administrativa; una vida que algunos de sus vecinos definen como "ostentosa".

Las diligencias judiciales sostienen que el dinero presuntamente desviado terminó financiando un auténtico catálogo de viajes de lujo.

La Fiscalía también atribuye a Mayka Tomás López la compra de dos vehículos Mercedes y el pago de intervenciones de cirugía estética con dinero procedente del presunto fraude.

En paralelo al procedimiento judicial, Mayka cursó en 2024 estudios de maquillaje y peluquería. Alberto Ugarte afirma a EL ESPAÑOL que fue alumna suya "de maquillaje y peluquería" y que "realizó las prácticas de fin de curso" en el programa de televisión Baila como puedas (TVE).

El coste político

La investigación sobre Mayka Tomás López acabó alcanzando de lleno a su madre, la exdiputada socialista Carmen López.

Afiliada a UGT desde 1984, la madredesarrolló prácticamente toda su carrera dentro de la organización sindical. Fue secretaria general de la sección sindical del Hospital Ramón y Cajal entre 1996 y 2004, secretaria de Políticas Sectoriales de UGT Madrid entre 2004 y 2009, portavoz del sindicato en el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid y, finalmente, secretaria de Política Social de la Comisión Ejecutiva Confederal.

En 2021 dio el salto a la política institucional al incorporarse a la candidatura de Ángel Gabilondo a la Asamblea de Madrid, abandonando su cargo en la dirección confederal de UGT, tal y como establecen los estatutos del sindicato.

En la Cámara regional asumió responsabilidades relevantes. Era portavoz socialista en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, portavoz adjunta en la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado y vicepresidenta de la Comisión de Transportes e Infraestructuras.

La diputada del PSOE, María Carmen López Ruiz. EP

Precisamente, desde esa posición protagonizó uno de los momentos políticos más tensos de la legislatura. El 11 de noviembre de 2021, durante una sesión plenaria, López acusó desde la tribuna al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de intervenir en adjudicaciones sanitarias.

"Se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar", afirmó, en referencia a Tomás Díaz Ayuso.

La entonces presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, interrumpió la intervención reprochando a López estar realizando una "alusión directa" a un familiar de un diputado con acusaciones "muy graves" y le pidió hasta en tres ocasiones que retirara sus palabras. Ante su negativa, ordenó su expulsión del hemiciclo.

La diputada permaneció sentada en su escaño y fueron los ujieres quienes acudieron a requerirle que abandonara la Cámara. En ese momento, PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox decidieron levantarse de sus escaños y abandonar conjuntamente el Pleno en señal de protesta.

Tras aquel episodio, el portavoz socialista, Juan Lobato, defendió públicamente a su diputada y llegó a reclamar la dimisión de Carballedo por entender que se había vulnerado "la libertad parlamentaria" de Carmen López para expresarse durante el debate.

La situación dio un vuelco apenas unos meses después: el 30 de marzo de 2022 trascendió que la Fiscalía Provincial de Madrid había denunciado a la hija de Carmen López y a otras cuatro personas más por una presunta estafa millonaria a UGT mediante la falsificación de cheques.

"No sabía nada", defendió, según trasladó el PSOE, insistiendo en que ignoraba la presunta actividad delictiva que se atribuye a su hija, a quien ella misma había facilitado la entrada en UGT años atrás.

La dirección socialista reaccionó con rapidez. El 6 de abril de 2022, Juan Lobato anunció que Carmen López dejaba de ejercer todas las responsabilidades que tenía asignadas dentro del Grupo Parlamentario Socialista.

"La dirección del grupo hemos tomado la decisión de retirarla de todas las responsabilidades de las diferentes comisiones para protegerla a ella y al interés del desarrollo de nuestra acción política. Por su bien, lo más lógico es que no siguiera asumiendo esas responsabilidades", explicó.

Preguntado entonces por la posibilidad de que entregara también su acta de diputada, Lobato respondió que se trataba de "una cuestión personal" y añadió que esa posibilidad había sido abordada durante la reunión del grupo, aunque "no como una instrucción sino como una de las posibilidades que tendría que asumir de forma personal".

El Partido Popular aprovechó inmediatamente la situación para denunciar lo que consideraba una doble vara de medir del PSOE.

El portavoz parlamentario popular, Alfonso Serrano, aseguró que los socialistas apartaban a Carmen López porque "les estorba para seguir cuestionando la honorabilidad" de Isabel Díaz Ayuso.

"Ha sido la propia Fiscalía la que ya ha denunciado a la hija de una diputada socialista por llevarse dos millones de euros de los parados y gastárselos en coches de lujo, viajes y operaciones de estética", declaró.

La paradoja política era difícil de obviar. Mientras las acusaciones dirigidas contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso terminaron archivadas al no apreciar la Fiscalía indicios de delito, la investigación sobre la hija de Carmen López no dejó de crecer desde entonces.

Lo que comenzó con una denuncia por un presunto fraude de 2 millones de euros acabó ampliándose tras las auditorías internas de UGT hasta situar el presunto desfalco en 4,5 millones de euros, una cifra que la UDEF llegó a elevar por encima de los 6 millones durante la investigación.

El caso terminó por eclipsar la carrera política de Carmen López, cuya figura quedó inevitablemente ligada al mayor escándalo de corrupción sindical conocido en los últimos años en Madrid.

Método artesanal

A Mayka Tomás López no le hizo falta una compleja ingeniería financiera. Según la investigación, el presunto fraude se sostuvo gracias a un procedimiento rudimentario que durante años pasó inadvertido dentro de UGT Madrid.

Primero, buscaba en Internet el nombre de personas completamente ajenas al sindicato —en muchos casos, maestros o médicos que acababan de aprobar una oposición, aunque también se investiga la utilización de identidades ficticias—.

Después los escribía como beneficiarios de cheques que posteriormente eran firmados por los responsables autorizados de UGT, convencidos de que estaban validando el pago de prestaciones legítimas.

Una vez obtenidas las firmas, comenzaba la segunda parte del plan. De vuelta a su mesa, borraba cuidadosamente el nombre original del beneficiario con una goma de borrar tinta y escribía en su lugar el de su marido o el de alguna de las mujeres que, según la acusación, colaboraban con ella.

En algunos casos no solo modificaba el destinatario del dinero, sino también la cantidad consignada en el propio cheque. La Fiscalía cifra en centenares los talones manipulados.

Entre 2019 y 2021, Mayka Tomás López habría librado 71 cheques fraudulentos por valor de 372.660 euros, otros 67 por importe de 407.936 euros y 40 más que sumaban 1.319.082 euros.

La auditoría interna encargada posteriormente por UGT detectó otros 657 cheques sospechosos, elevando el presunto desfalco hasta los 4,5 millones de euros, mientras que la UDEF llegó a estimar durante la investigación que el perjuicio económico podría superar los seis millones.

El verano de 2021 fue, según la documentación incorporada a la causa, el momento de mayor intensidad. Solo entre el 28 y el 29 de julio se registraron diez cheques de entre 16.340 y 25.722 euros. El 2 de agosto se contabilizó otro ingreso superior a 32.000 euros.

Algunos de esos movimientos, según consta en la investigación, fueron realizados mientras Mayka se encontraba de vacaciones en Ibiza.

La red de cobro

Para cobrar los cheques, la investigación sitúa junto a ella a su marido y a tres amigas. Eran ellas quienes, presuntamente, acudían a distintas entidades bancarias para ingresar los talones en sus cuentas. Después, el dinero terminaba regresando, presuntamente, a manos de Mayka.

Según las últimas declaraciones, Mayka les entregaba el acceso al aparcamiento de la sede de UGT, recogían los sobres con los cheques en el sótano del edificio, firmaban los talones por la parte posterior y los cobraban en ventanilla. A cambio, recibían alrededor de 200 euros por cada cheque ingresado.

Otra de las implicadas reconoció haber cobrado 48 cheques falsificados por un importe superior a 334.000 euros, aunque aseguró que desconocía el origen ilícito del dinero.

Otra amiga declaró que había recibido de Mayka viajes a Tanzania, Maldivas, Laponia y Dubái, además de cheques por valor de 43.000 euros, insistiendo en que pensaba que aquellos regalos respondían únicamente a la voluntad de ayudarla a superar una "mala racha" personal.

La presunta trama no se limitó a los cheques. La Fiscalía también atribuye a Mayka Tomás López el uso continuado de una tarjeta corporativa Solred perteneciente al entonces secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo.

Entre 2017 y 2021, según la acusación, cargó con ella gastos personales por valor de unos 162.000 euros, incluyendo billetes de avión y viajes a Miami, París, Mallorca, Gran Canaria y Fuerteventura.

La tarjeta también sirvió para comprar billetes a París a nombre de su padre, que nunca tuvo relación laboral con UGT.

El dinero, sostiene la investigación, terminó convertido en un tren de vida muy alejado del de una administrativa.

Además de financiar viajes internacionales, la Fiscalía le atribuye la compra de dos vehículos Mercedes, operaciones de cirugía estética y numerosos gastos personales.

"Problemas de liquidez"

Paradójicamente, el fraude no se descubrió por un cheque manipulado, sino por un problema de tesorería. A finales de 2021, la dirección de UGT Madrid detectó "inexplicables problemas de liquidez" que no conseguía justificar.

Ante esa situación, el entonces secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ordenó revisar los movimientos económicos de la organización. Fue esa comprobación la que permitió descubrir que numerosos cheques presentaban irregularidades: los beneficiarios y las cantidades que figuraban en la documentación no coincidían con los pagos que finalmente se habían hecho efectivos.

A partir de ahí comenzó a reconstruirse el funcionamiento de la presunta trama.

El 21 de diciembre de 2021, López Reillo presentó su dimisión y la dirección que asumió el control del sindicato trasladó toda la documentación a la Fiscalía Provincial de Madrid, al tiempo que encargó una auditoría interna para determinar el alcance del fraude.

Aquella revisión amplió considerablemente las dimensiones del caso. Si las primeras diligencias apuntaban a un desfalco cercano a los 2 millones de euros, la auditoría localizó otros 657 cheques presuntamente irregulares, elevando el perjuicio hasta los 4,5 millones de euros.

Durante la investigación, la UDEF llegó incluso a estimar que la cantidad podría superar los seis millones.

Mayka Tomás López fue despedida de forma inmediata. Desde entonces, UGT sostiene que fue la primera perjudicada por la presunta estafa y recuerda que fue el propio sindicato quien impulsó la actuación judicial. "Lo único que queremos es que todo esto se subsane", señalan fuentes del sindicato consultadas por EL ESPAÑOL.

Tras destapar el fraude, la organización eliminó el uso de cheques, suprimió las tarjetas corporativas y reforzó todos los mecanismos de autorización y control de pagos.

La causa cuenta además con la participación de Solidaridad, sindicato impulsado por Vox, como acusación popular.

Paralelamente, UGT ha interpuesto una nueva acción judicial por un "presunto alzamiento de bienes" al considerar que parte del patrimonio de Mayka Tomás López habría sido puesto a nombre de terceros para dificultar una futura restitución del dinero.

Ahora, será la Audiencia Provincial de Madrid la que determine si ese relato termina convirtiéndose en una condena.