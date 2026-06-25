Leire no era "una vecina más" de Portugalete: su amistad más allá del PSE con el vicelehendakari Mikel Torres

Portugalete unió los caminos del vicelehendakari socialista del Gobierno vasco, Mikel Torres, y de la 'fontanera' del partido, Leire Díez. Allí se conocieron. Pero, además de ser del mismo municipio, ambos comparten las mismas siglas, las del Partido Socialista.

Ahora también les unen los 1.288 mensajes de WhatsApp que se intercambiaron entre el 20 de octubre de 2020 y el 19 de mayo de 2025, según el informe de la UCO.

En esos mismos años, Díez habría estado vinculada al rescate de la empresa Tubos Reunidos, con quienes negociaba ayudas y una posible reducción de la deuda contraída por la SEPI.

De hecho, fuentes cercanas hacen hincapié en su "vínculo con Portugalete" donde forjó esa relación cercana con Mikel Torres quien desde los 14 años se afilió al Partido Socialista y donde fue alcalde de la localidad durante cuatro legislaturas entre 2008 y 2024, cargo que se solapó con el de Secretario General del PSE de Bizkaia entre 2014 y 2024.

Precisamente voces dentro de la política local cuentan a EL ESPAÑOL que "se comenta que Díez ayudó a Torres a ganar las primarias a la secretaría general del partido en Bizkaia".

Aunque la 'fontanera' del PSOE no vivía en la localidad desde 2005 -tras comprar una casa en la localidad cántabra, Vegas de Pas- siempre mantuvo "un vínculo con Portugalete" a donde acudía con frecuencia y aseguran que "no es difícil encontrártela por ahí".

"Es una socialista de pro", recalcan quienes la conocen en las distancias cortas y, de hecho, aseguran que "es fácil verla en la sede del PSOE de Portugalete".

De hecho, la última vez que le vieron "fue en Nochevieja tomando unas copas", pero es habitual que se encuentre en la localidad a la que acude con asiduidad.

Y, es que, aunque la socialista vive en Vegas de Pas donde fue concejala y teniente de alcalde con el Grupo Municipal Socialista, le unían sus lazos natales con el socialismo vasco.

De hecho, cuando Torres era alcalde del municipio llegaron a compartir espacios "fuera de la sede del PSOE o de mítines políticos".

Y, es que, ya en el año 2009 tanto el vicelehendakari como Díez aparecen junto a otras personas en un conocido bar de Portugalete tomando unas copas. Una imagen que se encuentra en redes sociales y donde puede percibirse esa cercanía entre ambos socialistas.

Estas mismas fuentes relatan a EL ESPAÑOL que "había muy buena relación con Mikel".

Desde el entorno del número tres de los socialistas vascos niegan cualquier reunión entre Torres y Díez para hablar del rescate de la empresa Tubos Reunidos y aseguran que esos WhatsApp se produjeron debido a que ambos son del mismo municipio y "se conocen de toda la vida".

"Los mensajes de WhatsApp intercambiados se deben a que Leire Díez era una persona muy activa socialmente en Portugalete, formó parte de las Ampas de varios centros educativos y equipos deportivos de la localidad y realizó un sello de Correos de Portugalete coincidiendo con el 700 aniversario de la Villa cuando Díez era la responsable institucional de Correos", sentencian.

De hecho la estrategia de la formación que lidera Eneko Andueza es clara: mantener distancia con la 'fontanera' desde que saltaron los casos de corrupción, al no haber pertenecido al partido ni haber tenido cargos en esta Comunidad Autónoma.

Sin embargo, el informe de la UCO refleja una realidad diferente.

Tras el volcado de móvil de Díez, la unidad de élite de la Guardia Civil evidencia en el informe conversaciones entre Díez y Torres.

Se muestra cómo Vicente Fernández, expresidente de la Sepi y Leire Díez -quien adquirió un papel preeminente- gestionó una reunión con Mikel Torres Lorenzo que había sido nombrado vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, y trasladó la situación de Tubos Reunidos a Santos Cerdán.

Aunque, quizá, el mensaje más delicado para Torres es el que aparece en el informe y que le envió Díez: "¿Recuerdas que te dije el día que nos vimos la posibilidad de ver al consejero coordinador de Tubos Reunidos? Tú podrías verle el miércoles. Me dices cuando puedas. La situación de TTRR es complicada".

"Un hombre humilde"

Este socialista que ahora está en el punto de mira tras esos 1288 mensajes con Leire Díez que le hacen estar en el punto de mira y le ponen en tela de juicio, siempre ha sido "un hombre muy humilde", cuentan a EL ESPAÑOL quienes le conocen dentro del mundo de la política local.

"Lleva viviendo toda la vida en la misma casa de Portugalete, allí vivía cuando ni siquiera era alcalde", relatan.

Precisamente en el País Vasco es donde ha forjado su personalidad y su identidad política. Algo que le viene de familia porque históricamente ha estado muy vinculada al PSOE y a UGT, con vínculos tanto extremeños como zamoranos.

Con tan solo 14 años Torres decidió militar en las filas de los socialistas en el País Vasco y desde ahí ha desempeñado su carrera política con la personal y la académica. Y, es que, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales, tiene un Máster en Finanzas y un doble doctorado en Economía.

Pero en Portugalete se le conoce por ser un hombre "que, en general, se lleva muy bien con la gente", de ahí que llegase a obtener una mayoría absoluta en el año 2023 en la alcaldía.

Y esa cercanía y conexión con la gente es precisamente porque su filosofía política lejos de basarse en levantar muros, se fundamenta en "buscar acuerdos tanto en el Ayuntamiento, como en los presupuestos para sacarlos adelante" y lo hacía hablando "con todos los partidos".

Algo que, actualmente, parece casi utópico en la política nacional.

"Es muy municipalista, muy de su pueblo, muy cercano y muy pegado a la calle", algo que muestra esa personalidad humilde, cercana y carismática con la gente del municipio que siempre ha estado presente en este socialista quien ha "pasado de estar metido en movidas".

De hecho, aseguran que es una persona muy familiar y "de lágrima fácil" porque siempre se emociona cuando ha ido consiguiendo dar sus pasos en política. Y, es que, precisamente su familia siempre ha estado presente en estas ceremonias o eventos que han marcado su trayectoria en política.

Así Torres es un hombre que combina su actividad política con sus aficiones al deporte, al monte y sus momentos para compartir y disfrutar con su familia y con su hija.