María González Acosta, la 'indepe' canaria fan de Zapatero y de Sánchez que justifica la okupación en los platós

María González Acosta (Tenerife, 1998) lleva meses apareciendo en pantalla, pero fue este sábado cuando su nombre realmente explotó en las redes.

Esta historiadora y activista canaria se convirtió en el centro de una tormenta mediática después de que su última intervención en La Sexta Xplica circulara de forma masiva por X e Instagram.

Desde las cuentas del programa en redes sociales, la presentaron como una joven que relató "su angustia por el alquiler".

Y en un acalorado debate, mencionó que en octubre su casero había decidido finalizar su contrato de alquiler. "Me voy a comprar un contenedor porque no puedo vivir en las afueras de Madrid, ya que trabajo en el centro", lamentó.

"La segunda opción que tengo es que a lo mejor me quedo en el piso. Sí, de okupa. De todas esas veces que yo he venido aquí a reivindicar que nos tenemos que organizar y hacerle frente a los especuladores, a lo mejor yo lo empiezo a hacer en octubre", apostilló la historiadora.

Esas son las declaraciones que han desatado la polémica en las redes sociales, y que a su vez han hecho trascender varias imágenes de González posando con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

De manera que su perfil ha quedado asociado para buena parte de la opinión pública con el PSOE. No obstante, fuentes que coincidieron con ella en el ámbito universitario aseguran a EL ESPAÑOL que la colaboradora de La Sexta Xplica "no tiene ninguna vinculación con el Partido Socialista".

"Sin embargo, desde que se mudó a Madrid hace varios años, sí que se ha acercado a personas del entorno de los socialistas porque es la forma más fácil de acceder al establishment, y así, de llegar a la televisión", amplían.

Antes de los platós ya era conocida en Canarias por su activismo en defensa del medioambiente, llegando a ser portavoz de la plataforma Canarias se Agota, que cuestiona el modelo turístico del archipiélago y su impacto sobre el acceso a la vivienda.

Una de sus intervenciones más directas fue en contra del macroproyecto turístico La Cuna del Alma, el cual se está desarrollando en El Puertito de Adeje, en el sur de Tenerife, y que se ha encontrado con fuertes protestas por parte de colectivos ecologistas, incluidas largas acampadas como manifestación de rechazo.

González fue una de las 'cabecillas' de estos movimientos de oposición a La Cuna del Alma, justo antes de dar el salto a Madrid y comenzar una nueva vida como activista desde los programas de televisión.

Activismo televisivo

Su irrupción en la televisión nacional no fue casual. En 2024, la activista denunció en La Sexta Xplica que el turismo masivo en Canarias "lo que está haciendo es echar a las familias de clase trabajadora de casa", y reclamó que las administraciones públicas asumieran responsabilidades.

Desde entonces, González ha convertido la crisis de la vivienda en su causa principal, lanzando mensajes muy críticos incluso a medidas aprobadas por el actual Gobierno. En enero de 2025, cuando Pedro Sánchez anunció medidas de exención del IRPF para los alquileres reducidos, ella fue una de las voces más críticas, y no desde la derecha.

"En vez de sancionar a los especuladores y a los rentistas, ahora resulta que les vas a dejar el IRPF al 100%. Es una recompensa con dinero público", espetó en directo en televisión.

En abril de 2025 subió aún más la apuesta. Tras participar en la manifestación por el derecho a la vivienda celebrada en Madrid, llamó desde La Sexta Xplica a la huelga de alquileres y a la desobediencia civil. "Ahora se me van a tirar todos encima, pero como no nos escuchan, yo llamo a la huelga de alquileres", dijo, antes de añadir que "los ricos siguen acumulando propiedades porque no se les pone ningún tipo de impuesto".

De esta manera se ha ido ganando un hueco entre los tertulianos del programa. Pero las citadas fuentes consultadas por este diario subrayan que sus mordaces críticas no son un papel que interpreta en los platós.

"Siempre fue muy activista, muy comprometida con el ecologismo. Ahora se muestra más cercana a Sánchez, probablemente porque le interesa, pero siempre ha sido muy, muy de izquierdas, de las que piensan que el PSOE es derecha".