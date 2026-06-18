Shayne Coplan, el veinteañero y millonario CEO de Polymarket, la web de apuestas locas: aliens, la venida de Cristo o el Mundial

Shayne Coplan (Estados Unidos, 1998) resumió la vida de un ser humano, grosso modo, en 15 categorías al fundar Polymarket. En ninguna de ellas hay lugar a un sentimiento. En estos tópicos, lo único que hay son predicciones, que se transforman en apuestas.

Esas predicciones son de geopolítica, deportes, clima, finanzas, premios, menciones, entre otras. Pueden ser cuestiones básicas, desde si España le podía ganar a Cabo Verde en el Mundial —cosa que no sucedió y un usuario perdió 1 millón de dólares— hasta cuántos años estará Nicolás Maduro en la cárcel.

Todo lo que es un enigma para el ser humano, Coplan lo transformó en una oportunidad de negocio. Hasta la religión. Por eso, hay un apartado en el que las personas también pueden apostar si este año Jesús regresará a la Tierra.

Pero antes de llegar allí, convertirse en milmillonario a los 27 años, ser el empresario más rico de la generación Z y tener una empresa valorada en 15.000 millones de dólares, todo partió de una decisión complicada: dejar de estudiar Informática en la Universidad de Nueva York en 2020.

Tenía todo para perder. Era joven, no tenía dinero y simplemente había una idea que pululaba en su mente, pero que no se materializaba. Sus padres son profesores. De ellos aprendió el pensamiento crítico y a cuestionarse. Y de esa manera llegó su primera pregunta: ¿Cuándo terminaría la pandemia?

Con ello empezó a trabajar. El baño de su piso lo convirtió en su oficina. Allí montó un pequeño set-up con su computadora y una plataforma basada en blockchain para mercados de predicciones.

Empezó a operar en Estados Unidos sin permiso legal y, cuando lanzó Polymarket al mercado, no lo hizo como una plataforma para fomentar la ludopatía o que buscase aprovecharse de la ansiedad de las personas ante los misterios que les aquejaban.

"En Polymarket ganas dinero si aciertas y pierdes si te equivocas. Como resultado se genera información útil para la gente. Es lo más preciso que tenemos en este momento como humanidad, a menos que alguien invente una especie de superbola de cristal", señaló hace varios años Coplan.

Activos

Coplan ha sido congruente en su discurso. Desde el principio ha buscado desligar a su empresa de las casas de apuestas tradicionales. Su postura se ha basado en que estas son los villanos.

Entonces, en medio de ese mercado turbulento, en el que las casas de apuestas siempre velan por sus intereses, Polymarket se convierte en un sitio en el que "aquí eres dueño de una acción", afirma Coplan.

Pero tampoco se trata de una acción per se. No es como si se estuviese invirtiendo en la bolsa de Nueva York, en una empresa consolidada.

En Polymarket se compra una "acción" de un evento hipotético, como uno de los que hay actualmente que radica, nuevamente, en una pregunta. ¿Taylor Swift quedará embarazada en 2026?

Coplan tardó tres meses en crear su empresa. Un año después de su funcionamiento, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas intervino Polymarket y fue multada con 1,4 millones de dólares por operar ilegalmente sin registrarse.

Pero él fue más astuto. Tras el fallo, el neoyorquino aceptó prohibir el acceso a clientes de Estados Unidos a su plataforma. "No fue algo así como: 'Oye, tienes prohibido comerciar en Estados Unidos'. Fue más bien como: 'Hasta que tengas licencia'".

La astucia no recae en acatar lo que se dictaminó. Polymarket continuó funcionando en los otros países dado que la restricción solo era en Estados Unidos. Y los usuarios de ese país, lo que hicieron, fue seguir accediendo mediante una VPN.

Regreso

Que los usuarios tuvieran que acceder mediante una VPN no representaba la solución ideal, pero sí una salida para seguir operando. Y eso no significa que Coplan les pidiera hacer eso. Simplemente dejaba que pasara.

Tres años después de la sanción, ya entrando en 2025, Polymarket compró QCEX, una bolsa de derivados con la licencia para regresar al mercado estadounidense.

El regreso a EE. UU. se produjo en el momento correcto, cuando Donald Trump volvió a ser presidente y, mediante su administración, ha favorecido a los sectores de las criptomonedas y este tipo de apuestas.

En la vida pocas cosas son cuestiones del azar. Y esta no es la excepción. Uno de los inversores de Polymarket es 1789 Capital. Uno de los socios de esa empresa es Donald Trump Jr., hijo del actual presidente de Estados Unidos.

Coplan ha pasado por investigaciones del FBI, una sanción a Polymarket y un inicio casi desde la bancarrota. Nunca tuvo paciencia y su negocio tardó tres meses en salir al mercado. Por ello, su lema radica en "es mejor pedir perdón que permiso", dijo en reiteradas ocasiones.

Aprender a camuflar lo evidente también es un arte. Entre tanto, Polymarket seguirá operando bajo la premisa de estar a favor del consumidor y no como una casa de apuestas tradicional, que es un lobo en búsqueda de una nueva víctima.