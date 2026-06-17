Vicent, el logopeda apuñalado hasta morir por un padre que sospechó de abusos a su hijo: "No cuadra que tocase a niños"

Vicent D. C. montó su clínica de logopedia hace 11 años en el barrio de Marxalenes (Valencia). Atendía a niños con necesidades especiales, pero este lunes 15 de junio un hombre de 24 años acabó con su vida.

Según la versión del ahora detenido, que confesó el crimen ante la comisaría de policía de Burjassot con las manos ensangrentadas, sorprendió al profesional, de 32 años, abusando de su hijo, de 2, en el mismo centro.

Hijo de madre maestra y padre abogado, Vicent ejercía su profesión tras graduarse en Logopedia y estudiar un máster en Especialización en Intervención Logopédica por la Universitat de València.

Según la información confirmada por EL ESPAÑOL, el hombre llevó a su hijo a una sesión en el centro de Vicent D. C., ubicado en un chaflán entre las calles Ingeniero de la Cierva y San Pancracio.

Tras salir este a fumar un cigarro en el exterior, habría vuelto a entrar e irrumpido en la consulta que impartía el experto.

Los testigos del lugar aseguraron que el joven "exclamaba que su hijo estaba sin pañal y con los pantalones bajados", y exigía un visionado de cámaras de seguridad "para que el logopeda demostrara que no había abusado de él".

Agentes de la Policía Nacional ante la clínica tras asesinar un hombre al logopeda de su hijo. EE

Pero en algo más de una década jamás nadie se había percatado de lo que podría suceder en el interior del establecimiento, como relatan algunos vecinos a este diario.

Ni aquellos que viven en las inmediaciones de la clínica ni una madre que ha ofrecido su testimonio a los medios y que también llevaba a su hijo al centro desde hacía nueve años habían advertido conductas "extrañas".

De hecho, esta última defiende su inocencia: "Esto es una firme mentira, porque yo llevo nueve años compartiendo y siendo él el logopeda de mi hijo y nunca ha pasado nada de eso".

"Yo puedo ser fiel testigo porque todas las veces que venía mi hijo, que son dos por semana, he estado yo siempre ahí y nunca ha pasado nada, nunca, nunca", ha insistido.

Cree que si "fuese un violador", ya hubiera saltado alguna denuncia. "Todas las personas que conocemos a Vicente, sabemos la calidad de persona que era. A mí esto no me cuadra", ha afirmado.

"No acepto que estén manchando su nombre de esa manera. Éramos como familia. Yo le contaba mis cosas y él las suyas", añade.

Al parecer, su hijo con autismo había aprendido a leer y a comunicarse gracias a Vicente, al que pagaba en efectivo.

La mujer ha querido incidir en otro detalle que contó el ahora arrestado: "La puerta del local, cuando tú sales, se cierra de golpe. No puede decir él que ha vuelto a entrar sin tener que tocar el timbre, eso a mí no me cuadra".

Agentes de la Policía Nacional registran la clínica de Marxalenes (Valencia) tras el asesinato del dueño logopeda. Efe / Raquel Segura

Además, asegura que el cubículo donde se realizan las terapias "nunca estaba cerrado con llave" y se podía entrar cuando el padre o la madre quisiera. A su juicio, cree que el asesino confeso le había tendido una trampa.

Sobre la cámara que puede haber grabado alguna imagen del interior, recuerda que hay una en la recepción por "un intento de robo".

Lo que detalla apenas coincide con el relato que narró el padre, miembro de un conocido clan de Benimàmet, quien sospechaba previamente del profesional.

Por esta razón habría entrado en la consulta antes de que concluyera la misma provisto de un arma blanca.

En el fervor de la discusión, y tras golpearlo previamente, lo degolló, tal y como avanzó este lunes Levante-EMV.

El grupo de Homicidios de la Policía de Valencia se hizo cargo de la investigación y trata de averiguar si hubo realmente abusos sexuales.

Pese a la severa acusación del asesino confeso, sigue por confirmarse si realmente se produjeron estos abusos o si el desnudo del menor pudo deberse a otra circunstancia como un cambio de pañal.

Agentes de la Policía Nacional registran la clínica de Marxalenes (Valencia) tras el asesinato del dueño logopeda. Efe / Raquel Segura

La del niño de dos años no fue la última sesión programada para esta fecha, tal y como ha podido saber este periódico.

Una madre que debía dejar después a su hijo vio al supuesto homicida. Este le dijo que Vicent no estaba allí.

Junto al logopeda, además, trabajaba un compañero psicólogo que no estaba presente la tarde del lunes, pero sí le tocaba pasar consulta este martes.

Por el momento no se ha pronunciado, pero la madre que ha contado su versión ha podido hablar con él y le ha transmitido que tampoco da crédito a lo ocurrido.