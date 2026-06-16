La brutal colisión entre dos helicópteros que acabó con el influencer Gaspi en Brasil: "Fue raro, la meteorología era buena"

La tragedia de la colisión de dos helicópteros que tuvo lugar este domingo sobre Rio de Janeiro se basó en "una evidente falta de comunicación" entre los pilotos de ambas aeronaves.

Esa es la primera valoración que realizan a EL ESPAÑOL varias fuentes de brigadas helitransportadas de bomberos: "Ambos estaban realizando vuelos en visual, es decir, vas volando y viendo lo que tienes a la vista. Tienes independencia de las torres de control, pero siguiendo unos criterios".

Esa particularidad pudo ser determinante a la hora del siniestro que acabó con la vida de todos los tripulantes: los cinco a bordo de un AS350 matrícula PR-DJJ y el único sobre el Bell 206 matrícula PP-MAC, su piloto.

"Aparentemente la meteorología era bastante buena, no había nubes. En cualquier caso, los helicópteros siempre van a volar por debajo de las nubes. Ha sido bastante raro. En las imágenes que han trascendido se observa un rotor de cola sobre un tejado. Una vez que este se pierde, posiblemente a consecuencia de la colisión, helicóptero se va directamente al suelo".

"Debió ser un impacto muy fuerte, porque caen los dos a plomo", concluyen las citadas fuentes.

A medida que han pasado las horas, las redes sociales se han ido inundado de vídeos e imágenes del siniestro, que ha causado especial conmoción por los decesos de cuatro personalidades muy conocidas en la red.

Se trata del creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido como 'Gaspi'; el cantante y productor estadounidense Oliver Tree, el también productor brasileño, Lucas Frota; el director de videoclips Lucas Vignale, también argentino, y los pilotos de las dos aeronaves: Alexandre Souza y Charles Marsillac, ambos brasileños y con una notable experiencia.

El portavoz del cuerpo de bomberos de Rio de Janeiro, teniente coronel Fabio Contreiras, en declaraciones recogidas por Globo, informó de que "uno de los helicópteros se incendió tras el impacto y al caer golpeó alrededor de 20 coches".

Varios bomberos inspeccionan los restos del helicóptero PP-Mac accidentado, en el que solo volaba su piloto. Cuerpo de Bomberos de Rio de Janeire

"Se trataba de vehículos eléctricos, que tienen un potencial de fuego muy alto. Pudimos controlarlo, las llamas se extinguieron, pero desafortunadamente no hay supervivientes".

La parcela sobre la que cayó el PR-DJJ no era un lugar cualquiera: era un antiguo espacio de culto reconvertido en depósito y estacionamiento por la empresa china de vehículos eléctricos BYD, ubicado entre las calles Beth Lago y Rivadávia Campos, a las afueras de la capital del país.

Al impactar la aeronave, el incendio alcanzó rápidamente los vehículos almacenados. El contacto del fuego con las baterías de iones de litio desencadenó una reacción en cadena de fuga térmica que las llamas no podían apagar con los métodos convencionales, complicando extraordinariamente las labores de extinción.

El diario brasileño O Tempo confirmó a través de la operadora de aeropuertos Infraero, confirmó que la aeronave donde volaban cuatro tripulantes más el piloto despegó del aeropuerto Santos Dumont a las 8.46 horas con destino a São José dos Campos. El siniestro se produjo a las 8.57 horas, según captaron varias cámaras de seguridad de edificios próximos al lugar.

Como consecuencia, el helicóptero resultó completamente calcinado.

El segundo aparato, el Bell con matrícula PP-MAC, cayó en otro sector de la misma parcela, sin detonar.

En las horas inmediatamente posteriores al siniestro se difundió en X un vídeo de dos aeronaves colisionando que resultó no corresponder al incidente de este domingo, sino a otro accidente que tuvo lugar en 2024.

"Aclaración"



Porque el video que circula en redes sociales no es el del accidente donde Gaspi perdió la vida. https://t.co/ifj6eKeLXk pic.twitter.com/Ttovq18s45 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 14, 2026

Saturación del tráfico aéreo

La exposición en internet de los cuatro integrantes de la tripulación del PP-Mac lleva a pensar que se encontraban en la capital del país para grabar algún tipo de contenido para las redes sociales.

Los investigadores trabajan sobre los restos de ambas aeronaves, las grabaciones de tráfico aéreo disponibles, los datos de radar y la documentación de los pilotos, en un proceso que puede extenderse durante meses. Sin embargo, desde las primeras horas emergieron dos líneas de investigación que dominan el análisis técnico y mediático.

La primera apunta a la saturación y la coordinación del tráfico aéreo sobre la zona suroeste de Río. El experto en aviación José Carlos Más, piloto y consultor internacional, fue el primero en señalar esta hipótesis en declaraciones recogidas por el portal R7: "Tal vez lo que la investigación indique sea algún conflicto en la coordinación del tráfico aéreo o un momento de falta de atención de uno de los comandantes. El flujo de helicópteros en Río de Janeiro ha aumentado mucho en los últimos años, principalmente en esa región".

Más también descartó tanto el fallo meteorológico como el mecánico simultáneo en ambas aeronaves.

La segunda línea, más polémica, gira en torno al historial irregular del Bell PP-MAC. Los diarios brasileños Metrópoles y Veja revelaron que este helicóptero había sido objeto de denuncias ante la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) desde marzo de 2025 por operar presuntamente como taxi aéreo clandestino. Las denuncias alertaban también de un registro de horas de vuelo inconsistente y de un posible mantenimiento vencido.

Como consecuencia, el ministro de Puertos y Aeropuertos de Brasil, Tomé Franca, confirmó públicamente que la ANAC investiga si el PP-MAC "operaba de forma irregular" y anunció un endurecimiento de los controles sobre la flota de helicópteros civiles del país.