Rafa Mir eligió ser juzgado por agresión sexual a una oferta del fiscal: evitaba la cárcel y reducía la indemnización en 24.000€

Rafa Mir tiene tan clara su inocencia que optó por ser juzgado por agresión sexual y arriesgarse a ser condenado a más de diez años de prisión, antes que aceptar el acuerdo que le ofreció la Fiscalía en los minutos previos al inicio de la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Valencia.

EL ESPAÑOL ha confirmado que la Fiscalía le ofreció al futbolista reconocer que cometió una doble agresión sexual y un delito de lesiones, a cambio de ver rebajada sustancialmente su condena: desde los 10 años y 6 meses de cárcel a solo 6 meses y sin medidas adicionales -como libertad vigilada-.

El acuerdo también incluía una reducción de 24.000 euros en la indemnización por responsabilidad civil que debía abonar a la víctima. En concreto, una rebaja de 74.000 a 50.000 euros. Pero el delantero rechazó este pacto que evitaba cualquier posibilidad de entrar en prisión.

Todo ello, a pesar de que una hipotética sentencia condenatoria le dejaría en el dique seco durante años, como futbolista, tras haber cuajado una buena temporada con el Elche CF.

De forma que el delantero se sentó en el banquillo de los acusados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, el jueves 28 de mayo, con la Fiscalía reclamándole 9 años de prisión por los delitos de agresión sexual y 18 meses por lesiones. A su lado estaba su amigo, el defensa Pablo Jara para el que pedía 4 años por agresión sexual y una multa por lesiones.

l futbolista Rafa Mir durante el juicio celebrado este 28 de mayo, en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, junto a su amigo Pablo Jara, jugador del Alcantarilla CF que también fue juzgado.

La clave de esta decisión son los dos vídeos aportados para la vista oral por Jaime Campaner, abogado defensor de Rafa Mir, y sobre los que sustenta su petición de libre absolución para el futbolista.

Esas imágenes fueron tomadas por Bartolomé: un militar que es amigo del futbolista y que estuvo en la noche de farra que el entonces delantero del Valencia CF inició en la afamada Discoteca Mya y que terminó en su lujoso chalé de la Urbanización Torre en Conil. Tanto el militar como el defensa Pablo Jara acompañaron a Rafa Mir aquella madrugada.

En la exclusiva sala Mya, el delantero ché conoció a una chica, de 21 años, con la que se besó y que iba acompañada de una amiga, de 25 años. Los citados vídeos apoyan uno de los argumentos que esgrimió el abogado Jaime Campaner durante el juicio: “Dato mata a relato”.

El relato que ofreció la chica de 21 años ante el tribunal, sostiene que Rafa Mir la cogió en brazos "como un bebé" y la tiró vestida a la piscina: "Le pedí que no, que tenía frío". "Me impidió salir del agua, no me soltaba, estaba pegado a mí, le dije que me quería ir pero me cogió la cara, me besó, me tocó todo el cuerpo y me metió los dedos en la vagina".

La joven consiguió escapar y salió del chalé a esperar a su padre para que la recogiera. Pero se dio cuenta de que no llevaba el bolso y volvió a entrar en la casa. En ese momento, la chica afirma que Rafa Mir la cogió "fuerte" del brazo para llevarla a un baño y tras echar el pestillo, volvió a besarla y a introducirle los dedos en la vagina.

"Mir me empieza a hacer lo mismo que en la piscina; me altero, me pongo a llorar, me cuesta respirar, le digo que pare, que me deje, tenía miedo, volvió a besarme y a meterme los dedos".

Pero en las grabaciones que suman 81 segundos no se aprecia el moratón en el brazo izquierdo que la joven, de 21 años, sufrió durante las dos agresiones sexuales en el chalé del residencial. De hecho, en el juicio se expuso que la chica publicó en su Instagram que esa lesión se la hizo por una caída en el baño de la discoteca.

Un vídeo de la Urbanización Torre en Conill en Bétera.

La teoría del dato de Campaner se cimenta en una línea temporal que precisa horas y secuencias frente al relato de la víctima que sostiene que las dos agresiones sexuales se produjeron en solo 4 minutos: 240 segundos.

Los vídeos de marras fueron grabados a las 8.46 horas y a las 8.48 horas del domingo 1 de septiembre. Uno de ellos recoge un ambiente de cierto cachondeo, incompatible en apariencia, con una situación posterior a una agresión sexual y con el estrés y el miedo al que alude la propia joven. La otra grabación apunta a una supuesta pelea entre las dos veinteañeras, por celos, por estar con Rafa Mir.

Aquel sábado 31 de agosto, el Valencia CF empató con el Villarreal y Rafa Mir se fue de fiesta con sus amigos: Pablo Jara, capitán del Alcantarilla CF, y Bartolomé, militar profesional. En la sala Mya, un defensa del conjunto ché le presentó al delantero a una chica, de 21 años, y a la postre la víctima de las dos agresiones sexuales.

Durante la vista oral trascendió un dato desconocido hasta ahora: Rafa Mir narró que en el cuarto de baño de la discoteca –supuestamente- masturbó a la chica de 21 años tras besarse. A continuación, el delantero, junto a sus dos amigos, la joven, de 21 años, y una amiga, de 25 años, decidieron poner la guinda a la noche en su chalé de Torre en Conil.

Tenían que desplazarse a Bétera. Así que Rafa Mir se subió en un taxi con las dos veinteañeras y en el coche tonteó con la chica de 25 años, provocando que la más joven se enfadara. Incluso le pidió al taxista que detuviera el vehículo para sentarse ella de copiloto. El siguiente dato de interés arranca a las 8.20 horas del domingo 1 de septiembre, justo cuando el delantero quita la alarma de su chalé.

A continuación, durante diez o quince minutos mantiene relaciones sexuales consentidas con la chica de 25 años, dentro del cuarto de la lavandería. Luego sale a la terraza y bromea con la chica de 21 años con la que tuvo el affaire en la disco. La tira a la piscina y se produce supuestamente la primera agresión sexual. Pero Bartolomé grabó un vídeo donde se escuchan risas y las dos veinteañeras aparecen con una toalla.

Mir, el 28 de mayo, durante el juicio. Europa Press

Además, Rafa Mir aparece en una de esas grabaciones diciéndole a la chica de 25 años que se quede en su chalé: "Deja que se vaya ella". Todo ello, debido a que la joven, de 21 años, se ha marchado de la casa porque se escucha como suena el timbre sin cesar, debido a que está semidesnuda en la calle.

Los siguientes datos horarios de interés que la defensa del delantero expuso en la vista fueron los siguientes: un vecino se acerca a ver lo que está ocurriendo sobre las 8.52 del domingo 1 de septiembre, debido a que a esa hora ya están las dos chicas frente al chalé de Rafa Mir y se ha producido el incidente con Pablo Jara que las echa a la calle con violencia. A las 8.54 horas, llega el personal de seguridad de la Urbanización Torre en Conil y existe un parte de Levantina de Seguridad que lo acredita.

A las 8.58 horas, se moviliza a la Policía Local de Bétera porque el mencionado vecino les llama para alertar de que hay dos chicas semidesnudas en la vía pública. Los agentes confirmaron durante el juicio que ninguna de las jóvenes verbalizó haber sufrido una agresión sexual, a pesar de que se lo preguntaron varias veces. Tan solo se denunció la agresión física del defensa Pablo Jara por la que le reclama la Fiscalía una multa de 1.350 euros.

Jaime Campaner expuso otro dato temporal llamativo, para que lo analizarán los magistrados de la Audiencia Provincial: el padre de la chica de 21 años afirma que cuando la recoge en el coche, el domingo por la mañana, su hija le cuenta que ha sufrido una agresión sexual; pero la amiga, de 25 años, relata que se entera de la agresión el domingo por la tarde, a pesar de que ella también viaja en el mismo coche.

Sin lesión ginecológica

El parte del Hospital de La Fe no refleja ninguna lesión ginecológica, solo el famoso moratón en el brazo. El abogado Jaime Campaner remarcó en su línea de defensa lo llamativo que le parecía que una chica fuese capaz de zafarse, dos veces, de un delantero que es un martirio para cualquier central: mide 1,86 y pesa 75 kilos Los magistrados tendrán que decidir si la joven, de 21 años, sufrió dos agresiones sexuales en cuatro minutos.

De momento, este diario ha podido saber que Rafa Mir tras rechazar la oferta del Ministerio Público y escoger sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado, tras media hora de reunión entre la Fiscalía y Jaime Campaner que retrasó el inicio de la vista, ahora se prepara para incorporarse con el Sevilla FC, para hacer la pretemporada porque tiene contrato en vigor hasta junio de 2027.