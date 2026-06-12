El infierno de la niña agredida sexualmente por 6 alumnos de 6º de Primaria en Burgos: han sido readmitidos en el colegio

Nadie se podría imaginar que una fiesta de cumpleaños con amigos que eran compañeros de clase, podría convertirse en un auténtico infierno para una niña de doce daños.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, todos estos niños iban a un mismo colegio concertado de Burgos. Pero, aunque había muchos compañeros de clase no todos participaron en estos hechos.

De hecho, fueron entre cinco y seis chicos los que cometieron esta agresión sexual, aunque la policía -de momento- ha identificado a cinco de ellos.

Así fue como una noche de celebración de niños de 6º de Primaria de un colegio se convirtió en un auténtico calvario para esta niña que, con total normalidad, participaba en un cumpleaños con sus conocidos, como es habitual en niños de esas edades.

Pero todo cambió cuando estos chicos procedieron a agredirle sexualmente. Un acto grupal que deja un daño irreparable en la víctima y que en el caso de esta niña también ha dejado graves secuelas psicológicas y emocionales después de sufrir este hecho traumático por parte de sus compañeros de colegio.

"No tenemos ninguna noticia"

EL ESPAÑOL ha podido contactar con algunos padres del colegio al que pertenecen los compañeros de clase de la niña y la propia víctima de la agresión de estos menores.

"No tengo ninguna noticia", cuentan a este periódico, aunque es cierto que pertenecen a etapas educativas diferentes a la que a la que se han producido los hechos. Y es probable que por eso no les haya llegado información al respecto.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL padres de cursos más cercanos a este "han pedido información sobre la identidad de quienes son los menores implicados". Además, relatan que esta situación ha generado un clima escolar en el que "hay padres muy incómodos".

Además, contactamos con otros padres que conocen el caso porque sus hijos son de la misma edad y "tienen amigos en esa clase", aunque pertenecen a otro centro educativo diferente, pero prefieren guardar silencio con respecto a este terrible suceso que conmociona a toda la ciudad entera.

Readmitidos en el colegio

Después de que los padres de la víctima de doce años presentasen una denuncia a mediados de mayo en la Policía Nacional, se inició el proceso de investigación pertinente por parte de los agentes.

Así, una vez se tuvo conocimiento en el colegio de los hechos que habían ocurrido por parte de sus alumnos fuera del centro y fuera también del horario escolar, procedieron a tomar una medida sancionadora y disciplinaria contra ellos.

Los chicos que presuntamente habían perpetrado este acto de agresión sexual contra su compañera de clase fueron expulsados del colegio durante cinco días después de este acto, según cuenta El Diario de Burgos.

Una vez pasado el periodo y según recoge ese diario, los alumnos han sido readmitidos en el centro. Aunque, eso sí, se les ha separado del resto de la clase junto a otros compañeros «para evitar su estigmatización».

El problema es que al mismo tiempo la niña que ha sufrido esta agresión sexual y que comparte el mismo curso que ellos, también ha vuelto a las aulas y al colegio.

Pero, en su caso tiene que convivir con los presuntos agresores que -aunque separados- continúan estando escolarizados en el centro.

Y todo ello mientras gestiona la situación y convive con las secuelas que le ha provocado esta agresión sexual.

Una carga psicológica que esta víctima de doce años tiene que soportar cada día cuando cruza las puertas del colegio y se encuentra con quienes un día fueron simplemente sus compañeros de clase y, ahora, se han convertido en sus agresores después de esa fiesta de cumpleaños celebrada en el mes de mayo.

Inimputables

Todos los niños que perpetuaron esta agresión tienen entre 11 y 12 años, 6º de Primaria. Por eso, al ser tan pequeños y no llegar a tener el mínimo legal que son 14 años, no se les puede imputar por este delito que han cometido y que sí tendría repercusiones legales de tener un par de años más.

Así, la Policía Nacional y las autoridades poco pueden hacer al recibir un caso de este tipo. Lo único que está en su mano es identificar a los menores y trasladar los datos a la Fiscalía de Menores.

A partir de ahí, es la Unidad de Intervención Educativa (UIE) de la Junta de Castilla y León, la que tiene que actuar en estos casos después de la Fiscalía.

En España la ley no contempla sancionar a los menores de 14 años independientemente del tipo de delito que hayan cometido o de la gravedad de la que se trate.

Por eso, estos chicos no tendrán que enfrentarse a un juicio para dar cuenta de sus actos y que se tome la condena oportuna.

El sistema en estos casos está diseñado para reeducar a los niños y no para someterles a un régimen punitivo o sancionador, a pesar de tratarse de un delito -como en este caso- de naturaleza sexual.

Un caso que ha conmocionado en redes sociales a todas aquellas personas que de algún modo tienen alguna vinculación con el centro, con la ciudad o con el entorno de los menores.

Algo que expresaban los burgaleses en sus cuentas de diferentes redes sociales donde mostraban la consternación por la atrocidad ocurrida debido a la pronta edad de los agresores y de la víctima.

En mitad de todo queda esperar a la actuación por parte de la UIE con respecto al proceso a seguir con los menores que han sido identificados por la Policía Nacional después de cometer estos hechos con su compañera de clase también menor de edad.