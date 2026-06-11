Las 3 primeras 'magníficas' de la PAU 2026 que han sacado la mejor nota en la Selectividad de su región: Elía, Ruiqi, Ayala...

Mientras miles de estudiantes de Castilla-La Mancha afrontan este miércoles la última jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y otros tantos continúan examinándose en Cataluña —donde los exámenes se prolongarán hasta el 11 de junio– para decenas de miles de jóvenes españoles la incertidumbre ya ha terminado.

País Vasco, Navarra, Murcia, Aragón, Baleares y Castilla y León han publicado este miércoles las calificaciones de la prueba que marcará su acceso a la universidad.

Los primeros resultados vuelven a reflejar elevados porcentajes de aprobados pese al estreno del nuevo modelo de examen.

Castilla y León supera el 98% de aptos, mientras que Navarra, Aragón y el País Vasco rondan el 95%. Murcia, por su parte, se sitúa ligeramente por debajo del 94%.

EL ESPAÑOL ha hablado con las tres estudiantes que han logrado las mejores calificaciones de Selectividad en País Vasco, Navarra y Murcia

En Aragón y Baleares, por el momento, las universidades no han hecho pública la identidad de los estudiantes con las calificaciones más altas de esta convocatoria.

El mapa de la excelencia académica de esta Selectividad lo completa Castilla y León, donde la mejor nota de la comunidad ha correspondido a un alumno del IES Claudio Moyano de Zamora, con un 9,975 en la fase general, y donde varios expedientes han vuelto a rozar la perfección.

La mejor del País Vasco

Ayala Martínez contesta a la llamada a cientos de kilómetros de casa.

Lo hace mientras disfruta de unos días de vacaciones en Malta junto a sus amigas, tras semanas de estudio y nervios.

Ha sido también en esta isla del Mediterráneo donde ha descubierto que el esfuerzo de los últimos meses le permitirá estudiar la carrera de Medicina con la que lleva años soñando.

Esta alumna de Escolapios Bilbao ha obtenido la calificación más alta de toda la comunidad autónoma: un 13,6 sobre 14.

Ayala Martínez, la alumna del Colegio Calasancio de Bilbao que ha obtenido la mejor nota en la PAU 2026. Cedida

Su resultado llega en un año en el que el 95,26% de los estudiantes presentados a la prueba en la Universidad del País Vasco (EHU) ha logrado superarla, con un total de 11.507 aprobados de los 12.080 alumnos examinados.

"Sigo sin creérmelo", reconoce la joven a este medio pocas horas después de conocer la noticia.

Aunque salió de los exámenes con buenas sensaciones, nunca imaginó que acabaría encabezando la clasificación autonómica.

"Fueron días un poco difíciles. Salías del examen contenta por habértelo quitado de encima, pero a la vez con miedo por si podrías haberlo hecho mejor".

Uno de los momentos más complicados llegó con la prueba de Matemáticas, una de las más comentadas entre los alumnos vascos tras la convocatoria.

La incertidumbre, sin embargo, desapareció este miércoles al comprobar que aquellas dudas no habían impedido un resultado prácticamente impecable.

"Ahora me esperan años de mucho estudio y durante la carrera ya decidiré la especialidad", explica con prudencia.

Con la nota ya asegurada y la plaza en Medicina prácticamente garantizada, la joven bilbaína podrá dedicar las próximas semanas a algo que llevaba tiempo esperando: descansar.

La 'número 1' de Navarra

Elía Ortega responde a las preguntas de este medio con una alegría y dulzura que traspasa el teléfono.

Antes de consultar sus calificaciones, Elía pensaba que había obtenido un 13,7.

Y aunque esta ya era una nota extraordinaria y más que suficiente para aspirar a estudiar Medicina en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) lo que no sabía es que, en realidad, le había ido todavía mejor.

La alumna de Maristas Sarriguren ha logrado un 13,9 sobre 14, la mejor nota de la PAU 2026 en Navarra.

Elía Ortega, la alumna con mejor nota de la PAU 2026 en Navarra. Cedida

Un resultado que la ha situado en lo más alto de una comunidad que ha vuelto a registrar unos resultados sobresalientes: el 96,98% de los estudiantes presentados superó la prueba.

Aunque está "muy contenta", le está costando asimilarlo. "Yo no me lo creo. Pensaba que se habían equivocado".

La futura estudiante de Medicina en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) asegura que las semanas previas a la PAU fueron menos distintas de lo que muchos podrían imaginar.

En su colegio realizan un simulacro de Selectividad semanas antes de los exámenes oficiales, lo que le permitió llegar con buena parte del trabajo hecho.

"Era simplemente seguir la inercia del curso", ha explicado la navarra a este periódico.

Su vocación viene de lejos, "desde la ESO" tenía claro que quería dedicarse al cuidado de los demás.

Antes había pensado en Fisioterapia, pero el contacto con asignaturas relacionadas con la anatomía y algunas conversaciones en casa terminaron de convencerla.

"Mi madre trabaja en el hospital y las cosas que me cuenta siempre me han llamado mucho la atención".

A diferencia de otros compañeros que vivieron la PAU con una tensión constante, Elía llegó a una conclusión que terminó ayudándole a controlar los nervios en la Selectividad: "Todo el trabajo que podía hacer ya estaba hecho".

"La nota de la PAU no define tu vida ni lo que vas a hacer en tu futuro necesariamente", sostiene. "Hay muchas maneras de llegar a lo que quieres"

Con un 13,9 sobre 14, lo más probable es que ella no tenga que buscar caminos alternativos.

Su objetivo está claro desde hace años y ahora lo tiene al alcance de la mano. Más adelante, cuando toque elegir especialidad, tampoco cree que dude demasiado: "Me encantaría especializarme en Pediatría".

Y antes de que lleguen las matrículas y los trámites universitarios, celebrará el resultado como hacen miles de estudiantes estos días: con unas vacaciones junto a sus amigas. Esta vez, sin exámenes a la vuelta de la esquina.

El '10' de Murcia

A sus 17 años, Ruiqi Jinzhang ha pasado a formar parte de la historia académica de la Región de Murcia.

La alumna del Colegio San Buenaventura ha obtenido un 10 sobre 10 en la fase general de la PAU y un 14 sobre 14 con la fase voluntaria.

La joven ha conseguido la mejor calificación de toda la comunidad autónoma en una convocatoria en la que aprobaron el 93,7% de los estudiantes presentados.

"No me lo esperaba", admite. Aunque reconoce que los exámenes le habían salido bien, nunca pensó que acabaría encabezando la clasificación regional.

Ruiqi Jinzhang, la alumna que ha tenido el mejor resultado en la PAU 2026 de la Región de Murcia. Cedida

Su futuro, sin embargo, lo tiene mucho más claro que la mayoría de los estudiantes de su edad.

Tras años interesándose por distintas disciplinas, ha terminado decantándose por el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho.

Aunque hasta el curso pasado su intención era estudiar Medicina, terminó encontrando su camino en el ámbito jurídico y empresarial.

Ruiqi explica que buena parte del trabajo estaba hecho antes incluso de que comenzara la cuenta atrás para la Selectividad.

Los exámenes globales realizados durante el curso le sirvieron como preparación previa y las semanas finales estuvieron dedicadas, sobre todo, a repasar contenidos.

"Como lo tenía más o menos todo preparado desde los globales, era simplemente repasar", resume.

"La última semana tuve que encerrarme en mi habitación para repasarlo todo", reconoce.

Curiosamente, lo que más le sorprendió de la experiencia fue el ambiente que encontró al sentarse en el aula.

"Era menos serio de lo que pensaba", explica. "La gente hablaba más de lo que me esperaba".

Este ruido, que a muchos solo nos habría puesto todavía más nerviosos, a Ruiqi terminó ayudándole a relativizar el momento.

"No verlo como un examen en el que te estás jugando la vida me ayudó".



