Policías nacionales denuncian un aumento de los asesinatos en un 10% en lo que va de año: "El Gobierno maquilla los datos"

El último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, correspondiente al primer trimestre de 2026, evidencia un aumento de los homicidios dolosos y asesinatos consumados en más de un 10%, así como un incremento significativo de las lesiones y riñas tumultuarias en más de un 11% y un repunte de las agresiones sexuales con penetración en un 3,8%, los secuestros en un 16,7% y los delitos relacionados con el tráfico de drogas en un 2,8%.

Estos datos no pasan inadvertidos para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde JUPOL, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, denuncian que el Gobierno continúa "maquillando los datos mientras los agentes de Policía Nacional trabajan bajo una presión creciente, con plantillas envejecidas, falta de recursos materiales y una alarmante ausencia de respaldo institucional ante el incremento de la violencia en las calles".

Ibón Domínguez, portavoz de esta entidad, señala que "los policías nacionales están soportando el aumento de la criminalidad con menos medios y con plantillas insuficientes. Los datos demuestran que España necesita más agentes, más inversión en seguridad y una política seria que proteja tanto a los ciudadanos como a ellos".

El sindicato recuerda además que muchas comisarías continúan funcionando por debajo de los catálogos establecidos, especialmente en grandes ciudades y zonas especialmente tensionadas por el aumento de la delincuencia, el narcotráfico y la multirreincidencia.

De manera que exigen al Ministerio del Interior la convocatoria urgente de nuevas plazas para Policía Nacional y la cobertura inmediata de vacantes, así como la actualización del Catálogo de Puestos de Trabajo que lleva sin actualizarse desde el pasado año 2008.

Del mismo modo, el sindicato reitera su exigencia del reconocimiento de la Policía Nacional como profesión de riesgo, una reforma legislativa que endurezca las penas para los delincuentes reincidentes y para las agresiones a agentes de la autoridad, así como una reforma del modelo policial existente.

También se reclaman más medios materiales y tecnológicos para combatir el aumento de la criminalidad y la cibercriminalidad y el refuerzo inmediato de las unidades de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial.

"Para JUPOL, los datos del primer trimestre de 2026 son un serio aviso que el Gobierno no puede seguir ignorando", advierten desde el sindicato. "La seguridad pública debe ser una prioridad de Estado. Hay que abandonar el triunfalismo político para afrontar la realidad que viven diariamente los agentes de Policía Nacional en las calles de toda España".