El fiasco de la reasignación en la misa del Papa en Cibeles: dieron 30.000 plazas pero sólo hay sitio para 3.000, "es vergonzoso"

Carlos Serna (Colombia, 1991) juntó sus dos mayores sueños: conocer Madrid y asistir a una misa del papa León XIV.

"Desde pequeño siempre deseé conocer España. Y también recuerdo ver con mi familia las misas que televisaban de los diversos pontífices a lo largo de mi niñez", asegura Serna.

Llegó a España a finales de mayo para conocer ciudades como Barcelona, Valencia, Málaga, y finalmente estar en la misa del papa León XIV del domingo 7 de junio, en Madrid.

Inicialmente le había tocado cerca, en el sector W12. Sin embargo, hace algunos días, le llegó un correo electrónico en el que indicaba que le cambiaban de zona.

"Debido a un problema técnico, nos vemos obligados a reasignar de nuevo todos los sectores para este acto y aprovechamos para hacerlo con una nueva nomenclatura", se lee en el mensaje emitido por los organizadores.

Una parte de él sintió frustración. Quería intentar verlo de cerca, aunque ya de por sí estuviese a varias calles de distancia de la Plaza de Cibeles, donde se oficiará la misa.

"Es una decepción. No soy la única persona que viajó a España para poder estar en un acontecimiento de estos. Uno pensaría que en Europa no suceden malas organizaciones, pero sí pasa", agrega.

No es un caso aislado. Tampoco el único. Al igual que Carlos, cientos de asistentes recibieron el mismo correo, en el que se les indicaba que, debido a ese "problema técnico", tendrían que cambiarles de zona.

"Ahora, lo que toca, es resignarse y también agradecer de que al menos estoy aquí. Pero me toca conformarme con que tendré que verlo a través de una pantalla", expresa.

Esa idea le ha chocado. Debido a que si bien es cierto que soñaba con estar en una misa de él, considera que no hay mucha diferencia entre verlo en Colombia, desde su casa, a estar en una calle de Madrid, viendo la ceremonia en una pantalla.

Frente a ello, diversos usuarios en la red social X han señalado la misma situación: "Una pena que vayamos a verle tan lejos (al papa León XIV), no sé en qué habrán pensado para distribuir a la gente", dice Paula Moreno.

También Jorge Maroto se suma para mostrar su inconformidad por lo sucedido: "Me mandaron a más de un kilómetro de donde estaba inicialmente. ¿Acaso no somos todos iguales ante Dios? ¿Por qué permiten favoritismos? Es increíble que esté pasando esto".

Por su parte, el organizador del viaje, en su página web, añade que se deshabilitó el QR de acceso enviado en un principio y que, posteriormente, se les envió otro a las personas, con el cual ya podrían ingresar.

"Yo me apunté hace dos meses, cuando me enteré de que se haría este evento. Es algo histórico, pero también lo es cómo la mala organización está dejando mucho que desear", comenta Serna.

En su caso, el viaje lo hizo junto a su mamá y su hermano. También señala que pese a la frustración, agradece poder estar en Madrid y cumplir uno de sus sueños con su familia.

Para ello invirtió, por cada uno de los billetes de avión, poco más de 1.000 euros. Adicionalmente, se ha gastado en hospedajes casi 1.000 euros.

"Reservar un Airbnb en Madrid es muy costoso. Sabíamos que viajar para acá nos saldría alto, teniendo en cuenta el cambio de moneda, pero también sentimos que ha sido un abuso", afirma el colombiano.

Respuesta

Debido al "problema técnico" se ha generado mucha controversia en redes sociales. Los asistentes se han indignado dado que no entienden a qué se debe esa reasignación.

Una de las respuestas llegó el martes 2 de junio, en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), donde Fernando Giménez Barriocanal confirmó que hay cerca de 55.000 plazas que desde el arzobispado se pusieron a disposición de los peregrinos, de las cuales se han ocupado más de 40.000

Adicionalmente, explicó que esa falla se debe a que en los sectores próximos a Cibeles se estaban congregando 30.000 personas y que la capacidad máxima prevista es de 3.000.

También reconoce que ese error ha generado molestia entre los asistentes y que ha afectado a quienes estaban ilusionados con poder estar más cerca de León XIV.

Incluso, algunos usuarios afectados señalaron que, ante la situación, preferían quedarse desde casa viendo la misa y no asistir de forma presencial.

"Estaba claro que esto iba a pasar desde que decidieron que se celebrara la misa en Cibeles. Ahí se debe aglomerar la gente o no cabe todo el mundo. Tendría que haber sido en un espacio abierto, como Colón, donde haya visibilidad para más gente", añade Francisco Rodríguez, otro asistente.

Por su parte, Serna, pese a la reasignación, confirma que irá al evento religioso dado que para eso vino a España.

Pero también señala que, si viviera en Madrid, "me hubiera quedado en mi casa. Con el calor que está haciendo, la aglomeración y que cambien tu sitio a último momento, es algo que desmotiva demasiado".