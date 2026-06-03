Los bomberos forestales de Murcia exigen 60 efectivos más tras encadenar cuatro incendios desde febrero: "Habrá protestas"

Bomberos forestales trabajando en el incendio de la pedanía murciana de Los Garres que sigue activo. Agentes Medioambientales de la Región de Murcia

El verano no ha comenzado y la Región de Murcia ya ha sufrido cuatro incendios forestales que han arrasado más de 715 hectáreas. El último incendio sigue activo en la pedanía murciana de Los Garres donde este martes tuvieron que ser desalojados unos 150 vecinos de sus viviendas.

EL ESPAÑOL ha hablado con varios bomberos de las Brigadas Forestales (BRIFOR) que han trabajado en este incendio de Los Garres y han expresado su "preocupación" porque "faltan medios humanos" en el Plan Infomur, "para combatir los incendios forestales" de 2026.

Tal afirmación la sustentan con datos prácticos, basados en su propia experiencia: "En tres de los cuatro incendios forestales que se han producido en la Región de Murcia, entre el 14 de febrero y el 2 de junio, se ha tenido que pedir ayuda y medios a otras comunidades autónomas, incluso ya se ha movilizado a la UME en dos ocasiones".

La plantilla del Servicio de las Brigadas Forestales (BRIFOR) de la Región de Murcia cuenta con 352 efectivos, entre técnicos y bomberos, pero Juan Pedro Cornejo, presidente del comité de empresa y delegado de Comisiones Obreras reclama “un refuerzo" de 60 efectivos. "No es una petición desproporcionada: pedimos incorporar a 30 en 2026 y 30 en 2027".

Cornejo advierte de que "no se puede repetir" lo sucedido este martes, en la pedanía murciana de Los Garres, cuando el incendio desatado en una falda de la montaña de la Cresta del Gallo provocó una lengua de fuego que amenazó con quemar cincuenta viviendas: "Los vecinos tuvieron que sofocar las llamas utilizando sus propias mangueras".

Los vecinos de la pedanía murciana de Los Garres, este martes, asustados por la evolución del incendio forestal.

El presidente del comité de empresa de las Brigadas Forestales alerta de que la comunidad murciana tiene todos los ingredientes para sufrir "un gran incendio forestal". En primer lugar, existe un "gran polvorín" de pinos secos y arbustos acumulados en puntos estratégicos, como el Parque Regional El Valle y Carrascoy. Y en segundo lugar: las temperaturas han subido.

Juan Pedro Cornejo denuncia que la acumulación del "combustible", como se conoce en la terminología técnica que emplea la BRIFOR, "se produce a consecuencia de la mala gestión de los montes que ha hecho el Gobierno regional".

Los brigadistas consultados por este diario secundan tales afirmaciones con los datos que han dejado los tres primeros incendios forestales de 2026 y su rutina diaria: deben estar localizados 24/7 y a media hora de camino de su base. "Como mínimo, hace falta elevar de 10 a 12 los efectivos cada equipo de la Brigada Forestal Terrestre".

"Actualmente, Murcia no tiene capacidad para extinguir incendios forestales de grandes dimensiones y lo estamos viendo porque hemos tenido que pedir apoyo externo dos veces", subrayan brigadas forestales que no quieren que la sangre llegue al río después de tres sustos.

El primero, el sábado 14 de febrero,en Cabo Tiñoso, cuando se quemaron 100 hectáreas de monte bajo de gran valor natural, tras doce horas de lucha sin cuartel con dos frentes declarados en una zona escarpada, de difícil acceso para los camiones. Aquel día se movilizaron cien efectivos, muchos ajenos a la BRIFOR.

Este primer incendio forestal fue accidental, a causa de un cable de alta tensión de una torre que fue derribada por el viento, pero al igual que el que se produjo después, en Sierra Espuña, su escenario fue un enclave medioambiental con gran cantidad de combustible vegetal acumulado.

En el caso de Sierra Espuña, el 29 de marzo, una quema agrícola mal ejecutada en el paraje del Llano de las Cabras, ubicado entre Aledo y Totana, se llevó por delante 436 hectáreas de una Zona de Especial Protección para las Aves, obligando a movilizar a la UME.

Una brigada forestal, este domingo, trabajando en la extinción del incendio en Sierra Espuña. Marcial Guillén / Efe

El tercer susto tuvo lugar el pasado domingo, en el Puerto del Garruchal -con valor geológico, faunístico y botánico-. "El fuego afectó a dos hectáreas y parece ser que se produjo por una quema agrícola descontrolada". Este miércoles, sigue activo el incendio forestal que se declaró 24 horas antes en una falda de la Cresta del Gallo y que se aproximó hasta viviendas de Los Garres, San José de la Vega y Beniaján.

Y los brigadistas han dicho basta: reclaman "reforzar" el Plan Infomur. "La situación es insostenible y no podemos soportar enfrentarnos a otra campaña de incendios con las misma condiciones que tenemos desde hace años", según reflexiona Juan Pedro Cornejo, presidente del comité de empresa de los bomberos forestales de la Región de Murcia. "Esto empieza ahora, este año ha llovido mucho y hay mucho combustible acumulado".

De hecho, el sindicalista Cornejo avanza que habrá movilizaciones: "Volvemos a manifestarnos". Pero este miércoles toca seguir trabajando -codo con codo- con la Unidad Militar de Emergencias para sofocar el incendio forestal de la Cresta del Gallo que ya investiga el Seprona de la Guardia Civil, para determinar sus causas.

"Casi seguro que el incendio ha sido provocado", según sostiene un forestal que trabajó cuerpo a cuerpo con el fuego, durante doce horas, nada más declararse este martes. "Debió ser provocado porque tenía varios focos activos", apunta otro brigadista. De momento, no hay confirmación oficial

"La pendiente del monte y el viento facilitaron la expansión del incendio que llegó a tener varias lenguas de fuego y focos secundarios", subraya un bombero que formó parte del retén de este martes, compuesto por 60 brigadas forestales terrestres, movilizadas con camiones autobomba con 4.000 litros de agua.

13:00 h. Actualización de medios de extinción en el incendio #IFLosGarresyLages



👨🚒 6 brigadas @defensaforeMUR , agentes medioambientales @aamm_murcia , técnicos y personal de coordinación.



🚁 2 helicópteros de la @dgsce_RM y sus brigadas helitransportadas más helicóptero de… pic.twitter.com/CX33e2l2dq — 112 Región de Murcia (@112rmurcia) June 3, 2026

"El humo era lo más peligroso para los vecinos porque estaba llegando a las zonas habitadas de las pedanías". "Cada frente se hacía independiente por la orografía del terreno, por el viento y por el combustible vegetal acumulado".

Una de las claves por las que fue necesario reclamar la presencia de la UME, se debió a que en la Cresta del Gallo se cumplió la regla meteorológica del 30/30/30 que acentúa los incendios. La AEMET confirma que había temperaturas máximas por encima de los 30 grados centígrados, en concreto, 40 grados; el viento soplaba por encima de los 30 kilómetros por hora, para más señas, a 33 kilómetros hora, y la humedad del ambiente estaba por debajo del 30%, exactamente, al 12%

"Hubo helicópteros que hicieron 50 descargas desde el aire". Pero las lenguas de fuego avanzaban generando una bruma tóxica: "El fuego pasó de la montaña a Los Garres y San José de la Vega". La centralita del 112 ha registrado 700 llamadas desde las 15.10 horas del martes hasta hoy.

Todo ello, a pesar de que sobre el terreno hay 300 efectivos, incluidos los 200 de la Unidad Militar de Emergencias y 12 medios aéreos que pueden lanzar en una sola descarga hasta 800 litros de agua. "Se ha tenido que movilizar a bomberos de la Brigada Forestal Helitransportada a los que dejaban, desde el aire, en puntos concretos de la Cresta del Gallo para eliminar combustible vegetal con azadas y una motosierra".

De ahí las críticas sindicales por el estado de los montes, especialmente, del Parque Regional El Valle y Carrascoy que ya suma dos incendios porque abarca el Puerto del Garruchal y la Cresta del Gallo. "Solo hace falta dar una vuelta por el Valle y Carrascoy, para ver el combustible forestal esperando a que una llamarada se alimente y así poder continuar su camino hacia un gran incendio forestal, sin que nada ni nadie lo pueda parar".

Una de las lenguas de fuego próxima a una zona habitada.

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha reclamado al Gobierno autonómico que proceda a “retirar los miles de pinos secos que dos años después de la sequía de 2024 aún llenan nuestros montes". También ha exigido al PP "mejoras" de medios humanos y materiales de la BRIFOR, así como de sus condiciones laborales.

Marín ha recordado que el partido morado, el 2 de junio de 2025, impulsó una moción en el Parlamento "para instalar el Sistema Sideinfo de defensa forestal, depósitos y cañones de agua que protegen las zonas periurbanas del fuego y que ya se han instalado en otras comunidades autónomas". Pero la diputada ha lamentado que el Ejecutivo autonómico "no lo ha puesto en marcha todavía" un año después.

A las 15 horas y 23 minutos de este miércoles, Emergencias confirma que el incendio forestal "sigue activo", "no está controlado ni estabilizado". El perímetro de llamas y humo supera ya los 7 kilómetros. Los bomberos forestales seguirán sumando horas para atajar este incendio, como siempre lo hacen

Sueldos de 1.275€

El presidente del comité de empresa de las brigadas forestales, Juan Pedro Cornejo, insiste en que habrá movilizaciones: "Tenemos salarios insuficientes, de 1.275 euros al mes, con unos complementos muy lejos de las labores que realizamos".

"La Administración quería negociar con nosotros y comenzamos esta negociación el 24 de abril, reuniéndonos solo dos veces, aplazando reuniones tres veces, la última hasta mitad de junio, y con propuestas que no se corresponden ni por asomo a lo que este colectivo se ha ganado a pulso durante años".

Desde la Consejería de Medio Ambiente reconocen "la labor de estos profesionales" y subrayan que está "abierta" la mesa de negociación con la BRIFOR. "En estos momentos, se están estudiando las propuestas remitidas por los dos sindicatos". "En los próximos días se seguirá con el calendario de reuniones para seguir avanzando sobre las cuestiones planteadas".

No obstante, esta fuente de la Consejería recalca que "desde el Gobierno regional se respeta, como no puede ser de otra manera, el derecho de manifestación, pero no se entiende que se convoque una protesta cuando hay una negociación formal en marcha, una contrapropuesta de los sindicatos en estudio y una reunión ya convocada para continuar trabajando. La voluntad del Gobierno regional es seguir dialogando con rigor y lealtad institucional, con el objetivo de alcanzar el mejor acuerdo posible".