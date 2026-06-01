La Delegación del Gobierno investiga a un policía por empujar a una profesora en las protestas docentes en Valencia

El empujón del antidisturbios a una manifestante se produce por la espalda, mientras la mujer camina de forma pacífica y con la guardia baja. El resultado de esa intervención policial, ocurrida durante las protestas de los docentes en la Comunidad Valenciana, provoca que la mujer se estampe contra el asfalto y sufra lesiones en el rostro.

"¡Eh, eh, eh! ¿Eso es posible? ¡Hostia! ¿Eso es posible y necesario?", comienza a preguntarse indignada una sindicalista, al tiempo que de fondo se empieza a escuchar un aluvión de insultos contra el agente de la Policía Nacional por su actuación aparentemente desproporcionada: "¡La has tirado!" "¡La has tirado!"...

A continuación, se produce una pitada monumental contra el antidisturbios al grito de: "¡Vergoña, Vergoña, Vergoña [vergüenza en valenciano]!"

La intervención del antidisturbios tuvo lugar este domingo, durante una concentración ante la Consellería de Educación en Valencia, y queda inmortalizada en un vídeo al que ha accedido EL ESPAÑOL.

En las imágenes, se aprecia con claridad cómo la mujer va caminando, luciendo una camiseta de la Marea Verde de la Enseñanza Pública, cargada con una mochila de tela, sin hacer ningún gesto violento, cuando el agente aparece corriendo y con su porra la empuja por la zona lumbar, enviándola de bruces contra el suelo.

Un agente de la Policía Nacional empuja por la espalda a una docente.

El asunto ha generado tanto malestar entre profesores y representantes sindicales de STEPV, CC OO y UGT que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha anunciado que abrirá una investigación.

"La imagen que acabamos de ver es inaceptable", tal y como ha subrayado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. "Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades".



"Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia. Este es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes".

Este incidente se ha producido coincidiendo con la novena mesa de negociación de los sindicatos docentes con la Generalitat Valenciana. Los representantes sindicales han condenado lo sucedido de manera unánime. Incluso han tildado de "brutal" la agresión.

STEPV, CCOO y UGT han anunciado que denunciarán lo sucedido porque los docentes "somos gente de paz y no nos callarán".