Antonio, carpintero y primera víctima de la trama corrupta de las prótesis: dejó de trabajar tras recibir un implante caducado

Antonio acudió al área de cardiología del Hospital Virgen de la Arrixaca porque quería recuperar calidad de vida y seguir trabajando, al frente de la carpintería familiar que montó con su hermano en los años noventa. Pero Antonio acabó prejubilado tras aquella visita al especialista allá por 2022: "Sigo llevando un estent caducado en el cuerpo".

EL ESPAÑOL ha localizado en exclusiva al único paciente que la Policía Nacional tiene identificado en la ya bautizada como 'trama de las prótesis'. De hecho, en el atestado de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) hay un párrafo que dice esto literalmente sobre la intervención quirúrgica a la que fue sometido Antonio:

"En la hoja de implante aparecen dos stents con la etiqueta de ambos productos, observándose que ambas fechas de caducidad son de febrero de 2022 y la fecha que se firma el implante es el 21 de marzo de 2022, presuntamente, se ha implantado pasada la fecha de caducidad que establece el fabricante, un mes después".

La UDEF tiene bajo sospecha 492 operaciones realizadas a 378 pacientes, entre mayo de 2018 y noviembre de 2025, pero Antonio es el 'paciente cero' de la investigación: su caso está confirmado. El atestado incluye los códigos de su prótesis cardíaca: "Imagen 33. Parte quirúrgico de la intervención de Rubén T. en que se implanta un producto caducado".

Antonio admite que siempre tuvo claro que su proceso quirúrgico no fue bien: "Empecé a sospechar que era uno de los afectados de la trama cuando vi que habían detenido al médico que me operó". "Como mi hija es enfermera en La Arrixaca me lo confirmó".

Imagen 33 del atestado policial: 'Parte quirúrgico de la intervención de Rubén T. en que se implanta un producto caducado" al paciente Antonio.

- ¿Por qué tuvo que acudir a la consulta de cirugía?

- Antonio: Tenía una isquemia arterial crónica. Caminaba cien metros y me tenía que detener porque me fallaba la circulación en las piernas. El cirujano que me iba a operar sería Rubén y me dijo que me haría un baipás.

Me explicó que en La Arrixaca no había quirófanos por las listas de espera, pero que en el Hospital Quirón me podrían operar antes.

El médico que le asignaron a Antonio fue el doctor Rubén T., cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca, del que la UDEF dice lo siguiente: “En sus cirugías derivadas a un centro concertado, se falseaban sus partes quirúrgicos, estando todos firmados por él, y se facturaban productos que ni siquiera se habían usado e incluso caducados".

Este pequeño empresario autónomo, por aquel entonces tenía 61 años, acabó sometiéndose a una intervención quirúrgica como lo indicó su médico en marzo de 2022. "Yo estaba en sus manos".

- ¿Cómo fue la intervención?

- A la hora de operarme, me puso un estent y no me había dicho nada en la consulta. Me pusieron anestesia local y le pregunté durante la operación. Me di cuenta de que me estaban poniendo un estent. Después de recibir el alta, durante los primeros días estuve medio bien, pero luego volví a tener los mismos síntomas del principio: no podía ni andar 200 metros.

Tanto es así que en el mes de julio de ese mismo año, el pobre Antonio volvió a pasar por el quirófano. "El mismo médico me hizo un baipás".

- ¿Su situación mejoró?

- Durante la operación, el muslo izquierdo se me estaba inflamando y se lo dije a una enfermera. Entonces, me puso un vendaje, como un torniquete y recibí el alta. Pero a las 48 horas de regresar a mi casa, tuve que volver a urgencias. Ese vendaje que me pusieron fue un error.

El doctor Rubén T. me tuvo que operar, por tercera vez, por los dolores tan fuertes que tenía en la rodilla, pero en esa ocasión me intervino en el Hospital Virgen de La Arrixaca.

Un acceso al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Marcial Guillén / EFE

En solo cinco meses, este pequeño empresario con doce empleados, tuvo que pasar tres veces por la mesa de operaciones. "Estuve de baja médica dos años". El resultado fue catastrófico para Antonio: "Me tuve que jubilar y cerré mi carpintería antes de tiempo porque no podía con mis piernas".

Tuvo que bajar la persiana de un negocio familiar con más de tres décadas de historia en Murcia porque el cirujano cardiovascular Rubén T. le ofreció la alternativa de siempre: pasar por cuarta vez por la mesa de operaciones. "Me quiso poner otro estent y no quise. Como había tenido una mala experiencia con las otras intervenciones, temía quedarme peor".

- ¿Cómo está de su isquemia arterial crónica?

- Antonio: Mis piernas han ido a peor, sigo medio inútil. Esas tres operaciones no sirvieron de nada. Sigo llevando un estent caducado en el cuerpo. No sé si me lo pueden quitar de la arteria porque es muy pequeño. Lo único que sé es que cada vez camino peor. Estoy mal.

Tiene razón para estarlo porque su relato lo corrobora tanto el atestado de la UDEF como la Inspección del Servicio Murciano de Salud: "En la muestra de 30 intervenciones que se han examinado del doctor Rubén T., se ha hallado un casoen el cual un producto caducado ha sido implantado. En esta hoja de implante, figuran dos prótesis con pegatina y se puede observar su fecha de caducidad, en ambas para febrero de 2022".

"Conclusión de este caso del informe del Servicio de Inspección: el paciente Don Antonio O.P., con número de historia clínica [...]". "Se le indica intervención de bypass para la revascularización de miembro inferior izquierdo, por claudicación intermitente invalidante, actuando con disección de trípode femoral izquierdo y se le coloca un stent no cubierto autoexpansible de 6 milímetros".

"En la hoja de implante aparecen dos stents, con la etiqueta de ambos productos, observándose que ambas fechas de caducidad son de febrero de 2022 y la fecha que se firma el implante es el 21 de marzo de 2022, presuntamente, se ha implantado pasada la fecha de caducidad que establece el fabricante, un mes después".

Tales productos supuestamente caducados procedían casi siempre de LOGIMED, cuyo comercial es Sergio D. M., al que la UDEF señala como “piedra angular” de una trama compuesta por 11 personas. La Policía Nacional considera que actuaban como "organización criminal" y sitúa al médico Rubén T. como segundo eslabón porque era el cirujano cardiovascular que implantaba las prótesis cardiovasculares a sus pacientes.

Esquema de la trama de las prótesis que figura en el atestado de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.

El escándalo es mayúsculo en el Servicio Murciano de Salud (SMS) porque figuran como investigados administrativos, enfermeros o jefes de servicio del Hospital Virgen de la Arrixaca: centro de referencia de la Región de Murcia. También personal de la Unidad de Aprovisionamiento Integral que se encarga de las compras del material sanitario del SMS.

"Entre LOGIMED S.L. y el Servicio Murciano de Salud, a través de la Unidad de Aprovisionamiento Integral, se han abonado fraudulentamente multitud de productos", según expone la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales. El atestado policial estima que el perjuicio a las arcas públicas asciende a 6.886.738 euros.

“Resulta imposible saber con certeza qué productos son los que se usan en cada paciente. Esto es así porque todos los productos, tanto manuscritos como puestos con sus adhesivos, constan en los partes quirúrgicos a nombre de los pacientes y firmados todos por el cirujano Rubén T."

"Después, cuando estos partes se cotejan con los partes de alta, que es donde se observa que hay un excedente de productos, no se puede determinar qué productos se han utilizado y cuáles no, debido a la ambigüedad con que se rellena el parte de alta”.

“Por eso, no se puede descartar que los productos caducados hayan sido implantados; únicamente, puede hacerse esto en aquellos casos en que el parte de alta indica que al paciente no se le ha puesto nada, y sin embargo, en su operación sí se han facturado varios productos”.

"Cese al consejero"

El secretario general del PSOE y delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha pedido la dimisión del consejero de Salud: Juan José Pedreño. "Demoledor: la UDEF confirma el uso de material caducado y no homologado en operaciones médicas. Los hechos son gravísimos: López Miras ha mentido a la ciudadanía. Tiene que cesar al consejero de Salud, dar la cara y asumir responsabilidades de inmediato".

Antonio, el paciente cero de la trama de las prótesis, valora ejercer acciones legales: "Esto es gravísimo, soy una víctima". "Tengo miedo a volver a pasar por el quirófano". Vivo resignado como una persona de 80 años. Salgo a caminar a diario para no quedarme inútil.