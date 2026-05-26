Las víctimas de los jesuitas en Bolivia señalan a Bertomeu, el agente 007 del Vaticano: "Su estrategia es dividir y silenciar"

Las víctimas de abusos sexuales cometidos por jesuitas en Bolivia señalan a monseñor Jordi Bertomeu, enviado del Papa y conocido como el agente 007 del Vaticano, por su actuación en el país.

La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) acusa al sacerdote de encubrir bajo "actividades formativas" lo que, según ellos, son misiones de primera escucha destinadas a controlar el escándalo.

La CBS, que agrupa a víctimas del colegio internado Juan XXIII de Cochabamba, sostiene que Bertomeu no viajó a Bolivia para investigar ni para hacer justicia.

Según un representante de la comunidad, su papel fue otro: recibir denuncias, gestionar el impacto público y evitar que las víctimas actuaran de forma organizada.

El caso tiene una derivada española. La CBS ha pedido al Síndic de Greuges y al Parlament de Catalunya que investiguen el papel de Bertomeu y el silencio de la Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús ante los abusos cometidos por jesuitas catalanes trasladados a Bolivia durante décadas.

EL ESPAÑOL ya ha documentado las sombras que rodean a Bertomeu. Ahora, la investigación se amplía a Bolivia, donde los sobrevivientes del mayor caso de pederastia institucional de América Latina describen una versión muy distinta a la que ofrece el Vaticano.

"Dividir y silenciar"

"Su estrategia es dividir y silenciar. Aborda individualmente a las víctimas para cortarlas del grupo", denuncia una fuente de la CBS a este periódico.

La acusación se dirige contra uno de los hombres de confianza del Papa Francisco en materia de abusos. Bertomeu viajó por primera vez a Bolivia en 2023, después de que se publicara el diario de Alfonso Pedrajas, conocido como el Padre Pica.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) defendió entonces que la visita tenía un carácter "estrictamente formativo e institucional". La CEB insistió después, en una nota aclaratoria del 30 de marzo de 2023, en que "en ningún momento se ha dispuesto una misión investigativa en el país sobre casos de abuso sexual".

La CBS sostiene lo contrario. "Hemos hecho seguimiento de sus visitas. Aunque la Iglesia Católica ha indicado que su presencia estaba destinada a dar cursos de capacitación, y efectivamente ha dado cursos, a nosotros nos consta que se reunió con víctimas", asegura la misma fuente.

El representante de los sobrevivientes afirma que Bertomeu llegó para recibir denuncias de primera escucha. Pero, según la CBS, esa labor quedó camuflada bajo cursos y actividades internas de capacitación.

En su primera visita, Bertomeu no reconoció a la CBS ni se reunió con ella como comunidad. Para los sobrevivientes, ese gesto no fue casual. La organización interpreta esa forma de actuar como una manera de aislar los testimonios y evitar una interlocución colectiva.

El caso boliviano

Para entender el alcance del caso es necesario retroceder medio siglo. Desde los años 50, la misión jesuita en Bolivia dependía directamente de la Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús, con sede en Cataluña.

Según la documentación recopilada por la CBS y presentada ante instituciones catalanas, esa relación sirvió para crear lo que los sobrevivientes llaman un "vertedero de pederastas".

La comunidad sostiene que sacerdotes con antecedentes de abusos en España fueron enviados a Bolivia, donde siguieron teniendo acceso a menores.

El caso más conocido es el de Alfonso Pedrajas. En su diario personal, publicado por El País en 2023, confesó haber abusado sexualmente de al menos 85 menores en el colegio Juan XXIII de Cochabamba entre las décadas de 1970 y 1990.

La CBS eleva esa cifra. Calcula que las víctimas reales de Pedrajas se acercan a las 200. Y añade que, si se suman las de otros jesuitas acusados dentro del mismo internado, el número supera las 400.

Pedrajas no fue un caso aislado. Según el informe presentado por la CBS al Síndic de Greuges, la Compañía de Jesús conocía desde 1972 denuncias contra Francesc Peris, conocido como Chesco, por abusos en el colegio Sagrado Corazón de Barcelona.

Pese a esos antecedentes, Peris fue enviado a Bolivia. Allí, según los sobrevivientes, habría abusado de niñas internas en el colegio Juan XXIII.

Después llegó Francisco Pifarré, también señalado por abusos mediante tocamientos. Y aparece también el caso de Lucho Roma, jesuita catalán destinado a la parroquia de Charagua, en Santa Cruz. Sus manuscritos y fotografías documentan abusos contra unas 70 víctimas, según la CBS.

El patrón que describen los sobrevivientes se repite: denuncia interna, traslado del abusador, sustitución por otro sacerdote con antecedentes y silencio institucional.

"Han creado un sistema delictivo que se ha perpetuado durante 69 años y que hasta hoy no se supera", declaró Alejandro Klock Varas, representante legal de la CBS en España.

Una condena histórica

El 2 de septiembre de 2025, un tribunal boliviano condenó a un año de prisión a los exprovinciales jesuitas catalanes Ramón Alaix y Marcos Recolons por encubrir los abusos de Pedrajas.

La sentencia marcó un precedente. Fue la primera vez que se condenó a dos altos cargos eclesiásticos por un caso en el que el pederasta murió antes de ser juzgado y en el que los delitos de abusos estaban prescritos.

El tribunal determinó que ambos conocían el comportamiento depredador de Pedrajas. En algunos casos, a través de las propias víctimas. También concluyó que no notificaron los hechos a las autoridades ni protegieron a los menores.

Una entrada del diario de Pedrajas de 2008 resulta clave. "Alguien había insistido en la vieja denuncia a Ramón Alaix (provincial entonces). Ramón se asustó, incluso habló de enviarme a España. Lo frené como pude y hasta ahora no me ha dicho nada", escribió el jesuita.

Una fuente de la CBS resume así esa secuencia a EL ESPAÑOL: "Estamos hablando de una víctima de abuso sexual que denuncia una primera vez y no sucede nada, vuelve a denunciar, reporta la situación al provincial, y no sucede nada".

La sentencia también estableció que los abusos no sólo se encubrieron en Bolivia. Según el fallo, fueron reportados al superior general de la orden en Roma, Peter Hans Kolvenbach. Para la CBS, ese extremo evidencia una estructura de encubrimiento que supera las fronteras bolivianas.

La condena no implicará el ingreso en prisión de Alaix y Recolons. Ambos superan los 80 años y pueden acogerse al perdón judicial boliviano.

Pero el juez ordenó ampliar la investigación a otras exautoridades jesuitas que no habían sido procesadas. Además de Alaix y Recolons, la fiscalía tiene imputados en otros procedimientos al exprovincial español Ignacio Suñol, al exsuperior provincial boliviano Osvaldo Chirveches y al actual alto mando jesuita Bernardo Mercado.

"No nos interesaba meterlos a la cárcel. No estamos con ningún plan de venganza. Queremos construir la verdad histórica de este nefasto caso de abuso sexual", afirma una fuente de la CBS.

Bertomeu y los audios

La CBS interpreta la actuación de Bertomeu a la luz de unos audios publicados recientemente. En ellos, el enviado del Papa afirma que, ante las limitaciones de la Iglesia para investigar, la prioridad es "proteger la Iglesia en primer lugar".

También sostiene que las víctimas "tienen reparación en el ámbito civil" y pueden acudir a los jueces civiles.

Para los sobrevivientes, esas palabras no admiten dudas. "Bertomeu está marcando una línea que aleja los procesos de mediación directos. No es el primer objetivo, sino el único: proteger el prestigio de la Iglesia", sostiene la fuente consultada.

Bertomeu volvió a Bolivia este año. De nuevo, las autoridades eclesiásticas recalcaron el carácter formativo de su presencia.

Y de nuevo, la CBS denunció que esa explicación pública ocultaba la verdadera misión del enviado pontificio: recibir denuncias y gestionar el escándalo lejos de los focos.

El precedente chileno

Las sospechas de los sobrevivientes bolivianos no nacen sólo de lo ocurrido en su país. También se apoyan en la actuación previa de Bertomeu en Chile.

"Fuimos informados de que en Chile, Bertomeu entrevistó a víctimas, supuestamente para ayudar. Se llevó 400 páginas de testimonios. Páginas con las que no se ha establecido ni verdad, ni justicia, ni nada", relata una fuente de la CBS a EL ESPAÑOL.

Desde la Red de Sobrevivientes de Pederastia Clerical de Chile, Alejandro Klock ha sido contundente en sus declaraciones públicas. "Jordi Bertomeu es una mala persona y lo ha demostrado fehacientemente tras haber ido a Chile. ¿Resultado de esas visitas? Delitos que se siguen ejecutando", afirmó.

Su mensaje a las víctimas también ha sido claro: "No denuncies en la Iglesia; denuncia a la Iglesia".

La fuente de la CBS describe a este periódico lo que considera un mecanismo deliberado de revictimización.

"La Iglesia conoce muy bien la autoprotección de la víctima al no hablar de los casos de abuso. Si la víctima se abre, probablemente no quiera volverlo a hacer. Los canales de escucha están orientados a disuadir a la víctima: primero por cansancio, segundo por confusión, y tercero ofreciendo alguna dádiva a modo de arreglo privado", afirma.

Denunciar a los muertos

La CBS también ha documentado ante la fiscalía boliviana una práctica que considera especialmente cínica.

Según los sobrevivientes, la Compañía de Jesús, a través de su plataforma de Entornos Seguros, contactó con víctimas y presentó una denuncia ante la fiscalía contra Pedrajas. El problema, subrayan, es que Pedrajas ya estaba muerto. La denuncia pedía localizar testigos.

"La denuncia fue rechazada porque el denunciado está muerto y porque no hay testigos. La Compañía de Jesús ha tenido la estrategia de denunciar a sus muertos con fines prescriptivos", explica la fuente de los sobrevivientes. "Nos creyeron incapaces de documentar, de testimoniar".

En Bolivia, por disposición constitucional, la única institución facultada para realizar una investigación penal es el Ministerio Público.

Por eso, la CBS denunció a la Compañía de Jesús por usurpación de funciones. La acusa de haber llevado a cabo investigaciones internas sobre los abusos sin remitirlas a la fiscalía.

"Cuando lo denunciamos, el provincial sale a decir: 'No, nunca hemos investigado, nosotros en cuanto nos informan pasamos al Ministerio Público'. Pero sabemos que hace años que investigan. Eso es encubrimiento", afirma la fuente.

La vía catalana

La batalla de las víctimas bolivianas ya ha cruzado el Atlántico.

En marzo de 2026, la CBS presentó un informe ante el Síndic de Greuges de Catalunya y el Parlament. En ese documento pidió investigar a la Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús por el traslado sistemático de abusadores a Bolivia y por el encubrimiento de sus crímenes.

El 27 de marzo, el Síndic confirmó la incorporación de la solicitud a una actuación de oficio abierta desde 2023 por los abusos en el colegio Jesuïtes de Casp de Barcelona.

La institución decidió ampliar la investigación para incluir la dimensión boliviana del caso.

En paralelo, el Parlament admitió a trámite la petición para crear una comisión de investigación por delitos de lesa humanidad vinculados a la Compañía de Jesús.

Lo que reclaman los sobrevivientes es concreto. Piden investigar la responsabilidad institucional de los jesuitas catalanes, porque, según ellos, "no es posible que hayan sostenido perpetradores impunes durante cuatro décadas, y no es comprensible el traslado de perpetradores reconocidos, incluso sentenciados, a Bolivia".

También quieren que Jordi Bertomeu explique su actuación y su silencio respecto de los casos bolivianos.

Silencio institucional

La CBS ha denunciado recientemente a cuatro exprovinciales más de la Compañía de Jesús. Esta vez, por el cargo de complicidad agravada en el delito de violación a niños y adolescentes.

La comunidad ha publicado documentación, ha aportado testimonios ante distintos medios y ha logrado una sentencia condenatoria sin precedentes.

Pero, según denuncian los sobrevivientes, la Compañía de Jesús y la estructura eclesial del Vaticano siguen invisibilizando a la organización.

"La Compañía de Jesús y la Iglesia católica han decidido invisibilizar a la comunidad boliviana de sobrevivientes", resume una fuente de la CBS. "Nunca se han comunicado con nosotros. Estamos enjuiciando a sus encubridores, hemos publicado documentación, testimonios. Y su respuesta es el silencio".

Ese silencio, según los sobrevivientes, lo personifica Bertomeu.

El posible candidato al arzobispado de Barcelona es el mismo enviado pontificio que recogió testimonios en Chile y que en Bolivia dictó cursos sobre prevención mientras las víctimas esperaban una investigación que nunca llegó.

El agente 007 del Vaticano, presentado durante años como el azote de los abusadores, deja ahora en Bolivia una denuncia incómoda para Roma.

Las víctimas no lo describen como un investigador al servicio de la verdad, sino como un operador cuya misión real sería proteger a la institución antes que a quienes la institución dañó.