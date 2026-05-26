"Una banda del Este" y "un informante": las claves del robo de 100.000€ y joyas al jugador Ramazani del Valencia

Largie Ramazani, delantero del Valencia FC, en uno de los vídeos que sube a su cuenta de YouTube.

El delantero Ramazani es un killer del área, pero a la hora de custodiar sus propiedades no anda fino. EL ESPAÑOL ha podido saber por fuentes de la Guardia Civil que el futbolista del Valencia CF "no había puesto las alarmas" de su chalé, en la lujosa urbanización de Torre en Conill, antes de marcharse a jugar el último partido de liga con el FC Barcelona.

El resultado de semejante descuido fue que sufrió un robo cuantioso a manos de una banda profesional. "El importe del botín asciende a unos 100.000 euros porque hay algunas joyas", según detallan estas fuentes del Instituto Armado. "También se llevaron pasaportes".

El golpe ha sido perpetrado por cuatro personas. Tres entraron al chalé y uno ejerció de chófer y de aguador, esperando en la calle en un coche, mientras sus compañeros registraban la casa, para alertarles de la presencia de alguno de los seis vigilantes de seguridad de la urbanización que había en el turno del sábado por la noche.

"Por su forma de actuar, podría ser una banda profesional de Europa del Este y pudo contar con la ayuda de un informante". Es decir, de un topo. Bien algún empleado que haya trabajado para el futbolista durante la temporada o algún trabajador del residencial donde cada temporada se alojan cracks del Valencia CF o el Villarreal CF.

"La ciudad deportiva de Paterna está a cinco kilómetros de la urbanización de Torre en Conill, y no es descartable que alguien le hayan seguido hasta su casa". Todo ello, para conocer sus rutinas.

Otro factor que jugó en contra de Largie Ramazani (Bélgica, 2001) fue su costumbre de subir vídeos de su vida personal en Rama TV, su canal en YouTube, una práctica que está prohibida en clubes como el Real Madrid.

El delantero del Valencia CF, Largie Ramazani, tras un partido con el Levante UD.

De forma que este sábado, los asaltantes llegaron al residencial del futbolista conscientes de que disponían de horas para perpetrar el golpe porque sabían que el delantero estaba en Mestalla y encima conocían la distribución de la lujosa vivienda por los vídeos de las redes sociales.

"Parece ser que saltaron a la casa por la valla perimetral que mide unos dos metros de altura". Una vez dentro, se toparon con otro descuido del atacante belga de 25 años: "No tuvieron que forzar nada". "Parece ser que se dejó abierto un ventanal". Este dato se suma a que no había activado la alarma del chalé antes de marcharse a Mestalla a jugar con el Barça.

Nada jugaba en contra de los ladrones: tres hombres encapuchados, con guantes, gorra y ropa deportiva oscura, genérica y sin marcas visibles. La vivienda tiene sótano, planta baja, primera planta y en el interior no hay cámaras de seguridad, de modo que la registraron habitación por habitación, mientras el Valencia CF se imponía 3 a 1 al FC Barcelona, certificando su permanencia en Primera División.

Uno de los detalles que invita a los investigadores a pensar que los asaltantes contaron con el soplo de "un informante", se debe a que el futbolista volaba el domingo a Londres y "tenía preparadas las maletas", para mudarse tras acabar la temporada.

Los tres asaltantes se repartieron el inmueble y lo desvalijaron hasta las once de la noche, sin presión alguna. En cuanto el árbitro del Valencia-Barça pitó el final del partido en Mestalla, se marcharon.

De hecho, el exterior del chalé sí que cuenta con alguna cámara de seguridad y grabó a los sospechosos saltando la valla perimetral, para subirse al coche que les esperaba para sacarlos del residencial de alto standing, sin despertar las sospechas de los vigilantes.

El futbolista del Valencia CF con un allegado.

El delantero formado en la cantera del Manchester United y que fichó por el Valencia CF tras pasar por la UD Almería y el Leeds United, vio frustrada la celebración de la victoria che cuando regresó a Torre en Conil. La casa no estaba revuelta, pero sí había indicios de que unos ladrones habían entrado porque faltaban cosas.

Ramazani estaba acompañado por unos allegados y no mostró una conducta muy colaboradora con la Guardia Civil. Este diario ha podido saber que joven futbolista no tenía claro lo que le habían robado, se llegó a hablar de unos daños de 200.000 euros, pero finalmente en la denuncia se refleja un botín de "unos 100.000 euros de valor", sin concretar si hay dinero en metálico. Lo que sí ha trascendido es que se llevaron "varias piezas de joyería".

La Guardia Civil busca al topo, entre el círculo del futbolista en el residencial: jardineros, personal de mantenimiento, de servicio... Además, está recabando grabaciones de seguridad de la zona para reconstruir la ruta de huida de los cuatro sospechosos.

La urbanización Torre en Conill de Bétera es como un imán para los ladrones. Así lo explican fuentes de la Policía Local: "Hay un campo de golf que está pegado a una zona de casas y es un punto sensible para la seguridad del residencial. Los ladrones pueden escapar por ahí".

Las citadas fuentes de la Policía Local de Bétera ponen un ejemplo práctico: "Hace 4 o 5 meses se tuvo que montar un dispositivo para detener a dos ladrones que robaron en diez o doce casas. No eran profesionales, solo se saltaban la valla del chalé y si no había nadie dentro, se probaban a ver lo que había en las viviendas”.

Aunque lo cierto es que este residencial suele estar entre los objetivos del crimen organizado porque es vox populi que las comodidades que ofrece, provoca que los futbolistas profesionales escojan Torre en Conill para vivir durante la temporada. En mayo de 2023, tres encapuchados entraron al chalet de Justin Kluivert, jugador del Valencia CF y una de las estrellas de la selección holandesa, aprovechando que tenía un partido en Mallorca.

En la suntuosa propiedad de Kluivert se encontraba su pareja, junto a su suegra, y los asaltantes no dudaron en golpear a la novia del delantero neerlandés para robar joyas, relojes y 150.000 euros en metálico. Aquel año se produjeron siete asaltos y desde el pasado sábado, con el palo a Ramazani, en la urbanización Torre en Conill vuelve a cundir la preocupación.