Una Glock a 1.000€ o un AK-47 a 2.300€ y 150€ de envío desde Países Bajos: así llegan a España las armas del mercado negro

A las 19:30 del 16 de mayo se escuchó la detonación de un disparo. Los transeúntes de la calle Mineria del distrito de Sants-Montjuïc, en Barcelona, se alertaron y lo único que vieron fue a un hombre en el suelo mientras el agresor corría de la escena.

Cuando los transeúntes se acercaron a la víctima, notaron que un charco de sangre empezaba a formarse alrededor de su cabeza.

En pocos minutos ya estaban en la escena los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que lo único que confirmaron fue la muerte del hombre, que tenía antecedentes contra la salud pública.

El silencio lo quebró una joven, que resumió lo que acababa de suceder. "Lo ha matado. Lo ha matado".

La víctima recibió un disparo en la cabeza. Murió en el lugar de los hechos. Pero este caso no es único. Hace poco menos de un mes, en Lloret, dos hombres de Serbia fueron atacados también a disparos.

Y en Madrid, el pasado 19 de mayo, varios sujetos encapuchados, armados con pistolas, ingresaron a una joyería en Vallecas para robar.

El punto en común de esos crímenes: las balas no tienen ninguna trazabilidad. No es un descubrimiento, pero sí es una alerta: los mercados negros de armas en España se están moviendo con mayor facilidad.

Mercado negro

Llegar a 'Peteers' es sencillo. En un formulario de una página web se envían los requisitos: nombre del posible comprador, un correo electrónico, el móvil y el arma que se busca.

Hay todo tipo de arsenal. Desde una pistola tipo Glock por 1.039 euros hasta fusiles de tipo militares por más de 3.000 euros.

—Hola. El AK-47 cuesta 2.300 euros. ¿Necesitas algo más como un cargador, munición, silenciador o la caja del arma? —dice Peteers.

No tiene ningún tipo de rodeo. Tampoco tarda en responder. Y aclara:

—El arma viene descargada. Los accesorios se venden por separado —asegura el traficante de armas, con simpleza y como si se tratara de un negocio cualquiera.

Su objetivo es cerrar la venta lo más rápido posible. Después de aclarar que el AK-47 viene sin ningún tipo de accesorio, pregunta:

—¿Confirma este pedido? —

Entre el primer mensaje y la confirmación del pedido no han pasado más de 15 minutos. Pero al comprador le entra un "deseo adicional".

—Necesito un cargador, una caja de munición y el silenciador— expresa.

Ante ello, 'Peteers' tiene el precio final: 3.000 euros. El silenciador, el envío y una caja de munición, que contiene 50 balas, cuestan 150 euros cada una.

Es decir que cada bala de AK-47 tiene un precio de 3 euros. "Conseguir un arma y munición en España no es tan complicado. Es cuestión de conocer bien a los proveedores y saber que con ellos no se juega", dice Juan, un exlíder de un capítulo de una banda latina en Madrid.

Hay varios tipos de proveedores, agrega. En su mayoría, no suelen conocerlos en persona, solo a intermediarios.

Entre tanto, 'Peteers' aguarda una respuesta. Cuando el supuesto comprador confirma, entonces él procede a cerrar lo que cree que será una venta.

—Puedes enviar el dinero por Bitcoin. No hay pago contra entrega —comenta.

Al generarse una duda sobre sus métodos de pago, él resalta:

—Este es un negocio del mercado negro. No nos reunimos con nuestros clientes. Simplemente pagan y nosotros enviamos su paquete a su domicilio. En un máximo de tres días estará en su casa —afirma.

Además de ello, asegura que ninguna de sus armas de fuego y municiones cuenta con una licencia o están registradas, por lo que un ataque como los que ocurrieron en Catalunya no tiene una trazabilidad.

"Hace 15 años era muy complicado conseguir un arma en el mercado negro. Una Glock podía costar casi 2.000 euros, mientras que un AK-47 llegaba casi a los 4.000", reflexiona Juan.

Ruta

Las armas del mercado negro que llegan a España provienen de Rumanía, Serbia, Italia y Marruecos.

Pero esos no son los países de origen. Los traficantes de esas naciones suelen conseguir las armas en zonas que han estado previamente en conflicto, como Ucrania.

Y, adicionalmente, los traficantes, como Peteers, tienen una residencia en otro país, desde la que manejan toda la operación. En su caso, presuntamente es en Países Bajos.

—Yo me encargo de la coordinación. Tú te preocupas por recibir y hacer lo que tengas que hacer —agrega 'Peteers'.

Por su parte, Santiago, un exnarcotraficante de Perú, añade que las armas largas, como el AK-47, puede que sean modelos antiguos o reacondicionados dado lo complejo y costoso que es conseguir las nuevas.

"Cuando estaba en el negocio, sabía que no iba a conseguir algo de último modelo, pero al menos me funcionaba. Cuando ya quieren armamento actualizado, la probabilidad es menor y el costo es mucho mayor", afirma.

En cuanto a España, los puntos para la entrada de armas suelen ser en Barcelona, Valencia, Gijón o Cádiz. Una vez dentro, se transportan hacia las ciudades en las que estén los compradores.

Incluso, en Gijón, la Guardia Civil incautó 53 armas y 9.000 cartuchos que estaban siendo escondidos en un trastero. Por ello, capturaron a cinco personas.

Armas de fogueo

No todas las bandas acceden a armas de fuego reales. En medio de ese mercado negro, hay una alternativa que es mucho más económica: 'tunear' una pistola de fogueo.

JUPOL señala que la zona de Cañada Real, en Madrid, es uno de los sitios predilectos para este tipo de delitos. Incluso, han hecho diversos operativos para interceptar esas armas.

Por su parte, el Centro de Ayuda Cristiano de Madrid, que trabaja para ayudar a jóvenes que integran bandas latinas, asegura que se cambia el cañón "de estas pistolas para que puedan realizar dos o tres detonaciones con más potencia, aunque, normalmente, suelen quedar inservibles después".

En lo que consiste la 'tuneada', señala Santiago, es en que se cambian algunos materiales para que puedan disparar y llegar a matar.

"Es una alternativa de bajo costo. Eso lo hacen los ladrones que están empezando porque piensan que si tienen un enfrentamiento, tienen con qué defenderse a bajo costo. Ese tipo de armas no las usan las mafias", sentencia.

Además, el costo de un arma de fogueo 'tuneada' suele ser de menos de 500 euros. Por su parte, JUPOL señala que ha desmantelado varias bandas que se dedicaban a ello, pero que "vuelven a surgir".

"El problema de este mercado es que está en crecimiento en España. Ya se ha vivido en otros países, pero están aumentando los sicariatos, los robos con armas de fuego y nadie se pregunta de dónde las sacan", concluye Santiago.