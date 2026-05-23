La Policía Nacional de Ecuador dice que Jonathan Andic nunca denunció el robo de un teléfono móvil en Quito: "No nos consta"

La Policía Nacional de Ecuador niega que Jonathan Andic denunciara el robo de su teléfono móvil durante un viaje a Quito realizado en marzo de 2025.

Según fuentes del Ministerio del Interior ecuatoriano consultadas por EL ESPAÑOL, "no consta" ninguna denuncia presentada por Jonathan Andic Raig "ni en marzo de 2025 ni en ningún otro momento" relacionada con la supuesta sustracción del dispositivo.

La cuestión del teléfono móvil aparece reflejada en la investigación judicial abierta en España por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, fallecido el 14 de diciembre de 2024 tras precipitarse por un barranco en Montserrat.

Jonathan Andic, hijo del fundador del grupo de moda Mango, Isak Andic, sale del juzgado tras depositar la fianza. Andic fue interrogado después de ser detenido en el marco de la investigación sobre la muerte de su padre, fallecido al caer por un barranco cerca de Barcelona en diciembre de 2024. Reuters.

Uno de los elementos analizados por los investigadores es el cambio de terminal —que es el que portaba encima el día en el que se produjo el suceso y que podría almacenar información relevante— realizado posteriormente por su hijo Jonathan durante un viaje exprés al país andino.

Según la documentación incorporada a la causa, la explicación ofrecida para ese cambio fue que el anterior teléfono "desapareció" durante una estancia en Quito debido a un supuesto robo, lo que obligó a Jonathan Andic a activar un nuevo terminal que ya tenía en su poder, aunque todavía no había comenzado a utilizar.

Sin embargo, las autoridades ecuatorianas aseguran ahora a este periódico que no existe rastro de ninguna denuncia formal vinculada a esos hechos. "En un robo de este tipo es habitual denunciar. Apple da una opción de bloqueo permanente del dispositivo, pero no siempre es eficaz", sostienen estas mismas fuentes.

Esta circunstancia es uno de los puntos que la magistrada Raquel Tierno Galván enumeró en el auto de prisión de Jonathan Andic. La jueza decía que el iPhone 14 del acusado, el que llevaba encima el día que se produjo el suceso, había desaparecido "en extrañas circunstancias".

El periódico La Vanguardia avanzaba en exclusiva este sábado que el teléfono móvil no se activó nunca durante las 48 horas en las que el hijo de Isak Andic viajó a Quito. Un hecho que hace pensar a los investigadores, según el impreso catalán, que Jonathan Andic pudo aprovechar ese viaje de trabajo para deshacerse del dispositivo.