Una "mala relación" fruto de una "obsesión por el dinero": el móvil que llevó a Jonathan Andic a matar a su padre, según la jueza

Jonathan Andic es escoltado por agentes de los Mossos d'Esquadra a los juzgados de Martorell, en Barcelona, tras ser detenido por el presunto homicidio de su padre, Isak Andic. Reuters.

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic sostiene que no fue un accidente de montaña. El auto por el que ha enviado a prisión provisional eludible bajo fianza de un millón de euros a Jonathan Andic, hijo mayor del fundador de Mango, expresa que existen "indicios suficientes" para considerar que la caída mortal ocurrida el 14 de diciembre de 2024 en una ruta de Montserrat pudo ser una muerte "no accidentada".

En el documento, al que ha podido acceder en exclusiva EL ESPAÑOL, se menciona "una participación activa y premeditada" por parte del investigado. Además de las diligencias realizadas en el barranco, y de las contradicciones sobre los últimos segundos de vida del empresario, el papel destaca una relación rota entre padre e hijo y un posible móvil económico que la magistrada resume con una frase de enorme dureza: la "obsesión" de Jonathan Andic por el dinero.

Según la resolución judicial, esa mala relación tenía como motivo principal la "obsesión" del investigado por el dinero. La jueza sostiene que el análisis de las conversaciones entre ambos contradice la versión ofrecida por Jonathan Andic, que había defendido que mantenía una relación buena con su padre y sin desavenencias relevantes.

El auto, firmado por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción de Martorell, reconstruye una escena a través de mensajes de WhatsApp en el que Jonathan Andic le habría pedido "una herencia en vida" a su padre. Una herencia que éste último "se ve obligado a aceptar para continuar teniendo una relación con su hijo".