Una "mala relación" fruto de una "obsesión por el dinero": el móvil que llevó a Jonathan Andic a matar a su padre, según la jueza
Según el auto, Isak Andic llegó a aceptar una herencia en vida para mantener la relación con su hijo y después quiso destinar parte de su patrimonio a una fundación benéfica
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La jueza que investiga la muerte de Isak Andic sostiene que no fue un accidente de montaña. El auto por el que ha enviado a prisión provisional eludible bajo fianza de un millón de euros a Jonathan Andic, hijo mayor del fundador de Mango, expresa que existen "indicios suficientes" para considerar que la caída mortal ocurrida el 14 de diciembre de 2024 en una ruta de Montserrat pudo ser una muerte "no accidentada".
En el documento, al que ha podido acceder en exclusiva EL ESPAÑOL, se menciona "una participación activa y premeditada" por parte del investigado. Además de las diligencias realizadas en el barranco, y de las contradicciones sobre los últimos segundos de vida del empresario, el papel destaca una relación rota entre padre e hijo y un posible móvil económico que la magistrada resume con una frase de enorme dureza: la "obsesión" de Jonathan Andic por el dinero.
Según la resolución judicial, esa mala relación tenía como motivo principal la "obsesión" del investigado por el dinero. La jueza sostiene que el análisis de las conversaciones entre ambos contradice la versión ofrecida por Jonathan Andic, que había defendido que mantenía una relación buena con su padre y sin desavenencias relevantes.
El auto, firmado por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción de Martorell, reconstruye una escena a través de mensajes de WhatsApp en el que Jonathan Andic le habría pedido "una herencia en vida" a su padre. Una herencia que éste último "se ve obligado a aceptar para continuar teniendo una relación con su hijo".
Punto de inflexión
El auto sitúa además un punto de inflexión a mediados de 2024. En ese momento, Jonathan Andic habría tenido conocimiento de que su padre pretendía cambiar el testamento y crear una fundación destinada a ayudar a personas necesitadas.
Según la magistrada, a partir de entonces se produjo un "cambio notable" en la actitud del hijo, que habría tratado de reconciliarse con el fundador de Mango y habría llegado a reconocer que su comportamiento respecto al dinero no era el correcto.
La jueza interpreta esa secuencia como uno de los elementos clave del posible móvil económico. El documento sostiene que Isak Andic, en un intento de recomponer la relación con su hijo, aceptó la excursión que éste le propuso para hablar los dos solos. La fundación, según recoge el auto, nunca llegó a constituirse.
La resolución judicial resume ese contexto en una enumeración especialmente dura: habla de "mala relación" entre padre e hijo, de un "posible móvil económico" vinculado a la creación de la fundación, de la "obsesión" de Jonathan Andic por el dinero y de una supuesta "manipulación emocional" sobre su padre para conseguir sus objetivos económicos.
El auto también recoge que el investigado habría verbalizado en sus escritos sentimientos de "odio", "rencor", "ideas de muerte" y culpabilización hacia su padre. La magistrada llega a señalar como indicio la existencia de una "solución única" para recibir la herencia en vida o para que la figura del padre "deje de existir de pensamiento o en vida".
Con todo ello, la jueza considera que el deterioro de la relación familiar y el conflicto patrimonial no son elementos accesorios, sino una de las claves para explicar el presunto homicidio.
No hay todavía una condena ni una calificación definitiva de los hechos, pero el auto fija por primera vez en términos judiciales el móvil que los investigadores atribuyen a Jonathan Andic: el dinero, la herencia y el temor a que parte del patrimonio de Isak Andic terminara fuera del reparto familiar.